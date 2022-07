L’US Open dit qu’il respectera les règles de Covid; Djokovic a peu de chances de jouer

La position de Djokovic lui a déjà coûté la chance de participer à l’Open d’Australie plus tôt cette année et il semble probable qu’il le fera à nouveau.

“L’US Open n’a pas de mandat de vaccination en place pour les joueurs, mais il respectera la position du gouvernement américain concernant les voyages dans le pays pour les citoyens non américains non vaccinés.”

Une déclaration de l’US Open, qui n’a pas ses propres règles de vaccination, disait: “Selon le livre des règles du Grand Chelem, tous les joueurs éligibles sont automatiquement inscrits dans les champs du tableau principal du simple masculin et féminin en fonction du classement 42 jours avant le premier Lundi de l’événement.

Djokovic, qui viserait à rejoindre Rafael Nadal en tête de la liste des hommes de tous les temps à 22 ans avec une victoire à New York, semble peu susceptible de jouer, bien qu’il ait déjà parlé de son espère un sursis .

Serena Williams, six fois vainqueur, sera également sur le terrain dans l’espoir d’égaler le record absolu de Margaret Court de 24 titres du Grand Chelem à l’âge de 40 ans.

Il a été sélectionné pour le dernier Grand Chelem de l’année aux côtés du couple britannique Andy Murray et Emma Raducanu, qui espère défendre le titre qu’elle a remporté en qualification l’année dernière.

Alors qu’il est très peu probable que Djokovic soit à New York, un autre ancien champion le sera après que Williams ait été nommé sur la liste des engagés.

Williams, six fois vainqueur, a signalé son intention de disputer son Grand Chelem à domicile après s’être inscrite pour jouer l’essentiel du swing américain sur terrain dur, y compris des événements à Toronto et à Cincinnati.

Le Britannique Kyle Edmund est également sur le point de participer à son premier tournoi en simple lors d’un Grand Chelem en deux ans.

La carrière du joueur de 27 ans a été interrompue par une blessure au genou, mais il a fait son retour à Wimbledon, jouant en double mixte.

Et il a utilisé son classement protégé de 48 pour s’assurer, en attendant sa santé, qu’il sera inclus dans le tableau principal.

Pétition pour que Djokovic joue

Près de 12 000 personnes ont maintenant signé une pétition en ligne appelant la United States Tennis Association (USTA) à travailler avec le gouvernement du pays pour permettre à Djokovic de participer à l’US Open malgré son refus de prendre le vaccin Covid-19.

“Il n’y a absolument aucune raison à ce stade de la pandémie de ne pas autoriser Djokovic à jouer à l’US Open 2022”, a déclaré la pétition change.org, qui a été lancée le 21 juin.

“(Le) gouvernement américain et l’USTA doivent travailler ensemble pour lui permettre de jouer… MAKE IT HAPPEN, USTA !”

Le Serbe, qui a conservé sa couronne de Wimbledon avec une victoire sur l’Australien Nick Kyrgios plus tôt ce mois-ci, a déclaré en février qu’il était prêt à manquer les tournois du Grand Chelem plutôt que de prendre le vaccin Covid-19.

Le tableau principal de l’US Open commence le 29 août.

Williams et Raducanu nommés dans le peloton étoilé de l’Open de Cincinnati

Avant l’US Open, Williams devrait participer à l’Open de l’Ouest et du Sud à Cincinnati le mois prochain avec son classement protégé, ont annoncé mardi les organisateurs du tournoi de mise au point de l’US Open.

Elle sera rejointe par Raducanu, qui profitera de l’événement pour préparer sa défense de sa couronne du Grand Chelem à Flushing Meadows, où elle a remporté son premier titre majeur l’an dernier.

Williams, qui est revenue sur le Tour après un an d’absence le mois dernier, a chuté au premier tour à Wimbledon mais a montré qu’elle n’était pas encore prête à raccrocher sa raquette même si elle est à deux mois de son 41e anniversaire.

La championne du Grand Chelem à 23 reprises devrait également jouer à l’Omnium Banque Nationale à Toronto du 6 au 14 août après avoir choisi d’utiliser son classement protégé pour participer au tableau principal.

Williams, la joueuse la plus âgée chez les hommes et les femmes cette année, a remporté le tournoi de Cincinnati à deux reprises dans sa carrière en 2014 et 2015 alors qu’elle était finaliste en 2013.