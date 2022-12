L’US Air Force dévoile un bombardier B-21 après avoir célébré son 75e anniversaire

La Armée de l’air américaine est né il y a 75 ans, à l’aube d’une nouvelle ère de l’aviation qui a apporté les avions à réaction, les armes nucléaires et le vol supersonique. Ce mois-ci, il a dévoilé le B-21 Raider, le premier bombardier stratégique introduit depuis la fin de la guerre froide il y a plus de trois décennies. (Plus d’informations à ce sujet ci-dessous.)

Mais l’Air Force était une chose bien avant que nous ne la connaissions sous ce nom. Pendant quatre décennies – de la tout-est-nouveau jours des frères Wright à travers les combats aériens infernaux de la Seconde Guerre mondiale – l’armée américaine a piloté des dizaines d’avions différents et d’innombrables missions. En grande partie, ces dépliants ont servi en tant que membres de l’armée américaine.

Puis, deux ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale, vint le Loi sur la sécurité nationale de 1947. La loi, que le président Harry Truman a signée le 25 juillet de cette année-là, a décrété que l’armée de l’air devrait être sa propre branche distincte de l’armée américaine, à compter de deux mois plus tard, le 18 septembre.

L’armée de l’air avait à peine commencé sa nouvelle existence bureaucratique qu’elle enregistra une réalisation aérienne remarquable : le capitaine Chuck Yeager brisant le mur du son dans l’avion X-1, en octobre 1947. Mais des conceptions plus quotidiennes étaient la norme, comme l’ancien C- 47 Skytrain, un émissaire d’espoir et de rations pour ceux qui sont embouteillés dans une ville divisée pendant le pont aérien de Berlin, et bientôt le B-36 et Bombardiers B-52avatars des doctrines de la guerre froide de représailles massives et de destruction mutuelle assurée.

Au cours des dernières décennies, l’armée de l’air a été à la pointe de l’aviation avec des avions furtifs, notamment le F-117 Nighthawk et le B-2 Spirit, avec les drones Predator et Reaper, et avec le avion spatial secret X-37B. Signe de l’importance des missions en dehors de l’atmosphère, l’US Space Force a été séparée de l’Air Force fin 2019.

Le premier diaporama, ci-dessus, revient sur 75 ans d’avions de l’US Air Force. Le second, ci-dessous, présente les 40 ans d’avions qui sont arrivés en premier. (Sans manquer de respect, bien sûr, aux nombreux aviateurs de l’US Navy

. Ici, cependant, nous nous concentrons sur la branche dédiée à la supériorité aérienne.)

Les précurseurs

Avant 1947, les précurseurs de l’US Air Force portaient de nombreux noms. Tout a commencé avec, entre autres choses, le Corps des transmissions de l’armée. Dans les premières années des avions propulsés plus lourds que l’air après le vol des Wright à Kitty Hawk, les gens considéraient les machines volantes – ballons et dirigeables inclus – comme des plates-formes d’observation plus que comme des armes.

Voici comment la dénomination de l’organisation s’est déroulée au fil des années avant que Washington ne crée l’US Air Force : la division aéronautique (1907-14) et la section aviation (1914-18) du Signal Corps, l’Army Air Service (1918-26), le Army Air Corps (1926-41) et Army Air Forces (1941-47).

La division aéronautique a commencé ses opérations le 1er août 1907. Deux ans plus tard, le gouvernement américain a officiellement accepté un Wright Flyer au prix de 30 000 $ et l’a désigné Signal Corps Airplane No. 1.

En avant et vers le haut jusqu’au B-21 Raider

De nouveaux avions continuent d’arriver. L’armée de l’air envisage maintenant le B-21 Raider, un bombardier à longue portée de nouvelle génération qui ressemble fortement au bombardier B-2 Spirit existant.

Le service essaie de bien réfléchir à l’avenir, affirmant que le B-21 sera le “épine dorsale de la future force de bombardement de l’armée de l’air.” Il fonctionnera aux côtés des dernières versions du B-52 de longue date, tandis que le B-2 et le Les B-1B Lancer sont progressivement retirés.

Le B-21 est actuellement en développement chez Northrop Grumman. En mai, l’entrepreneur de la défense terminé une première série de tests, étalonnant les instruments et vérifiant l’intégrité structurelle du premier B-21, dans le cadre des essais au sol avant le premier vol éventuel. La société a déclaré qu’elle disposait de six avions à différents stades de production et de test.

L’Air Force a dévoilé le B-21 au public le 2 décembre 2022 à Palmdale, en Californie. Il prévoit à terme d’avoir plus de 100 appareils en service, avec un coût unitaire moyen d’approvisionnement de 692 millions de dollars (en dollars de 2022).

L’Armée de l’Air a prévu que le le premier vol du B-21 Raider aura lieu en 2023, et il s’attend à ce que la première vague d’avions soit opérationnelle au milieu des années 2020. Ce projets dépenses environ 20 milliards de dollars au cours des cinq prochaines années pour la production du B-21, plus 12 milliards de dollars pour la R&D.

“La chose la plus chaude qui ait jamais quitté le sol”

Pendant que les généraux, les bureaucrates et les politiciens règlent les choses, les pilotes feront leur truc : voler.

Voici Yeager sur la nature du pilote hotshot. C’était en 1954, et il venait de tester un MiG-15 soviétique à hautes performances livré par un transfuge, qu’il comparait au F-86 Sabre de l’Air Force.

“Yeager a dû rire. Certaines choses n’ont jamais changé”, a écrit Tom Wolfe dans The Right Stuff. “Vous laissez n’importe quel jock de chasse parler de l’avion ennemi et il vous dira que c’est la chose la plus chaude qui ait jamais quitté le sol. Après tout, cela l’a rendu encore plus beau quand il a ciré la queue du bandit.”