L’US Air Force “a raté sa première tentative d’abattre un OVNI” au-dessus du lac Huron et a déployé un deuxième missile “Sidewinder” de 400 000 $

L’US Air Force aurait “raté” sa première tentative d’abattre un OVNI hier et a dû déployer un deuxième missile Sidewinder de 400 000 $.

On ne sait pas où le premier missile a atterri, a rapporté le correspondant de Fox News Lucas Tomlinsonet ce qui a été abattu au-dessus du lac Huron est encore inconnu.

Un E-3 Sentry, un avion du système d’alerte et de contrôle aéroporté, a été aperçu volant vers le lac Huron le jour même où un objet non identifié a été abattu Crédit : TWITTER/@NugeWx

Deux missiles, tous deux coûtant 400 000 dollars chacun, auraient été nécessaires pour abattre l’objet Crédit : TWITTER/@DLDT_MrHills

“Le F-16 de l’US Air Force qui a abattu un objet inconnu au-dessus du lac Huron hier a raté sa première tentative, selon des responsables américains”, a écrit Tomlinson.

“On ne sait pas où le premier missile a atterri. Un deuxième missile air-air Sidewinder était nécessaire.”

La tentative manquée signalée a suscité des critiques et des blagues sur les réseaux sociaux alors que les utilisateurs de Twitter spéculaient sur la destination du premier missile.

“Eh bien, c’est un tir raté coûteux sur un ballon”, a écrit une personne avec des emojis rieurs.

“Donc, il y a un missile sidewinder non explosé juste chillin [sic] dans le jardin de quelqu’un dans le Michigan ? » dit une autre personne.

D’autres ont été choqués par l’erreur coûteuse signalée.

“Alors 800 000 $ pour tuer ce que nous croyons être un projet scientifique pour enfants ?” dit une troisième personne.

La membre du Congrès du Michigan, Elissa Slotkin, a déclaré que l’incident n’était pas un problème de sécurité nationale.

« Le NORAD, qui a pour mission de protéger les États-Unis, porte une attention extrêmement particulière à tout ce qui vole dans nos cieux », a-t-elle déclaré lundi.

“Ils ont vraiment abaissé le seuil de ce qu’ils regardent et cela s’est produit sur leurs radars il y a environ 24 heures.”

L’US Sun a demandé au ministère de la Défense de confirmer qu’un deuxième missile avait été utilisé pour abattre l’objet.

Un porte-parole a déclaré: “À la lumière du ballon de la République populaire de Chine que nous avons abattu samedi dernier, nous avons scruté de plus près notre espace aérien à ces altitudes, notamment en améliorant notre radar, ce qui peut expliquer au moins en partie l’augmentation des objets qui nous avons détecté au cours de la semaine dernière.”

Le porte-parole a ajouté que l’objet non identifié a été repéré en train de voler à travers plusieurs États et que l’agence a commencé à le suivre alors qu’elle tentait de trouver le meilleur moyen de l’intercepter.

“Nous avons surveillé la piste d’intérêt alors qu’elle passait au-dessus du lac Michigan. Nous avons évalué qu’il ne s’agissait pas d’une menace, d’une menace physique, d’une menace militaire, d’une infrastructure (inaudible). C’est mon évaluation. Il continue d’être aujourd’hui.

L’Air Force n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaires du US Sun.

Lors d’une conférence de presse dimanche, des responsables ont confirmé qu’un missile AIM-9X avait été utilisé. Cependant, les informations sur le nombre de coups de feu tirés n’étaient pas immédiatement claires.

Glen VanHerck, un général de l’armée de l’air qui commande à la fois le US Northern Command et le North American Aerospace Defence Command, a déclaré : « Tout d’abord, maintenir une trace radar sur un objet aussi petit est très difficile. Donc, prendre un tir radar tel que AIM-120 aurait une probabilité de succès plus faible.

“Nous avons évalué avoir pris un coup de feu hier lors de cet événement, ainsi qu’aujourd’hui. Et les pilotes dans chaque situation ont estimé que c’était vraiment irréalisable à cause de la taille, surtout hier à l’altitude, et aussi à cause d’un – le défi de l’acquérir visuellement parce que c’est si petit.

Il a ajouté qu’il y avait aussi “potentiellement un problème de sécurité de vol” dû au fait de s’être approché de l’objet avant de le voir réellement.

“Par conséquent, dans chaque situation, l’AIM-9X, un missile à recherche de chaleur ou un missile infrarouge qui voit le contraste, a été l’arme de choix contre les objets que nous avons vus.”

« Dans chaque cas, nous avons pris une extrême prudence pour nous assurer de limiter les dommages collatéraux potentiels. Alors aujourd’hui, nous avons travaillé en étroite collaboration avec la FAA pour dégager l’espace aérien. J’ai donné des instructions spécifiques aux pilotes pour qu’ils utilisent leur acuité visuelle pour vérifier les marins au sol, les avions dans les airs, pour qu’ils dégagent également avec leurs radars.

“Et quand ils étaient convaincus que nous pouvions minimiser les dommages collatéraux, ils ont choisi la meilleure arme. Aujourd’hui, c’était l’AIM-9X, et ils ont tiré.”

L’attention accrue portée au ciel américain survient après que les États-Unis ont abattu un “ballon espion” chinois le 5 février.

Lundi, la Marine a récupéré une partie “significative” du ballon espion, selon un responsable de la défense.

Les équipages travaillent pour retirer des parties du ballon du fond de l’océan près de la Caroline du Sud.

La taille du ballon n’est pas claire, mais les responsables ont déclaré qu’il était “important” et que les équipages ont pu obtenir “l’électronique qu’ils recherchaient”.

Des capteurs clés “probablement utilisés pour la collecte de renseignements” ont été récupérés, selon Reuters.