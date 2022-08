L’US Air Force ciblée dans une “attaque de propagande” au Koweït

DUBAÏ, Émirats arabes unis (AP) – L’US Air Force a déclaré samedi qu’elle faisait l’objet d’une “attaque de propagande” par un groupe militant irakien sans précédent qui a faussement affirmé avoir lancé une attaque de drone ciblant les troupes américaines sur une base aérienne au Koweït.

La déclaration de la 386e Escadre expéditionnaire aérienne de l’armée de l’air est intervenue quelques heures après que le groupe se faisant appeler Al-Waretheen, ou “Les héritiers”, a publié une déclaration en ligne affirmant que le 12 août, il visait la base aérienne d’Ali Al Salem au Koweït. La déclaration comprenait une vidéo montrant un drone lancé depuis un stand, mais n’offrait aucune preuve d’une attaque ou de dommages causés à la base.

La déclaration affirme que l’attaque présumée visait à venger la frappe de drones américains qui a tué un éminent gardien de la révolution iranien, le général Qassem Soleimani à Bagdad en janvier 2020.

La base aérienne est située à quelques dizaines de kilomètres (miles) de la frontière irakienne.

“La désinformation a faussement déclaré qu’un groupe de miliciens iraniens avait utilisé (des drones) pour mener une attaque contre la base”, a déclaré la déclaration de l’armée de l’air à l’Associated Press. “Aucune attaque de ce type n’a eu lieu.”

La déclaration suggère que les États-Unis pensent qu’Al-Waretheen est probablement un groupe iranien, bien qu’il se décrive comme irakien.

L’armée de l’air a ajouté que l’affirmation en ligne “ne vise qu’à tromper leur public en leur faisant croire un mensonge” et que l’armée de l’air et le Koweït “continuent de projeter la puissance aérienne dans toute la région sans interruption”.

Le Koweït, un petit pays riche en pétrole bordant l’Irak et l’Arabie saoudite également près de l’Iran, est considéré comme un allié non membre de l’OTAN des États-Unis. Le Koweït et les États-Unis entretiennent un partenariat militaire étroit depuis que les États-Unis ont lancé la guerre du Golfe en 1991 pour expulser les troupes irakiennes après l’invasion du pays par le dictateur irakien Saddam Hussein.

Quelque 13 500 soldats américains sont stationnés au Koweït, qui abrite également le quartier général avancé de l’US Army Central. Ces forces ont soutenu l’invasion américaine de l’Irak en 2003 et les opérations ultérieures contre le groupe État islamique.

Le Koweït n’a pas immédiatement reconnu l’attaque revendiquée. Son ministère de l’Information n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire samedi soir.

Les photos satellites de Planet Labs PBC analysées par l’AP depuis le 12 août ne montrent aucun dommage apparent à la base.

Une série de groupes militants qui, selon les analystes, ont des liens avec l’Iran ont revendiqué des attaques qui, selon eux, visaient les troupes américaines en Irak au cours des dernières années. Cependant, ces bombardements en bordure de route visaient des entrepreneurs irakiens fournissant des forces américaines dans le pays.

Cette affirmation intervient également alors que ce qui a été décrit comme le dernier cycle de négociations se poursuit entre l’Iran et les États-Unis sur l’accord nucléaire en lambeaux de Téhéran avec les puissances mondiales.

Jon Gambrell, Associated Press