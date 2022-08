L’US Navy cible les Américains endettés

Le Pentagone espère attirer de nouveaux marins en remboursant jusqu’à 65 000 $ en prêts étudiants

Avec des primes d’enrôlement aussi élevées que 50 000 $ apparemment insuffisantes pour attirer suffisamment de marins potentiels à s’enrôler, la marine américaine essaie une nouvelle tactique en ciblant les Américains qui croulent sous les dettes : proposer de rembourser leurs prêts étudiants.

Les recrues qui sont prêtes à expédier d’ici le 30 septembre et qui répondent à d’autres exigences seront éligibles jusqu’à 65 000 $ en remboursement de prêt, portant leur potentiel de bonus total à 115 000 $, a annoncé samedi la Marine. L’offre s’applique aux nouveaux marins et aux anciens combattants qui souhaitent reprendre du service et qui n’ont pas reçu de prime pour leur premier engagement.

“C’est une opportunité sans précédent” cela pourrait être « qui change la vie » pour ceux qui sont accablés par les prêts étudiants, a déclaré le chef du Commandement du recrutement de la Marine, le contre-amiral Lex Walker. Près d’un adulte américain sur cinq a une dette de prêt étudiant, d’environ 30 000 $ en moyenne. Les emprunts étudiants du pays totalisent près de 1,75 billion de dollars.

L’offre intervient six mois seulement après que la Marine a relevé sa prime d’enrôlement maximale de 40 000 $ à 50 000 $, citant un marché du travail compétitif. Cette incitation n’était apparemment pas suffisante pour répondre aux besoins en personnel, car toutes les branches de l’armée américaine auraient du mal à atteindre leurs objectifs de recrutement de 2022.

Le Pentagone a estimé que seulement 1 % environ des Américains âgés de 17 à 24 ans sont à la fois éligibles et enclins à entrer dans l’armée. Environ 77% des personnes de ce groupe d’âge sont disqualifiées en raison de l’obésité, de la consommation de drogue ou d’un casier judiciaire. La plupart des 23% restants n’ont aucun intérêt à rejoindre l’armée.

Même dans les rangs en service actif, plus de 17 % des militaires américains sont considérés comme obèses, selon une étude du Pentagone de 2019. La Marine avait le taux d’obésité le plus élevé parmi toutes les branches, à 22%.

Les dernières incitations sont conçues pour aider la Marine à répondre à ses besoins de recrutement pour des postes spécifiques nécessaires “pour assurer la préparation de la flotte,” selon une note de service du Navy Recruiting Command publiée jeudi. Les plafonds de bonus varient selon la spécialité. Par exemple, les recrues affectées à des emplois à forte demande dans le domaine nucléaire, comme les électroniciens spécialisés, peuvent être admissibles à la prime maximale de 50 000 $. Les nageurs de sauvetage aérien peuvent se qualifier pour jusqu’à 38 000 $, tandis que les opérateurs de bateaux de guerre spéciaux et les membres du corps hospitalier peuvent obtenir 36 000 $.

Les recruteurs peuvent être moins pointilleux lorsque les besoins sont plus grands. En avril, par exemple, la Marine a offert une prime d’enrôlement de 25 000 $ à toutes les recrues qui étaient prêtes à partir avant l’été.