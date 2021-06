L’US Air Force autorise la MARCHE au lieu de participer à des tests de condition physique – RT USA News

L’USAF prévoit de déployer un nouveau test de condition physique, permettant aux aviateurs de « choisir leur propre aventure ». Cela équivaut-il à une flexibilité bien nécessaire, ou la « force de la chaise » devient-elle trop molle – avec le reste de l’armée américaine ?

Contrairement au slogan de l’USAF de « vise haut, » le nouveau test permettrait aux aviateurs de marcher ou de faire des sprints en navette au lieu de la partie course du test PT, des planches ou des redressements assis pour la force de base, ou des pompes à main levée pour la partie finale.

C’est ce que le lieutenant-général Brian Kelly, chef d’état-major adjoint pour la main-d’œuvre, le personnel et les services au quartier général de l’USAF, a déclaré lundi au sergent-chef de l’armée de l’air JoAnne Bass lors d’un chat en direct sur Facebook. Le service a l’intention de commencer à expérimenter le nouveau test en janvier 2022.

Parfois, les blagues s’écrivent « Le nouveau test de fitness de l’Air Force comportera la marche au lieu de courir et des pompes modifiées »https://t.co/OrmKr0u3Kn – Alex Plitsas (@alexplitsas) 30 juin 2021

En toute équité, le « choisissez votre propre aventure » description n’a pas été réellement utilisée par Kelly, mais par Task and Purpose, un site d’information privé spécialisé dans les reportages militaires. C’est une référence à une série de livres pour enfants américains des années 1980. Mais si la chaussure convient…

On pourrait dire, quel est le problème? Ce n’est pas comme si quelqu’un avait besoin d’être en pleine forme physique pour piloter des drones, ou le désastre qu’est le chasseur furtif F-35 aux problèmes criblés. En fait, peser plus de 165 livres (75 kg) pourrait aider avec ce dernier, car la conception du siège éjectable du F-35 s’est avérée causer des dommages au cou pour les pilotes plus maigres.

De plus, la direction actuelle du Pentagone est obsédée par le fait que l’armée « ressemble à l’Amérique ». Évidemment, ils veulent dire dans le sens de la « diversité » et atteindre les quotas LGBTQI+ et autres – mais si nous devons être parfaitement honnêtes, l’Amérique est aussi grosse. C’était vrai avant même les blocages de Covid-19, ce qui n’a pas aidé, c’est le moins qu’on puisse dire.

J’ai l’impression que l’Air Force est faible depuis que j’ai découvert qu’elle avait la liberté (pauses/liberté) dans le camp d’entraînement. J’ai ressenti la même chose à propos de la Marine quand ils ont adopté l’elliptique comme option cardio PT. – Blac Miller (@D3Strait) 30 juin 2021

Malheureusement pour le « force de chaise » – comme d’autres branches aiment à appeler par moquerie l’USAF – il existe une exigence légale pour une sorte de mesure de la composition corporelle, ce qui signifie que le service est systématiquement grasphobe par définition.

« C’est aussi une question d’apparence dans notre uniforme » comme l’a exprimé le général Kelly, ajoutant que les Américains « nous devons nous considérer comme des combattants crédibles ».

À en juger par les commentaires laissés sur la tâche et le but, bonne chance avec cela. « La force de la chaise n’était-elle pas déjà assez douce ? » a demandé un utilisateur. « Quelle est la prochaine étape, faire la sieste sur la ligne de vol ? » dit un autre. « Je veux dire, nous avons déjà des fauteuils massants pour les pilotes, alors pourquoi pas ? »

Étant anonymes, ils échapperont probablement à la colère du Pentagone en mars contre Tucker Carlson. L’animateur de Fox News avait commis une hérésie impardonnable en appelant l’Air Force pour des combinaisons de vol de maternité, voyez-vous – et l’armée a répondu en ayant des dizaines d’officiers des relations publiques « frapper » Carlson pour « diversité de la diversité ».

Le secrétaire à la Défense Lloyd Austin lui-même a insisté le mois dernier sur le fait que l’armée américaine n’est pas « mou, tendre » mais à la place faire un « excellent travail de recrutement des bons types de personnes. »





Aussi sur rt.com

Le chef du Pentagone nie que l’armée américaine soit « douce », affirme que des « adversaires » comme la Russie veulent « capitaliser » sur des « points de discussion »







Encore une fois, il s’agissait très probablement d’une référence à la coalition arc-en-ciel ciblée par le nouveau et « réveillé » annonces de recrutement. Les commentaires d’Austin visaient également à répondre au sénateur républicain Ted Cruz, qui a osé tweeter un mash-up mettant en contraste des annonces de recrutement chinoises et russes – commettant ainsi une sédition et une insurrection traîtresses contre notre démocratie, ou quelque chose du genre.

Pourtant, même Austin a dit que seuls ceux qui sont « ajuster » et « peut se qualifier » aura sa place dans son équipe. Ce qui fait que l’on se demande si Kelly et l’Air Force ont reçu ce mémo, ou si Austin n’a peut-être pas été tout à fait sérieux.

Quoi qu’il en soit, l’armée américaine semble abaisser les normes tout autour et donner la priorité « réveillé » la politique et l’idéologie sur l’état de préparation au combat réel. Pour les gens du monde entier « béni » par ses prouesses à l’exportation « démocratie et droits de l’homme » au cours des dernières décennies, ce n’est peut-être pas une si mauvaise chose.

Vous pensez que vos amis seraient intéressés ? Partagez cette histoire !