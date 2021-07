L’US Air Force enverra des dizaines d’avions de chasse F-22 Raptor dans le Pacifique dans un message puissant alors que les tensions avec la Chine s’intensifient

L’US Air Force s’apprête à envoyer des dizaines d’avions de chasse F-22 Raptor dans le Pacifique alors que les tensions avec la Chine s’intensifient.

Environ 25 de ces avions se dirigeront vers Guam et les îles Tinian plus tard ce mois-ci dans ce que les experts disent être un message puissant à la nation communiste.

L’US Air Force s’apprête à envoyer des dizaines d’avions de chasse F-22 Raptor dans le Pacifique Crédit : Document – Getty

Environ 25 des avions se dirigeront vers Guam et les îles Tinian plus tard ce mois-ci Crédit : AFP

Le général Ken Wilsbach, commandant des Forces aériennes du Pacifique, a déclaré à CNN: « Nous n’avons jamais eu autant de Raptors déployés ensemble dans la zone d’opérations des Forces aériennes du Pacifique. »

Les experts craignent que la Chine ne fasse sauter les États-Unis de la première place pour devenir la première puissance économique et militaire du monde au cours de la prochaine décennie.

L’analyste de la défense Carl Schuster a déclaré: « La Pacific Air Force démontre qu’elle peut déployer autant ou plus d’avions de cinquième génération sur le théâtre à court préavis que (la Chine) n’en a actuellement dans tout son inventaire. »

Les déploiements normaux comportent six à 12 des jets, a déclaré Schuster.

L’Amérique possède environ 180 F-22 ; La Chine compte jusqu’à 24 chasseurs de cinquième génération.

L’ancien officier de l’armée de l’air australienne, Peter Layton, a déclaré : « Les États-Unis pratiquent activement les déploiements qu’ils effectueront en cas de crise ou de guerre majeure.

« Les États-Unis prennent la Chine très au sérieux et développent leur position de force et entraînent leurs forces pour pouvoir se mettre rapidement en position. »

PASSER AU NUCLÉAIRE

Cette décision fait partie de l’opération Pacific Iron 2021.

« Les aviateurs déployés à l’appui de Pacific Iron 2021 démontreront les compétences des aviateurs polyvalents et mèneront des opérations de vol de combat simulées depuis les aéroports locaux de Guam et de Tinian », ont déclaré les Forces aériennes du Pacifique dans un communiqué.

Ils ont ajouté : « Plus de 35 avions et environ 800 aviateurs des Forces aériennes du Pacifique et du Commandement aérien de combat seront déployés dans la zone de responsabilité du Commandement indo-pacifique américain en juillet pour participer à l’opération Pacific Iron 2021. »

Un rapport explosif du Pentagone a déclaré que le monde se dirigeait vers une guerre nucléaire parce que la Russie et la Chine modernisent les missiles balistiques et développent de nouveaux sous-marins.

Pékin envisagerait de développer ou non des systèmes d’armes nucléaires autonomes, rapporte le New York Post.

L’ambassadeur Robert Wood a déclaré aux journalistes la semaine dernière: « S’ils devaient développer ce type d’armes et de systèmes aériens, cela pourrait potentiellement changer l’environnement de stabilité stratégique de manière dynamique. »

PRISE DE CONTRLE DE SUPERPOUVOIR ?

La Chine est en passe de dépasser les États-Unis et de devenir la plus grande puissance économique, a déclaré au Sun le professeur Kerry Brown, du Lau China Institute du King’s College de Londres.

« Économiquement, à moins d’une catastrophe totale pour la Chine, ce sera la plus grande économie au cours de la prochaine décennie », a déclaré le professeur Brown.

La modernisation militaire rapide de la Chine a alimenté l’inquiétude croissante de ses voisins asiatiques et occidentaux.

L’Armée populaire de libération dispose désormais du deuxième budget annuel le plus important au monde après les forces armées américaines et a ajouté de nouveaux avions sophistiqués, présentés lors d’un survol au début de la cérémonie du centenaire mettant en vedette un escadron de chasseurs furtifs J-20 chinois.

Le pays est empêtré dans une rivalité croissante avec les États-Unis pour le statut de puissance mondiale et a connu de récents affrontements avec l’Inde le long de leur frontière contestée.

Et les ambitions de la Chine ne montrent aucun signe de ralentissement.

‘CONTRÔLE TOTAL’

Ashok Swain, professeur de recherche sur la paix et les conflits à l’Université suédoise d’Uppsala, estime que la Chine « prendra le dessus, à la fois économiquement et militairement, sur des termes bilatéraux » au cours de la prochaine décennie.

« Les États-Unis dépensent pour leur armée au moins trois fois plus que la Chine, mais la Chine dépense de plus en plus chaque année pour moderniser son armée et développer de nouvelles armes », a déclaré l’homme de 56 ans au Sun.

« La Chine, sous Xi Jinping, est devenue très différente de ce qu’elle était censée être il y a dix ans lorsque le Parti communiste chinois célébrait son 90e anniversaire.

« Il n’y a plus d’espoir de transition régulière du pouvoir ou d’ouverture du système politique.

« Xi a maintenant le contrôle total du pays, du parti et de l’armée. »

Robert Sutter, de l’Elliot School of International Affairs de l’Université George Washington, a averti que Xi « préparait la Chine pour une lutte prolongée avec les États-Unis ».

« Dans les affaires étrangères, cela implique une croissance de la richesse et de la puissance, la Chine n’étant pas encombrée alors qu’elle poursuit ses objectifs politiques très égocentriques au détriment des autres et de l’ordre mondial dominant », a déclaré Sutter.

De nouvelles données ont révélé comment le classement du Parti communiste avait augmenté de 2,43 millions en 2020 – le plus grand gain annuel depuis que Xi est devenu président en 2013 – pour atteindre 95,15 millions de membres maintenant.