L’US Air Force fixe de nouveaux objectifs de diversité

La branche militaire et son frère Space Force ont fixé des objectifs pour les couleurs de peau et les sexes de leur corps d’officiers

Face à la montée des tensions avec la Chine et à une guerre par procuration avec la Russie, l’US Air Force a conclu qu’il était crucial d’avoir le bon mélange de couleurs de peau, d’ethnies et de sexes dans ses rangs d’officiers pour améliorer ses capacités à dissuader les concurrents.

“La diversité et l’inclusion sont une partie essentielle de notre société et la clé du succès de toute organisation”, Le secrétaire de l’Air Force Frank Kendall et d’autres hauts dirigeants ont déclaré le mois dernier dans une note interne. “En tant que tel, il est impératif que la composition de nos services militaires reflète mieux la population hautement talentueuse, diversifiée et éligible de notre pays.”

Selon le mémo, qui a été rendu public mardi, les recruteurs de l’US Air Force et de sa branche sœur, la Space Force, viseront à réduire considérablement le pourcentage de candidats blancs – en particulier d’hommes blancs – pour le corps des officiers. Les Blancs représentent actuellement près de 77% des grades d’officiers, alors que seulement 6,4% sont noirs. Seulement 23% des officiers sont des femmes, selon les chiffres de l’Air Force.

Les nouveaux objectifs, qui s’appliqueront également à l’US Air Force Academy (USAFA), prévoient que 67,5 % des candidats soient blancs, 13 % noirs, 10 % asiatiques, 7 % multiraciaux, 1,5 % Indiens d’Amérique ou indigènes de l’Alaska, et 1 % d’être des insulaires du Pacifique. De plus, les forces aériennes visent à ce que 36 % de leurs aspirants officiers soient des femmes et 15 % hispaniques.

Kendall et les autres hauts dirigeants ont ordonné à l’USAFA et à l’Air Education and Training Command (AETC) de soumettre des plans sur la manière dont ils entendent répondre aux « aspirationnel » objectifs de diversité d’ici la fin de ce mois. Il n’y a pas de sanctions spécifiques en cas de non-respect des objectifs, mais les recruteurs doivent rendre compte chaque année de l’avancement de leurs efforts pour améliorer “diversité et inclusion du bassin de candidats.”

Les nouveaux objectifs de diversité reflètent une poussée de l’administration du président Joe Biden pour rendre les forces militaires américaines plus “compris” et pousser pour plus “équité” dans tout ce qu’ils font. En avril dernier, l’Air Force a mis à jour ses règles pour permettre aux membres des services transgenres de sauter leur test annuel d’aptitude physique tout en subissant une opération de confirmation de genre financée par le gouvernement.

Les législateurs républicains ont repoussé, arguant que le Pentagone est distrait par la promotion d’un “agenda social de gauche” quand il faut se concentrer “recruter, former et équiper la force létale dont nous avons besoin pour défendre ce pays.”