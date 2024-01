L’US Navy travaille sur un plan de réponse à la guerre face à l’afflux de navires en mer Rouge

WASHINGTON — La marine américaine travaille sur un nouveau plan de réponse en temps de guerre qui affecterait la manière dont les navires et les équipages se préparent et se déploient au combat, selon le chef du commandement des forces de la flotte américaine.

Cela survient alors que la Marine fait l’expérience directe au Moyen-Orient de ce dont elle a besoin pour maintenir une force combattante en mer.

La Marine a déployé des destroyers supplémentaires dans les régions de la mer Rouge et de la Méditerranée orientale, ainsi que des déploiements de navires étendus pour y maintenir une présence accrue. Ces mesures interviennent alors que les militants Houthis au Yémen continuent de tirer des missiles et d’envoyer des drones sur des navires navals et marchands, des forces militaires à terre et des cibles israéliennes.

L’amiral Daryl Caudle, qui serait responsable de la contribution de la flotte de la côte Est à un conflit, a déclaré que la Marine prépare généralement ses navires, avions et sous-marins pour les déploiements de routine grâce à son plan de réponse optimisé de la flotte – un cycle de formation, de déploiement et de maintenance.

Mais « que pouvons-nous faire si je dois passer plus rapidement à la guerre ? Qu’est-ce que je peux livrer aux commandants avancés ? a-t-il déclaré lors de la conférence de la Surface Navy Association de ce mois-ci.

Lui et son état-major des forces de la flotte étudient ces questions et bien d’autres encore pour créer ce qu’on appelle un plan de réponse maritime mondial. Cela ne remplacerait pas le rythme régulier des forces générées par le plan de réponse optimisé de la flotte, mais le compléterait si la force navale devait combattre. L’amiral a déclaré qu’il espérait que le plan soit rédigé d’ici la fin de cette année.

En cas de conflit majeur, a expliqué Caudle, la Marine réfléchirait aux exigences de maintenance qu’elle pourrait ignorer pour déployer des navires, à la formation qui pourrait se dérouler plus rapidement, aux ports non traditionnels qui pourraient effectuer des réparations et au personnel qui pourrait être réaffecté à des postes axés sur le combat.

Par exemple, les commandements de génération de forces pourraient envoyer du personnel aux commandements opérationnels pour se tenir sur le terrain de surveillance, planifier des missions et bien plus encore. La composante de réserve pourrait abandonner les tâches non essentielles et déplacer le personnel vers des emplois soutenant le conflit, a déclaré Caudle.

Mais une grande partie des efforts est concentrée sur les navires : comment la Marine peut-elle augmenter le nombre de navires et de membres d’équipage prêts à être déployés à tout moment, et comment le service peut-il réparer rapidement les navires endommagés au combat afin de les récupérer. dans le combat ?

Préparation du navire

Pour chaque sous-marin qui n’est pas encore déployé ou en maintenance dans un dépôt, Caudle a déclaré qu’il existe un système qui enregistre les certifications de chaque équipage, l’état de préparation du matériel du bateau, les munitions à bord et bien plus encore. Ce tableau de bord permet aux commandants opérationnels de comprendre la disponibilité et les obstacles, et de réacheminer les pièces de rechange ou de redéfinir les priorités des travaux de maintenance si nécessaire.

La marine de surface commence à élaborer un plan similaire pour ses combattants et ses navires amphibies.

La contre-amiral Dianna Wolfson, responsable de la maintenance de la flotte au Commandement des forces de la flotte, a déclaré lors de la conférence qu’elle avait testé ces systèmes lors de l’exercice à grande échelle de l’été dernier. Elle a assisté à l’exercice massif en direct, virtuel et constructif pour offrir une dose de réalisme aux commandants de flotte : ils devaient considérer le statut de chaque navire sous leur commandement et prendre des décisions fondées sur les risques sur la manière de les employer en fonction de leur état de préparation.

L’USNS Medgar Evers est à quai pour une période de maintenance et de réparation du voyage à la jetée OTAN d’Augusta Bay en Sicile le 30 juin 2023. (Christina Johnson/US Navy)

Elle a déclaré qu’un effort continu d’optimisation de la maintenance de la flotte fournirait aux commandants de meilleures données pour prendre des décisions. Cette initiative créerait un référentiel central pour les données sur l’état de préparation des navires – constamment mis à jour à mesure que les marins et les chantiers navals travaillent sur les navires – et un jumeau numérique de chaque navire.

