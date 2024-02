L’US Navy met à jour ses tactiques en matière de capteurs et d’armes basées sur les attaques des Houthis

SAN DIEGO — La marine américaine intègre les leçons tirées de ses engagements en mer Rouge avec des missiles et des drones houthis, et les utilise pour améliorer ses tactiques de détection et d’élimination des menaces, ont déclaré mardi les dirigeants des services.

Le vice-amiral Brendan McLane, commandant des forces navales de surface, a déclaré que les navires américains en mer Rouge envoyaient des données sur leurs engagements contre les menaces houthistes au Centre de développement de la guerre de surface et de la lutte contre les mines navales, pour que les experts puissent partager des idées sur la façon de meilleur réglage des radars pour optimiser les performances, à titre d’exemple.

Ces recommandations et tactiques mises à jour du SMWDC se reflètent déjà dans les événements de formation préalables au déploiement tels que l’entraînement tactique avancé de guerre de surface et les exercices de l’unité d’entraînement composite sur les deux côtes, a-t-il déclaré.

McLane, qui a pris la parole lors d’un panel lors de la conférence WEST 2024 à San Diego organisée par l’US Naval Institute et l’AFCEA International, a déclaré que la nature de la menace change et qu’en tant que telle, le SMWDC continue de surveiller et de proposer des tactiques et des techniques mises à jour.

Lorsque les forces Houthis à terre au Yémen ont commencé à tirer pour la première fois sur des navires de guerre et marchands dans la mer Rouge le 19 octobre, a déclaré McLane, ces premiers engagements « étaient des drones et des missiles de croisière d’attaque terrestre qui étaient tirés à longue distance. Certains des engagements les plus récents concernent pour la première fois des missiles de croisière antinavires et des missiles balistiques antinavires, qui ont un temps de réaction beaucoup plus court pour nos navires.

Elizabeth Nashold, commandante adjointe des forces d’information navales, a déclaré au cours du même panel que le destroyer de classe Arleigh Burke Carney « était prêt dès le premier jour » lorsque les missiles ont commencé à voler, en raison de sa formation et de sa concentration sur la connaissance de l’espace de combat, assurant le commandement et le contrôle. , et feux intégrés.

Elle a déclaré que le Centre de développement de la guerre de l’information navale, tout comme son homologue de surface, examine les données provenant des tirs de missiles et de drones Houthis et a mis au point des tactiques mises à jour pour les domaines dont la communauté de la guerre de l’information est responsable.

Cela implique d’accroître la connaissance de l’espace de combat afin qu’un commandant de navire ait autant de temps que possible pour réagir à une menace entrante – bien que McLane ait déclaré qu’en raison de la géographie confinée de la mer Rouge et de la vitesse rapide des missiles de croisière antinavires et balistiques, il se peut qu’il ne s’écoule que 60 à 90 secondes entre le moment où les Houthis lancent un missile et le moment où le destroyer doit l’abattre.

Malgré les menaces persistantes et difficiles, McLane a déclaré que la force avait ce dont elle avait besoin, même s’il aimerait voir l’industrie accélérer le développement d’armes à énergie afin que les navires puissent abattre des missiles et des drones sans dépenser leurs coûteux missiles standard et autres munitions.

“Une défense à plusieurs niveaux au sein du groupe d’attaque est la voie à suivre pour le moment, et nous espérons qu’avec l’accélération de l’industrie de l’énergie dirigée sous toutes ses formes, lasers et micro-ondes, nous pourrons mettre quelque chose plus tôt sur nos navires”, a déclaré McLane.