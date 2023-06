L’US Open prêt à mettre le golf sous les projecteurs d’Hollywood après une semaine à succès de drames hors parcours | Nouvelles du golf

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Regardez l’US Open en direct sur Sky Sports alors que Matt Fitzpatrick défend son titre au Los Angeles Country Club

Après une semaine où le monde du golf a livré une intrigue digne d’un film à succès, il semble quelque peu approprié que le sport se rende à Hollywood pour l’US Open.

Le Los Angeles Country Club accueille le majeur de cette semaine, à quelques kilomètres seulement de la maison du cinéma, où la conversation continuera d’être dominée par l’annonce extraordinaire de mardi dernier qui a stupéfié les joueurs et les fans et a signalé un changement significatif au sommet du jeu masculin.

Le PGA Tour et le DP World Tour concluant un nouveau partenariat commercial avec le Fonds d’investissement public (PIF) d’Arabie saoudite, qui finance le circuit de golf LIV précédemment considéré comme rival, avaient parfois été presque insondables après un an de commentaires houleux, d’opinions divisées et des amitiés brûlées entre les personnes impliquées dans la « guerre civile » du golf.

Mais maintenant, le script a été réécrit et des tentatives d’unification du jeu ont été faites, avec tous les litiges entre les tournées terminés et les étapes créées pour donner aux joueurs des voies pour restaurer les adhésions qu’ils ont perdues en rejoignant le circuit de l’équipe soutenue par l’Arabie saoudite.

Les majors – pour cette année au moins – ont été le seul moyen pour les joueurs de LIV d’affronter leurs homologues du PGA Tour, avec des points d’interrogation sur leur capacité à rivaliser avec les meilleurs du monde rapidement annulés pendant The Masters et le Championnat PGA.

Brooks Koepka a rebondi après sa deuxième place à Augusta National – où Phil Mickelson a également partagé la deuxième place – pour remporter le trophée Wanamaker le mois dernier et assurer la participation de LIV à la Ryder Cup plus tard cette année, tandis que Cameron Smith et Patrick Reed sont parmi les autres pour avoir impressionné dans au moins un de ces deux événements.

Il y a un contingent de 15 personnes LIV en action à Los Angeles, y compris le grand pilier Sergio Garcia et les anciens champions de l’US Open Dustin Johnson et Bryson DeChambeau, avec l’événement de cette semaine la première occasion d’entendre ces joueurs lors d’un tournoi depuis le révolutionnaire annonce.

Rory McIlroy a récemment comparé le golf à « faire partie d’un feuilleton » parce que « on a l’impression que chaque semaine il y a quelque chose de nouveau », bien que le numéro 3 mondial ait également déclaré que l’entité commerciale serait finalement « bonne pour le jeu ».

Il sera intéressant de voir combien nous en apprendrons davantage sur l’avenir du golf au cours de ce qui est déjà une grosse semaine dans le calendrier du golf.

Qui a l’avantage à Los Angeles ?

Tout comme les détails les plus fins sur l’évolution du golf au cours des deux prochaines années, le lieu de cette semaine sera en grande partie inconnu de la plupart des joueurs et posera de nombreuses questions qui lui sont propres.

Le North Course du Los Angeles Country Club n’a jamais accueilli de tournoi majeur et a organisé pour la dernière fois l’Open de Los Angeles en 1940, ce qui signifie que la majorité n’y a jamais joué auparavant, bien que le numéro 1 mondial Scottie Scheffler ait été parmi ceux impliqués lorsque la Walker Cup s’y est déroulée. en 2017.

Le double champion majeur Collin Morikawa a remporté ses quatre matchs cette semaine-là alors que l’équipe américaine a remporté une victoire dominante 19-7 contre la Grande-Bretagne et l’Irlande, tandis que Max Homa a tiré un record de parcours 61 sur le chemin de la victoire au Pac-2013. 12 Men’s Golf Championship – une compétition impliquant des universités des États de l’ouest des États-Unis.

Le champion de l’US Open 2021, Jon Rahm, a également terminé dans le top 10 cette semaine-là et sera parmi les favoris à ajouter à son décompte majeur cette fois-ci, après avoir remporté quatre fois le PGA Tour en 2023 et été un champion impressionnant au Masters en avril. .

Le parcours peut jouer comme un par 70 de 7 421 verges à sa longueur maximale et contient deux des trous par trois les plus longs de l’histoire de l’US Open, ainsi qu’un par quatre qui peut atteindre 542 verges, bien que le métrage exact variera pour chaque tour.

A quoi devons-nous faire attention ?

Scheffler est très susceptible de se disputer à nouveau après avoir déjà défendu son titre WM Phoenix Open et remporté la victoire chez The Players plus tôt cette année, le n ° 1 mondial affichant des classements parmi les 12 premiers dans chaque événement du PGA Tour qu’il a disputé cette saison malgré des difficultés avec son putter.

Rahm est également un gagnant multiple en 2023 et peut devenir le premier joueur depuis Jordan Spieth à remporter le Masters et l’US Open au cours d’une année civile, tandis qu’une autre démonstration encourageante de McIlroy à l’Omnium canadien RBC la semaine dernière signifie qu’il est prêt à enfin mettre fin à son grande sécheresse.

McIlroy a remporté l’US Open en 2011 mais n’a pas ajouté à son décompte majeur depuis 2014, bien avant que Rahm et Scheffler ne soient professionnels, avec Koepka – qui a remporté le championnat PGA le mois dernier pour remporter son cinquième majeur – cherchant à revenir à- retour de grandes victoires.

Matt Fitzpatrick revient pour défendre son titre et Homa fera partie de ceux qui visent à devenir le premier grand vainqueur de l’année, alors que Mickelson – six fois finaliste à l’US Open – a une autre opportunité de terminer sa carrière en Grand Chelem.

Patrick Cantlay a une connaissance passée du Los Angeles Country Club depuis ses jours à l’UCLA et devrait impressionner, avec le finaliste du championnat PGA du mois dernier Viktor Hovland et le vainqueur de l’Omnium canadien RBC dimanche Nick Taylor tous susceptibles d’être en lice.

Les 12 derniers champions de l’US Open sont issus du top 30 mondial et un seul des 45 derniers grands champions masculins est venu de l’extérieur du top 50, lorsque Mickelson a déchiré le livre des records pour remporter le championnat PGA 2021 et devenir le plus ancien majeur. champion.

Verrons-nous un gagnant surprise à Los Angeles ? Qui l’emportera sous le soleil californien ? Compte tenu du drame et du débat que nous avons déjà vus dans le sport au cours de la semaine dernière, rien ne serait une surprise…

