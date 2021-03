<< Après avoir rencontré le Comité et écouté nos membres et nos professionnels de la santé, il est devenu clair que les difficultés de l'organisation du tour d'ouverture étant donné l'environnement actuel ont pris la décision de ne pas jouer le bon, car nous donnerons toujours la priorité à la santé et à la sécurité. des joueurs et du staff en premier », a déclaré le commissaire de l'US Open Cup, Paul Marstaller.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy