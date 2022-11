L’US Space Force lance un nouveau commandement

Les responsables du Pentagone ont déclaré que la nouvelle unité était nécessaire compte tenu de la “menace de rythme” posée par la Chine

La Force spatiale des États-Unis est sur le point de créer son tout premier commandement de composante dans la région indo-pacifique, où les responsables ont de plus en plus souligné la montée des tensions avec des rivaux régionaux tels que la Corée du Nord et la Chine.

Le Commandement indo-pacifique américain (INDOPACOM) annoncé le déménagement lundi, notant qu’il superviserait la nouvelle unité de la Force spatiale après son lancement plus tard cette semaine. INDOPACOM est le commandement de combat responsable d’une grande partie de l’Asie de l’Est et du sous-continent indien, et sera le premier à héberger une composante de la Force spatiale après la création de la branche fin 2019.

Une fois établie, l’unité de la Force spatiale contribuera à améliorer les capacités américaines de détection et d’interception de missiles balistiques et de croisière tirés depuis des pays de la région, bien que l’armée ait donné peu de détails sur sa fonction exacte.

Cependant, le nouveau chef des opérations spatiales de la branche, le lieutenant-général B. Chance Saltzman, avait précédemment suggéré que l’unité se concentrerait en grande partie sur Pékin.

“Nous pensons simplement que l’espace est si critique maintenant que nous avons besoin d’un siège à cette table”, Saltzman a déclaré lors d’un événement en mai dernier, ajoutant : “La Chine étant la menace qui pèse, il était essentiel que nous mettions en place le composant de service chez INDOPACOM.”

Saltzman a repris la Force spatiale plus tôt ce mois-ci après le départ à la retraite de l’ancien chef des opérations spatiales, le général John Raymond, qui a été le premier à diriger la toute nouvelle branche militaire américaine.

Bien qu’INDOPACOM soit le premier commandement de combattants à recevoir sa propre composante de la Force spatiale, le vice-chef des opérations spatiales, le général David Thompson, a déclaré que d’autres suivraient. “très vite après” y compris les unités sous l’US European Command et l’US Central Command, alors que l’armée travaille à “intégrer efficacement les capacités spatiales.”