L’US Navy construit un avion à énergie solaire qui pourrait voler tout seul pendant 90 JOURS

L’US Navy construit un avion sans pilote à énergie solaire qui pourra voler jusqu’à 90 jours par lui-même.

L’avion sans équipage servira d’œil constant dans le ciel pour les navires de la marine américaine ou pourrait potentiellement être utilisé comme plate-forme de relais de communication.

L’avion sans pilote est développé par Swydweller Crédit : Youtube/Skydweller Aero

Il prendra le cockpit du Solar Impulse 2 (photographié sur un vol sans pilote) Crédit : Youtube/Skydweller Aero

L’avion surveillera les navires de la marine américaine à haute altitude Crédit : Youtube/Skydweller Aero

La société aérospatiale américano-espagnole Skydweller Aero a remporté un contrat de 5 millions de dollars pour développer le nouvel avion, rapporte New Scientist.

L’avion mis à niveau ajoute un nouveau logiciel et améliore le matériel au Solar Impulse 2, qui est également alimenté à l’énergie solaire mais a besoin d’un pilote.

Il a effectué avec succès un tour du monde en 2015, mais n’a pu le faire qu’avec des arrêts intermédiaires.

Avec un pilote humain à bord, le voyage a été contraint de s’arrêter tous les cinq jours.

Sans le pilote à bord, il offre également plus d’espace pour l’installation du matériel.

« Lorsque nous enlevons le cockpit, nous permettons une véritable persistance et offrons la possibilité d’installer jusqu’à environ 400 kilogrammes de capacité de charge utile », a déclaré le PDG de Skydweller, Robert Miller, à New Scientist.

‘FONCTIONNEMENT PENDANT 90 JOURS ET PLUS’

« Nous suivons actuellement notre plan de test de vol autonome, puis de décollage autonome, puis d’atterrissage autonome et enfin de notre premier vol entièrement autonome », a-t-il ajouté à propos du nouvel avion.

« Une fois que tout cela aura été prouvé, nous passerons aux tests de longue endurance dans le but de fonctionner pendant plus de 90 jours. »

L’avion Skydweller sera beaucoup plus lourd et plus gros que les autres avions solaires à haute altitude actuellement en cours de développement.

Il aura des ailes de 72 mètres recouvertes de cellules solaires et sera équipé de cellules de champ à hydrogène pour un coup de pouce supplémentaire.

« Cela a du sens pour la marine américaine en particulier, qui fait face à des conditions météorologiques assez graves à haute altitude au-dessus de la région indo-pacifique », a déclaré Justin Bronk du Royal United Services Institute à New Scientist.

« Les piles à combustible à hydrogène ont du sens comme solution de secours si vous devez grimper rapidement en cas de mauvais temps. »

LA MARINE VEUT PLUS DE TEMPS DE VOL

La Marine utilise actuellement des drones MQ-4C Triton de la taille d’un avion de ligne pour surveiller les navires en patrouille.

Ceux-ci peuvent effectuer des vols de 30 heures, mais la Marine est avide de temps de vol plus longs.

« Le plus grand avantage d’une longue endurance est de ne pas avoir à faire des transits répétés vers et depuis la zone d’opération », a ajouté Bronk.

Pourtant, il a affirmé que l’avion pourrait également être utilisé pour les télécommunications commerciales.

« Il n’a peut-être pas encore assez de puissance pour un capteur actif comme un radar, mais il pourrait être utile pour des capteurs passifs tels que des caméras, ou comme nœud de communication », a-t-il déclaré.

Skydweller, une société aérospatiale qui développe des avions à propulsion renouvelable pour les industries de la défense et commerciales, a établi un nouveau siège social à Oklahoma City l’année dernière.

Elle a également des bureaux à Washington DC et a été fondée en Espagne en 2017.

Il a commencé la construction du nouvel avion autonome le mois dernier après le vol réussi de son prototype Solar Impulse 2 avec équipage optionnel.

Il aura une envergure de 72 mètres Crédit : Youtube/Skydweller Aero

« Le vol a duré deux heures et demie et l’avion est monté à près de 16 000 pieds [4,876 m] », a déclaré Miller à Janes.

« Il y avait un matériel important – de nombreuses pièces conçues en interne – installé en tant qu’améliorations et mises à niveau de l’avion initial, y compris des avancées dans les fonctionnalités de l’avion, y compris les capteurs, l’informatique et l’infrastructure de communication nécessaires pour réaliser un vol autonome », a-t-il ajouté.

Deux vols précédents ont été effectués en décembre 2020 et février de cette année.