L’US Open se tiendra à pleine capacité tout au long de sa durée de deux semaines en 2021 | Actualités Tennis

Le stade Arthur Ashe verra une foule nombreuse assister à l’US Open de cette année

L’US Open de cette année fonctionnera à pleine capacité tout au long de ses deux semaines, ce qui en fera le premier Grand Chelem à être joué à 100% de sa capacité.

Le tournoi de Flushing Meadows s’est déroulé sans spectateurs en 2020 en raison de la pandémie de coronavirus et sera le premier Grand Chelem à avoir une participation complète depuis l’Open d’Australie l’année dernière, a annoncé l’Association de tennis des États-Unis (USTA).

Naomi Osaka visera à défendre son titre en simple féminin à l’US Open à Flushing Meadows plus tard cette année (Photo avec l’aimable autorisation de Simon Bruty/USTA via AP)

« Nous sommes extrêmement heureux de pouvoir accueillir nos incroyables fans à l’US Open cette année », a déclaré le directeur général de l’USTA, Mike Dowse, dans un communiqué.

« Bien que nous soyons fiers d’avoir pu organiser l’événement en 2020, nous avons manqué d’avoir nos fans sur place, car nous savons qu’ils sont une grande partie de ce qui rend l’expérience de l’US Open unique en son genre.

« Notre sport a connu un essor dans les moments les plus difficiles, et l’US Open de cette année promet d’être une célébration inoubliable du jeu, de ceux qui y jouent et de ceux qui s’en délectent. »

Les organisateurs du Cincinnati Masters, le tournoi d’échauffement du Grand Chelem, ont annoncé le mois dernier qu’ils prévoyaient également d’organiser le tournoi d’août dans la ville à pleine capacité.

Cette année, les finales du simple messieurs et dames de Wimbledon se joueront devant une salle comble sur le court central.

