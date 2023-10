L’US Navy rapproche ses navires de guerre et ses avions d’Israël au milieu de la guerre contre le Hamas

La marine américaine rapproche ses navires de guerre et ses avions d’Israël à la suite d’une attaque sans précédent contre le pays par les terroristes du Hamas, a déclaré un responsable militaire américain à Fox News.

Le secrétaire américain à la Défense, Lloyd Austin, a déclaré à Fox News dans un communiqué qu’il avait dirigé le mouvement du groupe aéronaval USS Gerald R. Ford vers la Méditerranée orientale à la suite de discussions détaillées avec le président Biden sur l’attaque du Hamas contre Israël qui a tué au moins 600 personnes. Israéliens.

Les navires de guerre comprennent le porte-avions de l’US Navy USS Gerald R. Ford (CVN-78), le croiseur lance-missiles de classe Ticonderoga USS Normandy (CG 60), ainsi que les destroyers lance-missiles de classe Arleigh-Burke USS Thomas Hudner (DDG). 116), USS Ramage (DDG 61), USS Carney (DDG 64) et USS Roosevelt (DDG 80).

« En outre, le gouvernement américain fournira rapidement à l’armée israélienne des équipements et des ressources supplémentaires, notamment des munitions », a déclaré Austin. « La première assistance en matière de sécurité commencera à circuler aujourd’hui et arrivera dans les prochains jours. »

Lloyd a déclaré que les États-Unis maintenaient des forces prêtes à l’échelle mondiale pour renforcer davantage cette posture de dissuasion si nécessaire.

« Le renforcement de notre dispositif de forces conjointes, en plus du soutien matériel que nous fournirons rapidement à Israël, souligne le soutien sans faille des États-Unis aux Forces de défense israéliennes et au peuple israélien », indique le communiqué. « Mon équipe et moi continuerons à être en contact étroit avec nos homologues israéliens pour garantir qu’ils disposent de ce dont ils ont besoin pour protéger leurs citoyens et se défendre contre ces odieuses attaques terroristes. »

Le président Biden a affirmé de manière agressive le droit d’Israël à se défendre à la suite de l’attaque surprise de samedi, qui a jusqu’à présent tué au moins 600 Israéliens et blessé au moins 2 000 autres.

Le Pentagone n’a pas précisé s’il utiliserait la force militaire pour aider Israël dans le conflit. Israël a officiellement déclaré dimanche la guerre au Hamas, sa première déclaration de ce type depuis 1973.

