L’US Open permettra aux joueurs russes et biélorusses de concourir après l’interdiction de Wimbledon

L’US Open permettra aux joueurs de tennis de Russie et de Biélorussie de concourir cette année malgré la guerre en cours en Ukraine, qui a incité Wimbledon à interdire ces athlètes.

Le PDG et directeur exécutif de l’US Tennis Association, Lew Sherr, dont le groupe dirige l’US Open, a déclaré mardi lors d’un entretien téléphonique avec l’Associated Press que le conseil d’administration de l’USTA avait décidé de laisser les Russes et les Biélorusses entrer dans le tournoi en raison de « préoccupations concernant la détention des athlètes individuels ». responsables des actions et des décisions de leurs gouvernements ».

Sherr a déclaré que les athlètes de Russie et de Biélorussie joueront à Flushing Meadows sous un drapeau neutre – un arrangement qui a été utilisé lors de divers tournois de tennis à travers le monde, y compris l’Open de France, qui s’est terminé le 5 juin.

L’US Open commence le 29 août à New York.

Depuis que la Russie a commencé ses attaques contre l’Ukraine en février, les athlètes russes ont été empêchés de participer à de nombreux sports, y compris les éliminatoires de la Coupe du monde de football. La Biélorussie a aidé la Russie dans la guerre.

La Russie a également été exclue de deux compétitions internationales par équipe de tennis dont elle était la championne en titre : la Coupe Billie Jean King et la Coupe Davis.

Le All England Club, où le tableau principal de Wimbledon commence le 27 juin, a annoncé en avril qu’il exclurait tous les Russes et Biélorusses de ses terrains – ce qui signifie que le n ° 1 masculin actuel, le Russe Daniil Medvedev, n’est pas éligible pour participer. Medvedev est le tenant du titre à l’US Open.

L’interdiction de Wimbledon a suscité des critiques immédiates de la part de la WTA et de l’ATP, ainsi que de certains joueurs de premier plan, comme le champion en titre Novak Djokovic.

En mai, la WTA et l’ATP ont déclaré qu’elles n’attribueraient aucun point de classement pour Wimbledon cette année, une réprimande sans précédent du All England Club. Certains joueurs, dont la quadruple championne majeure et ancienne n ° 1 Naomi Osaka, ont déclaré qu’ils envisageraient de ne pas participer à Wimbledon.

L’ATP a déclaré que tous les points gagnés à Wimbledon en 2021 tomberont sur le record d’un joueur et qu’aucun nouveau point n’y sera gagné cette année. La WTA n’a pas décidé exactement comment les points de classement de l’année dernière du All England Club seront traités, mais aucun nouveau point ne peut être ajouté en fonction de la performance d’un joueur cette fois-ci.

« La WTA apprécie et soutient [the USTA’s] décision, qui reflète le principe fondamental selon lequel tous les joueurs ont une chance égale de concourir sur la base du mérite et sans discrimination », a déclaré le PDG de la WTA, Steve Simon, ajoutant que sa tournée attend avec impatience de travailler avec l’USTA pour fournir « des efforts de secours supplémentaires à l’Ukraine ». «

Sherr a déclaré à l’AP que ce qui s’était passé avec Wimbledon – à la fois la décision du All England Club d’empêcher les joueurs de certains pays et la réaction des tournées – n’avait joué aucun rôle dans le choix de l’USTA de laisser entrer les joueurs russes et biélorusses.

« Notre discussion portait vraiment sur le fond et sur les principes des deux côtés de cet argument. Ce n’était pas une question commerciale contre une question éthique », a-t-il déclaré. « Il y a des arguments des deux côtés. Êtes-vous perçu comme soutenant des actes atroces de la part d’un gouvernement ? Et en même temps : tiendriez-vous un athlète individuel responsable de cela ? »

Sherr a déclaré que les tournées professionnelles WTA et ATP avaient organisé une série de conversations avec des athlètes ukrainiens, russes et biélorusses et divers organes directeurs du tennis, et que les responsables des deux tournées se sont adressés au conseil d’administration de l’USTA avant sa décision.

L’USTA prévoit d’offrir une aide financière supplémentaire pour les efforts humanitaires en Ukraine et utilisera l’US Open comme plate-forme pour sensibiliser à la guerre.

« C’est une situation horrible et nous, avec tous les autres acteurs du tennis, condamnons absolument ce qui est une invasion non provoquée et injuste de l’Ukraine par la Russie, et tout est encadré dans ce contexte », a déclaré Sherr. « Aussi difficiles que puissent être certaines de ces décisions, rien de tout cela ne correspond aux difficultés vécues en Ukraine en ce moment, ni aux tragédies et atrocités. »