L’US Open “sérieusement envisagé” l’interdiction russe – médias

L’US Open a autorisé les joueurs russes à entrer après mûre réflexion

Les chefs de l’US Open ont tenu des discussions de haut niveau sur l’interdiction des joueurs de Russie et de Biélorussie de participer à l’événement de cette année, mais ont finalement choisi de ne pas suivre la position établie par Wimbledon – et organiseront à la place une exposition de collecte de fonds visant à fournir une aide aux personnes touchées par le conflit en Ukraine, selon le New York Times.

Le début de l’opération militaire de Moscou en Ukraine a conduit à des interdictions générales imposées aux athlètes russes par de nombreuses fédérations sportives, bien que le tennis ait largement permis aux joueurs du pays de concourir sous un statut neutre.

L’impact de cela s’est fait sentir sur un large éventail de fronts différents, mais le tennis s’est avéré être peut-être la plate-forme sportive la plus puissante sur laquelle exprimer des sentiments liés au conflit.

Wimbledon – sans doute le Grand Chelem le plus important du calendrier annuel du tennis – s’est cependant avéré une exception, car il interdisait aux Russes et aux Biélorusses de jouer à Londres de peur de remettre au Kremlin ce qu’il considérait comme un coup d’État de relations publiques si un Russe réclamait le célèbre trophée. (ironiquement, l’épreuve féminine a été remportée par la Russe Elena Rybakina, qui jouait sous les couleurs du Kazakhstan).

Cela s’est avéré préjudiciable à la structure de classement du tournoi, après que l’ATP et la WTA ont révélé que les points de classement ne seraient pas attribués car Wimbledon n’avait pas un champ complet de joueurs.

Cette position a également éliminé le joueur masculin numéro un mondial, Daniil Medvedev, avant le premier service du premier tour. Il en va de même pour Aryna Sabalenka, la star féminine biélorusse qui a été demi-finaliste en 2021.

Mais alors que la position de Wimbledon était controversée, ce ne sera pas le cas à Flushing Meadows.

Le dernier Grand Chelem de l’année, qui commence plus tard ce mois-ci, a eu des discussions, selon le New York Times, sur la poursuite de l’exemple de Wimbledon et l’interdiction des Russes et des Biélorusses, ce qui inclurait le rejet du champion du simple masculin de l’année dernière, Medvedev, mais après ce qui était décrit comme “intense et émotif » pourparlers, la décision a été prise de permettre à l’événement de se dérouler avec un effectif complet de joueurs (tant qu’ils sont vaccinés, mais c’est une autre histoire).

Le rapport indique que cette décision a été prise en grande partie parce qu’ils n’étaient pas soumis au même type de pression de la part du gouvernement américain pour le faire que celle qui avait été exercée sur Wimbledon par les responsables britanniques.

Il a également été avancé que permettre aux Russes et aux Biélorusses de jouer à l’US Open pourrait soi-disant offrir des opportunités d’unir les joueurs de ces pays avec leurs pairs occidentaux dans des messages pour dénoncer l’opération militaire en Ukraine ; même pour certains des plus en vue d’entre eux de participer à un match d’exhibition prévu pour collecter des fonds humanitaires à envoyer en Ukraine.

La directrice du tournoi de l’US Open, Stacey Allaster, aurait demandé à Victoria Azarenka, l’une des plus grandes stars du tennis biélorusse, de jouer une exposition de collecte de fonds le 24 août – jour de l’indépendance de l’Ukraine – au Centre national de tennis Billie Jean King, où l’on espère qu’ils le feront. amasser environ 2 millions de dollars pour financer les efforts de secours.

“Elle a dit, ‘C’est un choix de joueur, et je veux jouer,‘” selon Allaster.

Azarenka a déjà critiqué l’interdiction de Wimbledon, affirmant à l’époque que c’était “une grande opportunité de montrer comment le sport peut fédérer.”

“Je pense que nous avons raté cette opportunité, mais j’espère que nous pourrons encore le montrer», a-t-elle ajouté (cependant, The Times note qu’Azarenka a refusé de commenter davantage lorsqu’elle a été contactée par la publication).

Allaster a ajouté, cependant, que le droit d’un joueur de s’exprimer comme il l’entend doit rester sans entrave.

“Nous ne voulons pas mettre de pression excessive sur un athlète,” dit-elle. “Nous allons respecter et soutenir la décision de tout joueur.”

En permettant aux joueurs russes et biélorusses de concourir, l’US Open suivra la position de l’Open de France en mai et juin, qui a autorisé les joueurs des deux nations à jouer sous statut neutre.