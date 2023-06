L’Uruguay sera le test le plus difficile à ce jour pour les États-Unis à la Coupe du monde U20

L’Uruguay cherche à remporter la Coupe du monde des moins de 20 ans pour la première fois de l’histoire de son équipe. Guillermo Legaria – FIFA/FIFA via Getty Images

L’Uruguay n’a jamais remporté la Coupe du monde des moins de 20 ans. Mais peu de pays prennent le tournoi aussi au sérieux – ou en ont tiré plus d’avantages. En effet, la réémergence de l’Uruguay au 21ème siècle a beaucoup à voir avec le travail qu’ils ont fourni à ce niveau.

Lorsqu’il a pris pour la deuxième fois la tête de l’équipe nationale senior fin 2005, Oscar Washington Tabarez avait un diagnostic clair de ce qu’il fallait. Dans un contexte de football mondialisé, il n’était pas possible pour le football national uruguayen de concourir. Les meilleurs joueurs seraient inévitablement transférés à un jeune âge. Ainsi, l’avenir de l’équipe nationale réside dans le travail de développement de la jeunesse — en identifiant les jeunes talentueux dotés des caractéristiques — vitesse de pensée, de mouvement et d’exécution technique — pour s’épanouir dans le jeu contemporain, pour les attraper tôt et s’assurer que ils ont grandi en s’identifiant fermement à la chemise bleu ciel.

Depuis plus d’une décennie et demie, ce travail a été mené avec beaucoup de succès – de Luis Suarez et Edinson Cavani à Federico Valverde, Rodrigo Bentancur et Darwin Nunez, l’Uruguay a continuellement pu rafraîchir son équipe senior avec des diplômés de les rangs des moins de 20 ans.

Et la génération actuelle est sûre de maintenir cette tradition. Comme pour tout football à limite d’âge, le développement des talents est plus important que la conquête de titres. Mais ces quatre étoiles au-dessus de leur crête – médailles d’or olympiques de 1924 et 28, victoires en Coupe du monde de 1930 et 1950 – ont laissé l’héritage d’une nation de football fière qui aime viser haut.

L’équipe qui affronte les États-Unis en quart de finale dimanche rêve déjà d’aller jusqu’au bout. Les États-Unis ont déjà affronté une opposition sud-américaine dans cette compétition. Ils ont lancé le tournoi avec un vainqueur du temps d’arrêt contre l’Équateur. C’est un défi différent. L’équipe équatorienne a été considérablement différente de celle qui a joué en qualification et a peut-être inévitablement eu besoin de quelques matchs pour se gélifier.

L’Uruguay, quant à lui, ressemble beaucoup à l’équipe qui, en février, n’était qu’à quelques minutes d’être sacrée championne d’Amérique du Sud. Mais la bonne nouvelle pour les États-Unis est que l’Uruguay est probablement un peu plus faible qu’il ne l’était en février. Premièrement, le Real Madrid a décidé de ne pas libérer l’avant-centre Alvaro Rodriguez pour ce tournoi en Argentine. Cela s’est avéré une perte considérable. L’attaquant du pied gauche leur a donné une plate-forme d’attaque efficace. Son remplaçant Andres Ferrari s’est blessé, mais en tout cas son jeu complet n’est pas aussi fort.

Cela rend l’absence de Luciano Rodriguez d’autant plus vexante. Après avoir passé l’année dernière en deuxième division uruguayenne, Luciano a été la vedette du tournoi de qualification sud-américain. Il a eu du mal à retrouver la même forme lors de cette compétition. Il y avait des signes qu’il pourrait reprendre dans une victoire difficile contre la Gambie jeudi. Mais peu de temps avant la mi-temps, il a été expulsé de manière controversée après avoir été cyniquement retenu alors qu’il se lançait dans une course dangereuse. Dans un geste qui était en partie de la frustration, en partie une tentative de se dégager, il leva un bras, Luciano reçut un carton rouge pour avoir donné un coup de coude à son adversaire. C’était très dur – et cela signifiait effectivement que la Gambie a bénéficié d’un acte criminel atroce – mais cela signifie que l’Uruguay entre en quart de finale sans son arme offensive la plus puissante.

Cela dit, il reste beaucoup de talent. Le calme et classe Sebastian Boselli est l’un des défenseurs centraux du tournoi. L’arrière droit Mateo Ponte est plein de solides courses offensives. Le capitaine et général de milieu de terrain Fabricio Diaz n’a pas été à son meilleur ici – bien que, de manière inquiétante pour les États-Unis, il ait joué son meilleur match jusqu’à présent contre la Gambie. Fermer Diaz et l’empêcher de diriger le match avec son excellente gamme de passes sera une tâche clé pour les jeunes Américains dimanche.

Diaz cherchera à planter ses balles traversantes pour les courses déferlantes de Ponte, ou aux pieds dansants du dangereux petit meneur de jeu Franco Gonzalez. Gonzalez courra sur la ligne arrière des Américains, tout comme Matias Abaldo, si sa condition physique le permet. Ailier, Abaldo profitait d’un beau tournoi jusqu’à ce qu’il se blesse dimanche face à la Tunisie, victime des mauvais terrains qui ont miné cette compétition. Les efforts pour le remettre en forme à temps vont sûrement s’intensifier maintenant que Luciano a été exclu.

L’attaquant ou milieu de terrain offensif du pied gauche Anderson Duarte a connu des fortunes diverses, mais a réussi à marquer un magnifique vainqueur contre la Gambie. Et il pourrait y avoir plus à venir de l’attaquant Nicolas Siri, utilisé comme remplaçant tardif et se frayant progressivement un chemin dans la compétition.

Le match de dimanche sera beaucoup plus difficile que la victoire des huitièmes de finale des États-Unis contre la Nouvelle-Zélande. C’est le moment où la qualité de l’opposition monte en puissance, tout comme la pression. Les Nord-Américains ont eu une journée de repos supplémentaire et un parcours plus facile vers les quarts de finale. Les Sud-Américains ont les vertus pour faire de ce match un moment inoubliable.