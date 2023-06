L’US Air National Guardsman soupçonné d’avoir divulgué des documents du Pentagone inculpé d’accusations fédérales

Un grand jury fédéral a inculpé un garde national de l’air américain accusé d’avoir divulgué en ligne des dossiers de renseignement militaire top secrets, a annoncé jeudi le ministère américain de la Justice dans un communiqué.

Jack Douglas Teixeira, 21 ans, de North Dighton, Massachusetts, a été inculpé de six chefs d’accusation de rétention et de transmission délibérées d’informations classifiées relatives à la défense nationale, selon le communiqué.

Chaque accusation de rétention et de transmission non autorisées d’informations de défense nationale prévoit une peine pouvant aller jusqu’à 10 ans de prison, jusqu’à trois ans de liberté surveillée et une amende pouvant aller jusqu’à 250 000 dollars américains, a indiqué le département.

Teixeira est accusé d’avoir commis l’une des plus graves atteintes à la sécurité américaine puisque plus de 700 000 documents, vidéos et câbles diplomatiques sont apparus sur le site WikiLeaks en 2010.

Il a été arrêté le 13 avril après avoir prétendument publié du matériel hautement classifié sur l’application de messagerie Discord, suscitant des inquiétudes quant à la façon dont un aviateur de bas niveau pourrait avoir un accès aussi large aux secrets militaires. Deux commandants de son unité ont ensuite été suspendus.

REGARDER | L’arrestation dramatique de Jack Teixeira en avril : Un suspect dans une affaire de fuite de documents arrêté Le FBI a arrêté un membre de la Garde nationale aérienne du Massachusetts âgé de 21 ans en lien avec la fuite de documents hautement classifiés du Pentagone.

Les documents divulgués contenaient des informations hautement classifiées sur les alliés et les adversaires, avec des détails allant des défenses aériennes ukrainiennes lors de l’invasion russe à l’agence d’espionnage israélienne du Mossad.

Le président américain Joe Biden a ordonné une enquête sur les raisons pour lesquelles le bailleur présumé avait accès aux informations sensibles.

Membre de la 102nd Intelligence Wing de la Massachusetts Air National Guard, Teixeira avait auparavant renoncé à son droit à une audience préliminaire.

Il avait été accusé dans le cadre d’une plainte pénale d’un chef d’accusation de violation de la loi sur l’espionnage pour copie et transmission illégales de matériel de défense sensible, et d’un deuxième chef d’accusation lié au déplacement illégal de matériel de défense vers un lieu non autorisé.