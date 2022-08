L’US Air Force ciblée dans une “attaque de propagande” au Koweït

L’armée de l’air a ajouté que l’affirmation en ligne “ne vise qu’à tromper leur public en leur faisant croire un mensonge” et que l’armée de l’air et le Koweït “continuent de projeter la puissance aérienne dans toute la région sans interruption”.

Le Koweït, un petit pays riche en pétrole bordant l’Irak et l’Arabie saoudite également près de l’Iran, est considéré comme un allié non membre de l’OTAN des États-Unis. Le Koweït et les États-Unis entretiennent un partenariat militaire étroit depuis que les États-Unis ont lancé la guerre du Golfe en 1991 pour expulser les troupes irakiennes après l’invasion du pays par le dictateur irakien Saddam Hussein.