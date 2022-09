L’US Open de cette année s’est terminé avec une formidable finale du simple messieurs entre Carlos Alcaraz et Casper Ruud. Carlos Alcaraz, troisième tête de série, a fini par enregistrer un doublé historique à l’US Open 2022 en remportant son premier titre majeur et en décrochant la place de n°1 mondial.

Alcaraz a battu Casper Ruud 6-4, 2-6, 7-6(1), 6-3 pour propulser sa carrière en Grand Chelem le 11 septembre.

La star polonaise Iga Swiatek a également marqué l’histoire en triomphant lors de la finale du simple féminin contre Aryna Sabalenka. Alcaraz et Swiatek ont ​​​​tous deux été couronnés champions après une quinzaine passionnante qui les a vus produire un tennis scintillant. Bien que leur tennis soit certainement à un niveau complètement différent, on ne peut pas en dire autant de leurs compétences en dessin. Pendant le tournoi, plusieurs joueurs se sont attelés à la tâche légère de dessiner le logo emblématique de l’US Open.

Après la conclusion du tournoi, l’US Open a tweeté de délicieuses photos des dessins d’Alcaraz et de Swiatek. Tout en partageant les photos, l’US Open a écrit : « Le logo de l’US Open tel que dessiné par nos deux champions.

La #US Open logo tel que dessiné par nos deux champions 🎨😅 https://t.co/tdmvNvPy7F pic.twitter.com/REQfdYIgsp – Open de tennis des États-Unis (@usopen) 12 septembre 2022

Alors que le dessin de Swiatek est assez similaire au logo actuel de l’US Open, le dessin d’Alcaraz est assez hilarant. Les internautes ont félicité Iga Swiatek pour ses talents de dessinateur et ont également apprécié Carlos Alcaraz pour son bon sport.

Avant la finale à enjeux élevés, il y avait des questions sur la forme physique d’Alcaraz puisqu’il avait disputé trois matchs brutaux en cinq sets au trot. En demi-finale, Alcaraz avait battu Frances Tiafoe après 4 heures et 19 minutes. Mais Alcaraz a fait preuve d’une forme physique et d’une agilité suprêmes dans le match le plus important de sa vie.

Il convient de noter que cela a été une année exceptionnelle pour l’Espagnol. Avec son triomphe à l’US Open, Alcaraz a maintenant remporté un total de cinq titres cette saison. Avant le début du tournoi, beaucoup le voyaient comme l’un des favoris pour aller jusqu’au bout. Cependant, la remarquable course au titre de Carlos Alcaraz a étonné plusieurs experts.

Alcaraz a fait preuve d’une grande force mentale lors des moments d’embrayage lors de ses sept matches. Beaucoup ont même comparé Alcaraz à son grand compatriote, Rafael Nadal. La force mentale d’Alcaraz rappelle certainement l’esprit indéfectible de Nadal pour la compétition.

