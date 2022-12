L’US Space Force active son premier commandement à l’étranger

La branche militaire a été déployée en Corée du Sud pour aider à détecter les lancements de missiles et autres menaces potentielles

La plus récente branche militaire américaine, l’US Space Force, a établi son premier commandement sur le sol étranger, s’installant en Corée du Sud au milieu des tensions croissantes avec la Chine, la Russie et la Corée du Nord.

La nouvelle unité a été officiellement lancée lors d’une cérémonie d’activation mercredi à la base aérienne d’Osan, à environ 65 km (40 miles) au sud de Séoul. Il aidera à coordonner les opérations spatiales sur la péninsule divisée, telles que la détection des lancements de missiles par la Corée du Nord et la supervision des communications par satellite.

Le déploiement “renforce notre capacité à défendre la patrie et à assurer la paix et la sécurité dans la péninsule coréenne et en Asie du Nord-Est”, Le général de l’armée américaine Paul LaCamera, commandant des 28 500 soldats américains stationnés en Corée du Sud, a déclaré lors de la cérémonie.

Interrogé sur la manière dont les adversaires américains devraient interpréter cette décision, le commandant de la nouvelle unité, le lieutenant-colonel Joshua McCullion, a déclaré qu’il espérait que cela dissuaderait les conflits. “L’espoir est qu’ils voient que nous sommes prêts. Mes tuteurs et moi-même sommes prêts à partir, de jour comme de nuit. C’est (le message) que nous voulons que l’adversaire, quel qu’il soit, prenne.”

Notre présence dans le monde ne cesse de croître ! #PartnersinSpace https://t.co/Xgt690fANE – Force spatiale des États-Unis (@SpaceForceDoD) 14 décembre 2022

L’US Space Force a été formée en 2019 et a ouvert son centre de commandement régional indo-pacifique à Hawaï le mois dernier. Le commandement coréen est une sous-composante de l’Indo-Pacifique de l’US Space Force. L’armée américaine compte environ 750 bases dans 80 pays à travers le monde et a suscité des critiques pour avoir également militarisé l’espace. Le Pentagone a rétorqué que les États-Unis devaient traiter l’espace comme un “domaine de la guerre” à cause des menaces de la Russie et de la Chine.

Lire la suite L’US Space Force traque les missiles nord-coréens

Le Traité sur l’espace extra-atmosphérique de 1967, qui a été signé par les États-Unis, l’Union soviétique et le Royaume-Uni, s’est engagé à réserver de l’espace pour “à des fins pacifiques”.

Les deux Corées restent techniquement en guerre car leur conflit sanglant de 1950-1953 s’est terminé par un armistice, et non par un traité de paix. Les coups de sabre des deux pays, y compris les essais de missiles par Pyongyang, se sont intensifiés cette année, le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un promettant une “tous dehors” réponse nucléaire à l’agression américaine.

Cependant, la Force spatiale a choisi l’Asie-Pacifique pour son premier centre de commandement régional en grande partie à cause des inquiétudes suscitées par la Chine, que le Pentagone sous le secrétaire à la Défense Lloyd Austin a qualifiée de principale menace pour la sécurité nationale des États-Unis. “Chaque jour, le secrétaire Austin nous rappelle le défi du rythme, et c’est la Chine”, Le général David Thompson, vice-chef des opérations spatiales, a déclaré aux journalistes le mois dernier.

LIRE LA SUITE: La Corée du Nord s’engage à créer la force nucléaire la plus puissante du monde