Si les tensions régionales s’intensifient, a-t-elle déclaré, le système montrerait quels navires sont prêts à être déployés en temps réel et lesquels pourraient être prêts si certaines mesures étaient prises.

Poursuivre le combat

L’autre aspect de l’équation consiste à maintenir les navires dans le combat une fois arrivés, ainsi qu’à les récupérer rapidement en cas de besoin d’entretien ou de réparations.

Les combats au Moyen-Orient aujourd’hui n’ont causé aucun dommage ; les Houthis ont tiré des missiles sur des navires de guerre, mais les armes ont toutes raté ou des missiles défensifs ont intercepté les menaces. Pourtant, le conflit a duré suffisamment longtemps pour que les destroyers aient dû entrer et sortir en alternance pour permettre aux membres d’équipage de se reposer et aux navires de subir des travaux de maintenance.

Le contre-amiral William Greene, responsable de la maintenance des navires de surface, a déclaré que la Marine avait envoyé des techniciens et des pièces détachées à son centre de maintenance régional déployé à l’avant, qui couvre les travaux à Naples, en Italie ; Rota, Espagne ; et Manama, Bahreïn — après que des militants du Hamas ont attaqué Israël le 7 octobre. Le service s’attendait à voir une augmentation des opérations dans la région et a commencé à prépositionner des ressources pour s’occuper de ces navires.

Greene a déclaré que le service avait fait la même chose après que la Russie ait lancé son invasion à grande échelle de l’Ukraine en février 2022.

Cela permet de garantir que les navires au Moyen-Orient n’ont pas à aller loin pour des opérations d’entretien de routine ou pour recharger leurs stocks d’armes.

Mais Greene a déclaré que la Marine avait également l’intention de se préparer aux dégâts de combat. Ces dernières années, le service a intégré les dommages de combat dans les exercices majeurs, mettant les navires désaffectés à la mer et faisant exploser des explosifs à bord afin que les marins puissent s’entraîner à remorquer les navires jusqu’au port et à évaluer et réparer les dommages de combat.

Adm arrière. William Greene, à gauche, commandant du Centre de maintenance régional de la Marine, et le capitaine Paul Murch, officier responsable du détachement du Centre de maintenance régional déployé vers l’avant, examinent les travaux sur le destroyer Roosevelt pendant une période de maintenance planifiée à Rota, en Espagne. (Maître de 2e classe Drace Wilson/US Navy)

La Marine doit néanmoins impliquer l’industrie dans ces exercices, a déclaré Greene. Dans une guerre outre-mer, la Marine remorquerait les navires vers un port étranger. Et même si ces chantiers sont capables de réparer la coque et ses systèmes électriques et mécaniques, ils n’ont peut-être pas d’expertise dans les systèmes de combat.

Greene a déclaré que le service réfléchissait à la manière dont les entrepreneurs de la défense pourraient contribuer aux réparations affectant les systèmes de combat qu’ils ont construits.

Le vice-amiral James Downey, chef du Naval Sea Systems Command, a déclaré que le service rédigeait une proposition pour un prochain exercice budgétaire afin de mettre en pratique ces scénarios dans de véritables chantiers navals des pays alliés. Cette initiative permettrait à jusqu’à six navires basés aux États-Unis de subir une maintenance à l’étranger – peut-être trois dans le Pacifique et trois en Europe – pendant des périodes de réparation pouvant aller jusqu’à 90 jours.

Bien que 90 jours soit beaucoup plus court qu’une période de chantier typique dans le pays, cela permettrait aux installations de réparation étrangères d’apprendre à faire des affaires avec la Marine, de comprendre la conception et les systèmes des navires américains et de jeter les bases d’éventuelles réparations d’urgence.

Le secrétaire à la Marine, Carlos Del Toro, a déjà discuté de la conduite d’une période de réparation des navires du Military Sealift Command en Inde, dans l’espoir de poursuivre cet effort avec des réparations à Singapour et aux Philippines.