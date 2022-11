L’Uruguay sans but a besoin d’une répétition de la tristement célèbre victoire de 2010 sur le Ghana

L’Uruguay reste sans but à la Coupe du monde et doit retrouver sa forme face à son prochain adversaire, le Ghana, lors d’une rediffusion de l’un des matchs les plus infâmes de l’histoire de la Coupe du monde s’il veut passer au prochain tour de ce tournoi.

« Nous cherchons la victoire contre le Ghana, cela ne fait aucun doute. Si nous devons apporter des modifications, c’est ce que nous ferons”, a déclaré l’entraîneur Diego Alonso après que la défaite 2-0 de lundi contre le Portugal a laissé l’Uruguay dernier du Groupe H sur un point.

Bien qu’ils possèdent les richesses offensives de Darwin Nunez, Edinson Cavani et Luis Suarez, les Sud-Américains n’ont pas non plus réussi à marquer lors de leur premier match nul 0-0 contre la Corée du Sud.

Leur seule chance d’atteindre les 16 derniers est une victoire vendredi contre le Ghana, mais les Africains voudront se venger d’avoir été cruellement éliminés par l’Uruguay lors de la Coupe du monde 2010 en Afrique du Sud dans un quart de finale mémorable et plein d’action.

Dans ce match, Suarez a joué au handball sur la ligne dans les dernières minutes et a été expulsé, seulement pour que le Ghana rate le penalty suivant puis perde une fusillade. Cela les a privés de devenir la première équipe africaine de l’histoire à atteindre une demi-finale de Coupe du monde.

Suarez a été choisi comme le méchant du drame – et 12 ans plus tard, il fait partie de l’équipe uruguayenne et pourrait bien s’aligner à nouveau contre les Africains.

“Pour nous, c’est une histoire différente”, a déclaré Alonso, essayant de minimiser la résonance historique de ce match.

« Ils cherchent le classement, nous aussi. Cela n’a rien à voir avec ce qui s’est passé il y a des années.”

« BESOIN DE JOUER PLUS »

Bien que le Portugal ait dominé la possession du ballon au stade Lusail, Rodrigo Bentancur, Maxi Gomez et Suarez ont été terriblement proches de briser le canard uruguayen de la Coupe du monde du Qatar.

“Nous n’avons pas bien joué mais nous avons eu nos chances et nous poussions vers l’avant. Nous essayions pour cela. Mais parfois, les adversaires sont bons, ils jouent bien, ils contrent votre plan de match et ne vous laissent pas être là où vous voudriez être”, a déclaré Alonso.

Les Sud-Américains ont certainement joué avec plus de vivacité et de pénétration après l’entrée en jeu des remplaçants Facundo Pellistri et Giorgian de Arrascaeta avec un peu moins d’une demi-heure à jouer.

« Notre jeu s’est amélioré avec les deux nouveaux joueurs. Le jeu les réclamait”, a déclaré Santos. “Au début, le Portugal possédait le ballon, il dominait le ballon. Après, nous avons bien joué. Nous devons jouer plus et nous déplacer plus librement.”

Arrascaeta avait l’air dévasté par la défaite du Portugal, mais était également déterminé avant le match contre le Ghana.

« Il nous reste un match et nous devons y aller. Sans aucun doute, nous devons gagner quoi qu’il arrive”, a-t-il déclaré.

