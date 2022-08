L’US Open laisse tomber un indice majeur sur Djokovic

La star serbe non vaccinée va manquer à New York

Les organisateurs de l’US Open ont donné la dernière indication que Novak Djokovic manquera le tournoi de cette année après avoir dévoilé une affiche avec la star serbe absente. Djokovic ne s’est pas officiellement retiré mais est presque certain de manquer le tournoi en raison d’une interdiction d’entrée américaine pour les non-ressortissants non vaccinés contre le Covid-19.

L’affiche de style Batman partagée par les comptes de médias sociaux de l’US Open – avec le slogan ‘C’est l’heure. Les stars du tennis sont prêtes à répondre à l’appel de l’US Open ‘ – mettait en vedette le champion en titre masculin Daniil Medvedev de Russie ainsi que son homologue féminin Emma Raducanu du Royaume-Uni.

Il y avait aussi de la place pour le quadruple vainqueur du tournoi Rafael Nadal et la grande féminine Serena Williams, qui a annoncé qu’elle prendrait sa retraite après la pièce maîtresse du court dur, qui débutera le 29 août.

La numéro un mondiale WTA Iga Swiatek était également présente, tout comme l’as montant masculin Carlos Alcaraz d’Espagne et le finaliste australien de Wimbledon Nick Kyrgios. Naomi Osaka, double championne de l’US Open, a complété la formation.

C’est l’heure. Les stars du tennis sont prêtes à répondre aux #US Open appel. pic.twitter.com/JkwHhMrUjh – Open de tennis des États-Unis (@usopen) 22 août 2022

Djokovic, triple roi de New York, a brillé par son absence – quelque chose qui n’a pas échappé aux fans.

“Il n’y a pas de Djokovic sur l’affiche. Je suppose qu’il ne pourra pas jouer. C’est dommage pour lui et pour l’intérêt du tournoi… » a déploré un fan.

“Où est Novak ? ! Laissez-le jouer ! en demanda un autre.

“Pas de Novak sur cette photo… Mauvaise nouvelle,” répondit un autre passionné de tennis.

Une réponse encore plus franche disait : “Vous devriez être gêné et honteux si vous ne permettez pas à Novak Djokovic de jouer.”

Lire la suite L’idole du tennis attaque le gouvernement américain pour l’interdiction de Djokovic

L’US Open n’a pas de mandat de vaccination en place pour les joueurs – ce qui signifie que des joueurs comme le joueur américain sans coup férir Tennys Sandgren peuvent figurer – mais les règles gouvernementales empêchent les étrangers d’entrer dans le pays s’ils n’ont pas été vaccinés.

L’icône du tennis américain John McEnroe a été parmi ceux qui ont critiqué le gouvernement américain, qualifiant la situation “BS”tandis que des membres de la communauté serbe du pays ont directement appelé le président Joe Biden à intervenir.

Mais les responsables de Flushing Meadows ont déclaré qu’ils respecteraient les règles gouvernementales et ont rappelé cette semaine à tous les visiteurs que « Si vous voyagez de l’étranger pour assister à l’US Open, vous devez être entièrement vacciné avec la série primaire d’un vaccin Covid accepté pour voyager aux États-Unis (cela s’applique aux citoyens non américains et/ou aux immigrants non américains). ”

Djokovic, 35 ans, avait gardé l’espoir d’un changement tardif de la politique gouvernementale après que le CDC américain ait assoupli certaines de ses directives Covid au début du mois – bien que les restrictions aux frontières n’en faisaient pas partie.

Le champion du Grand Chelem à 21 reprises a poursuivi ses préparatifs dans l’espoir qu’il pourrait encore figurer, même s’il semble inévitable que sa non-participation soit confirmée de manière imminente.

LIRE LA SUITE: La femme de Djokovic claque le magazine alors que la rangée de vaccins tourbillonne

L’US Open sera le deuxième Grand Chelem de l’année que Djokovic a été contraint de manquer après avoir été expulsé d’Australie en janvier d’affilée en raison de son statut vaccinal.

La star a réitéré après avoir remporté Wimbledon en juillet qu’il n’était pas disposé à se faire vacciner, même si cela signifiait manquer plus de titres.

Lundi, il a été confirmé que le numéro deux mondial masculin Alexander Zverev manquerait également l’US Open après avoir échoué à se remettre de la blessure à la cheville qu’il a subie lors de la demi-finale de Roland-Garros plus tôt cette année.