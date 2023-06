L’US Open Cup minée par la MLS

Cet épisode du podcast World Soccer Talk sur le thème de l’US Open Cup et de la MLS est présenté par Sling.

Nous discutons de la raison sous-jacente pour laquelle la MLS et la MLSPA tentent de saper l’US Open Cup, la plus ancienne compétition de football aux États-Unis. Pourquoi MLS, US Soccer et MLSPA sont-ils à couteaux tirés concernant la compétition, et pourquoi sont-ils si vocaux à la désillusion quant à la façon dont la compétition est gérée.

Avec Kartik Krishnaiyer de retour sur le podcast, nous avons également ses réflexions sur la réembauche de Berhalter, le ridicule de « The Process » de Matt Crocker et la façon dont le pouvoir des joueurs au sein de l’USMNT et de l’USWNT devient incontrôlable.

De plus, nous répondons à vos questions dans la section Listener Mailbag avant une grosse semaine dans la Concacaf Gold Cup.

Open Cup et MLS : écoutez l’épisode

Lancé en 2006, le podcast World Soccer Talk est le podcast le plus ancien de la planète. Chaque semaine, nous partageons les dernières nouvelles sur le football à la télévision et en streaming, en plus de discuter de ce que nous aimons et n’aimons pas, et de présenter vos questions et commentaires dans notre segment Listener Mailbag. Christopher Harris et Kartik Krishnaiyer animent l’émission.

Envoyez vos questions, commentaires et réactions par e-mail à [email protected], via Twitter (@worldsoccertalk) ou Facebook. Nous les lirons à l’antenne dans le prochain épisode. Ou appelez notre ligne de messagerie vocale et laissez un message au 561-247-4625.