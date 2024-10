L’US Navy s’excuse pour la destruction en 1882 d’un village tlingit en Alaska

ANCRAGE, Alaska — Des obus sont tombés sur le village autochtone de l’Alaska à l’approche de l’hiver, puis les marins ont débarqué et ont brûlé ce qui restait des maisons, des caches de nourriture et des canoës. Les conditions sont devenues si désastreuses au cours des mois suivants que les aînés ont sacrifié leur vie pour donner de la nourriture aux enfants survivants.

C’était le 26 octobre 1882, à Angoon, un village Tlingit d’environ 420 habitants situé dans l’enclave du sud-est de l’Alaska. Aujourd’hui, 142 ans plus tard, l’auteur du bombardement – ​​la marine américaine – a présenté ses excuses.

Le contre-amiral Mark Sucato, commandant de la région nord-ouest de la Marine, a présenté ses excuses lors d’une cérémonie parfois émouvante samedi, jour anniversaire de l’atrocité.

« La Marine reconnaît la douleur et la souffrance infligées au peuple Tlingit, et nous reconnaissons que ces actions injustes ont entraîné des pertes de vies humaines, des pertes de ressources, des pertes de culture et ont créé et infligé un traumatisme intergénérationnel à ces clans », a-t-il déclaré. lors de la cérémonie, retransmise en direct depuis Angoon. « La Marine prend l’importance de cette action très, très au sérieux et sait que des excuses sont attendues depuis longtemps. »

Alors que l’Angoon reconstruit a reçu 90 000 $ dans un règlement Avec le ministère de l’Intérieur en 1973, les chefs de village recherchent également des excuses depuis des décennies, commençant chaque commémoration annuelle en demandant trois fois : « Y a-t-il ici quelqu’un de la Marine pour s’excuser ?

« Vous pouvez imaginer les générations de personnes décédées depuis 1882 qui se sont demandées ce qui s’était passé, pourquoi cela s’est produit, et qui voulaient des excuses, car dans notre esprit, nous n’avions rien fait de mal », a déclaré Daniel Johnson Jr. ., chef de tribu à Angoon.

L’attaque faisait partie d’une série de conflits entre l’armée américaine et les autochtones de l’Alaska dans les années qui ont suivi l’achat du territoire à la Russie par les États-Unis en 1867. La marine américaine a présenté ses excuses le mois dernier pour la destruction du village voisin de Kake en 1869, et la L’armée a indiqué qu’elle envisageait de s’excuser pour le bombardement de Wrangell, également dans le sud-est de l’Alaska, cette année-là, bien qu’aucune date n’ait été fixée.

La Marine reconnaît que les actions qu’elle a entreprises ou ordonnées à Angoon et Kake ont causé des morts, une perte de ressources et un traumatisme multigénérationnel, a déclaré la porte-parole civile de la Marine, Julianne Leinenveber, dans un courrier électronique avant l’événement.

« Des excuses sont non seulement justifiées, mais attendues depuis longtemps », a-t-elle déclaré.

Aujourd’hui, Angoon reste un village pittoresque d’environ 420 habitants, avec de vieilles maisons colorées et des totems regroupés sur le côté ouest de l’île de l’Amirauté, accessible par ferry ou hydravion, dans la forêt nationale de Tongass, la plus grande du pays. Les habitants sont largement dépassés en nombre par les ours bruns et le village s’est efforcé ces dernières années de promouvoir son industrie écotouristique. Les pygargues à tête blanche et les baleines à bosse abondent, et la pêche au saumon et au flétan est excellente.

Les récits varient quant à ce qui a motivé sa destruction, mais ils commencent généralement par la mort accidentelle d’un chaman Tlingit, Tith Klane. Klane a été tué lorsqu’un fusil-harpon a explosé sur un baleinier appartenant à son employeur, la North West Trading Co.

La version de la Marine indique que les membres de la tribu ont forcé le navire à accoster, ont peut-être pris des otages et, conformément à leurs coutumes, ont exigé 200 couvertures en compensation.

L’entreprise a refusé de fournir les couvertures et a ordonné aux Tlingits de retourner au travail. Au lieu de cela, en signe de tristesse, ils se sont maquillés le visage avec du goudron de houille et du suif – ce que les employés de l’entreprise ont pris comme un signe avant-coureur d’une insurrection. Le surintendant de l’entreprise a alors demandé l’aide du Naval Cmdr. EC Merriman, le plus haut responsable américain en Alaska, a déclaré qu’un soulèvement des Tlingits menaçait la vie et les biens des résidents blancs.

La version tlingit affirme que l’équipage du bateau, qui comprenait des membres tlingits, est probablement resté à bord du navire par respect, prévoyant d’assister aux funérailles et qu’aucun otage n’a été pris. Johnson a déclaré que la tribu n’aurait jamais demandé une compensation aussi peu de temps après le décès.

Merriman est arrivé le 25 octobre et a insisté pour que la tribu fournisse 400 couvertures avant midi le lendemain en guise de punition pour désobéissance. Lorsque les Tlingits n’en ont livré que 81, Merriman a attaqué, détruisant 12 maisons de clan, des maisons plus petites, des canoës et les magasins de nourriture du village.

Six enfants sont morts dans l’attaque, et « un nombre incalculable de personnes âgées et de nourrissons sont morts cet hiver-là à cause du froid, du froid et de la faim », a déclaré Johnson.

Billy Jones, le neveu de Tith Klane, avait 13 ans lorsqu’Angoon a été détruit. Vers 1950, il enregistra deux interviews et son récit fut plus tard inclus dans un livret préparé pour le 100e anniversaire de l’attentat de 1982.

« Ils nous ont laissés sans abri sur la plage », a déclaré Jones.

Rosita Worl, présidente du Sealaska Heritage Institute à Juneau, a décrit comment certains aînés « sont entrés dans la forêt » cet hiver-là, ce qui signifie qu’ils sont morts, se sacrifiant pour que les plus jeunes aient plus de nourriture.

Même si l’histoire écrite de la Marine entre en conflit avec la tradition orale des Tlingit, la Marine s’en remet au récit de la tribu « par respect pour les impacts à long terme que ces incidents tragiques ont eu sur les clans concernés », a déclaré Leinenveber, porte-parole de la Marine.

Les dirigeants tlingits ont été tellement stupéfaits lorsque les responsables de la Marine leur ont dit, lors d’un appel Zoom en mai, que les excuses seraient enfin présentées, que personne n’a parlé pendant cinq minutes, a déclaré Johnson.

Eunice James, de Juneau, descendante de Tith Klane, a déclaré qu’elle espérait que les excuses aideraient sa famille et l’ensemble de la communauté à guérir. Elle attend sa présence à la cérémonie.

« Non seulement son esprit sera là, mais aussi celui de beaucoup de nos ancêtres, parce que nous en avons perdu beaucoup », a-t-elle déclaré.