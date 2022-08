L’US Air Force a reçu l’ordre d’utiliser un langage non sexiste – médias – RT World News

Les officiers de l’US Air Force dont les escadrons seraient parmi les plus proches des lignes de front en cas de conflit potentiel avec la Chine auraient reçu l’ordre d’utiliser un langage non sexiste dans les rapports écrits en vertu d’une politique qui, selon les supérieurs, augmentera le “létalité” de l’armée américaine.

“Nous devons embrasser, promouvoir et libérer le potentiel de la diversité et de l’inclusion”, selon un ordre envoyé par courrier électronique plus tôt cette année aux officiers de la base aérienne d’Andersen à Guam, qui fait partie des forces aériennes américaines du Pacifique (PACAF). Le Washington Free Beacon a obtenu une copie partielle de l’ordonnance et l’a publiée mercredi.

Plus précisément, il sera interdit aux commandants d’utiliser des références aux pronoms, au sexe, à l’âge ou à la race dans des documents tels que les évaluations de performance et les recommandations d’attribution. Par exemple, au lieu de dire “il” ou “elle,” le commandant doit se référer à la personne avec un langage tel que “ce sergent” ou “ce membre”. Un commandant ne serait pas autorisé à faire des distinctions telles que le “le plus jeune sergent à atteindre XYZ” ou “la femme la plus forte du service militaire de l’unité.”















“La compétition contre des adversaires proches des pairs nécessite une concentration unifiée de la part du commandement, de l’équipe conjointe et de nos partenaires internationaux”, disait la note. “Accueillir et utiliser des perspectives variées à partir d’une base de respect mutuel améliorera notre interopérabilité, notre efficacité, notre créativité et notre létalité.”

La directive reflète une poussée de l’administration du président Joe Biden et du Pentagone pour rendre les forces combattantes américaines plus inclusives. Par exemple, l’armée américaine exige une formation sur l’identité de genre, et presque immédiatement après son entrée en fonction en janvier 2021, Biden a mis fin à l’interdiction des troupes transgenres. Une douzaine de sénateurs républicains ont publié une déclaration en février dernier notant que le Pentagone avait investi 6 millions d’heures de travail dans la formation à la diversité, à l’équité et à l’inclusion.

“Nous sommes confrontés à de réelles menaces à travers le monde, mais l’administration Biden se concentre davantage sur la promotion de son programme social de gauche dans l’armée au lieu de contrer la Chine, la Russie et l’Iran ou de créer un plan antiterroriste efficace”, ont dit les sénateurs. Ils ont ajouté qu’il était alarmant de voir autant de temps et d’argent investis dans “réveillé” programmation sociale plutôt que “recruter, former et équiper la force létale dont nous avons besoin pour défendre ce pays.”















Un porte-parole de la base aérienne d’Andersen a déclaré au Free Beacon que “La diversité et l’inclusion sont des multiplicateurs de force et des impératifs de combat qui nous permettent d’avoir un avantage concurrentiel face à des adversaires proches.”

Andersen est présenté comme le “bord avant” de la puissance aérienne américaine dans la région indo-pacifique et la plus importante base de l’US Air Force à l’ouest d’Hawaï. La PACAF, qui a la responsabilité d’une zone englobant plus de la moitié de la surface de la Terre et 60 % de sa population, a pris une importance accrue dans un contexte de tensions américano-chinoises croissantes.