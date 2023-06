L’US Navy a détecté une sous-implosion de Titan avec un système acoustique top secret qui a disparu

La marine américaine a détecté ce qu’elle soupçonnait être une implosion quelques heures après la descente du submersible Titan dans l’océan pour visiter l’épave du Titanic.

Un responsable américain de la défense a déclaré que la marine avait commencé à écouter le Titan immédiatement après que le navire eut perdu la communication avec le navire-mère, environ une heure et 45 minutes après le début de sa mission dimanche matin.

Le responsable a déclaré que le système de détection acoustique top secret de la Marine captait des sons compatibles avec une explosion ou une implosion près de l’endroit où le Titan a été retrouvé jeudi.

« Bien qu’elles ne soient pas définitives, ces informations ont été immédiatement partagées avec le commandant de l’incident pour aider à la mission de recherche et de sauvetage en cours », a déclaré le responsable dans un communiqué à Fox News Digital.

La déclaration est intervenue quelques heures après que les garde-côtes américains ont confirmé qu’un champ de débris découvert plus tôt dans la journée était le submersible Titan manquant.

Le contre-amiral des garde-côtes américains John Mauger a déclaré aux journalistes que les débris correspondaient à la « perte catastrophique de la chambre de pression ».

« Au nom des garde-côtes américains et de l’ensemble du commandement unifié, j’offre mes plus sincères condoléances aux familles », a-t-il déclaré.

Le Titan a perdu le contact avec son navire de surface, le Polar Prince, environ une heure et 45 minutes après le début de sa plongée dimanche matin, à environ 900 milles à l’est de Cape Cod, Massachusetts, et à environ 400 milles au sud-est de St John’s, à Terre-Neuve au Canada.

À l’intérieur du navire se trouvaient le PDG d’OceanGate, Stockton Rush; l’homme d’affaires britannique devenu aventurier Hamish Harding ; le père et le fils Shahzada et Suleman Dawood, qui sont membres de l’une des familles les plus riches du Pakistan ; et Paul-Henry Nargeolet, ancien officier de la marine française et grand expert du Titanic.

