L’US Space Force s’entraîne à la guerre en Europe

La plus récente branche militaire américaine s’est entraînée avec plusieurs alliés, affinant pour la première fois sa préparation dans un scénario européen

L’US Space Force a mené des exercices conjoints avec le Royaume-Uni, le Canada et l’Australie – les plus grands exercices de ce type de son histoire – pour parfaire sa préparation à une guerre hypothétique en Europe, selon un communiqué du Space Training and Readiness Command (STAR).

Trois soi-disant exercices Space Flag 23-1, chacun durant deux jours, ont été menés plus tôt ce mois-ci à Schriever Space Force Base dans le Colorado. Les exercices ont permis aux participants de pratiquer “les techniques de guerre orbitale, nos techniques de guerre électronique, nos techniques de sensibilisation au domaine spatial et le commandement du renseignement”, a déclaré le lieutenant-colonel de la Force spatiale Albert Harris.

“Ce drapeau spatial s’est concentré sur un scénario de commandement européen américain, nous voulions donc présenter le problème dans ce théâtre et exercer notre capacité à le gagner en fonction de divers problèmes que nous avons présentés à l’équipe”, Harris a ajouté.

Les troupes ont dû résoudre des problèmes spécifiques à l’Europe lors de la planification de la mission et ont pratiqué des procédures pour accroître leur préparation à gagner un conflit sur le continent, mais les scénarios exacts restent un mystère.

L’événement a marqué les premiers exercices de la Force spatiale qui ont été pratiqués pour la guerre européenne et se sont produits au milieu de l’escalade des tensions entre Washington et Moscou à propos du conflit russo-ukrainien. Harris a déclaré que la planification des exercices avait commencé en février, le même mois au cours duquel la Russie a commencé son opération militaire en Ukraine.

Le colonel Jason Schramm a déclaré que les exercices ont permis aux forces américaines et aux partenaires de la coalition de pratiquer leurs tactiques de combat spatial.

“Gagner dans l’espace renforce la létalité de la coalition dans d’autres domaines de la guerre”, il a dit. “Nous combattrons dans l’espace en tant que coalition, et ces opportunités sont inestimables pour constituer l’équipe qui combattra ensemble en cas de besoin.”

Les États-Unis ont soutenu l’Ukraine dans sa lutte contre la Russie avec des armes, des fournitures et d’autres formes d’aide militaire, telles que des services de renseignement, tout en affirmant ne pas être directement impliqués dans le conflit. Le général John Raymond, chef des opérations spatiales américaines, a déclaré en juillet que “L’espace commercial a été très important pour fournir des capacités qui ont été utiles à l’Ukraine.”

Un cas bien connu est la fourniture d’équipements au sol Starlink à l’Ukraine. SpaceX d’Elon Musk a fourni un accès au service Internet haut débit par satellite aux troupes de Kiev.

S’exprimant lors d’un événement spatial à l’ONU en octobre, le représentant russe Konstantin Vorontsov s’est dit préoccupé par l’utilisation par les États-Unis et leurs alliés “des éléments de l’infrastructure spatiale civile, y compris commerciale, à des fins militaires”, et averti que “Les infrastructures quasi-civiles peuvent être considérées comme une cible légitime pour une frappe de représailles.”

Les États-Unis ont lancé leur Force spatiale en tant que branche militaire distincte en 2019, plus de 50 ans après s’être joints à l’Union soviétique et au Royaume-Uni en signant un traité qui s’engageait à réserver de l’espace pour “à des fins pacifiques”. Le Pentagone a affirmé qu’il devait traiter l’espace comme un “domaine de la guerre” en raison de menaces présumées de la Russie et de la Chine.