L’Uruguayen Edinson Cavani boite pour Valence contre Barcelone

L’attaquant de Valence Edinson Cavani grimace dans la pirogue après avoir été remplacé contre Barcelone. Getty Images

L’attaquant de Valence et de l’Uruguay Edinson Cavani a dû être remplacé après s’être blessé à la jambe droite lors du match de Liga de son club contre Barcelone samedi.

L’entraîneur uruguayen Diego Alonso a inscrit Cavani, 35 ans, sur sa liste préliminaire de joueurs pour la Coupe du monde au Qatar.

Cavani a semblé essayer de jouer malgré la douleur mais est tombé sur le gazon à la 17e minute au stade Mestalla et a tenu sa jambe droite inférieure. L’ancien attaquant du Paris Saint-Germain et de Manchester United grimaça et secoua la tête en quittant lentement le terrain.

Cavani compte quatre buts depuis qu’il a rejoint Valence cette saison.

L’Uruguay ouvrira la Coupe du monde contre la Corée du Sud le 24 novembre. Il affrontera également le Portugal et le Ghana dans le groupe H.