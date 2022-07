L’Uruguay regorge de talents, pedigree avant la Coupe du monde 2022

Historiquement, les fans de football négligent l’Uruguay plus que toute autre nation en ce qui concerne la Coupe du monde.

‘La Céleste’ est le maître originel du beau gibier. L’Uruguay a été le pionnier du succès sur la scène mondiale pendant des générations. “The Sky Blues” détient l’exploit convoité de remporter la première Coupe du monde en 1930. Il a répété cette gloire lors de la reprise du tournoi en 1950 après la Seconde Guerre mondiale.

Gagner le trophée Jules Rimet en 1950 était la déclaration de l’Uruguay selon laquelle ils n’étaient pas un hasard. Lors du dernier match entre l’Uruguay et le Brésil, Alcides Ghiggia a profité d’une erreur flagrante du légendaire gardien brésilien Barbosa. Les historiens doublent ce match Maracanaço, ou ‘le coup du Maracanã.’ Plus de 200 000 fans se sont rassemblés dans ce célèbre stade pour voir l’Uruguay être couronné champion du monde.

Courses impressionnantes

Bien que rien ne puisse se comparer à la gloire de 1930 et 1950, l’Uruguay présente toujours un défi pour la couronne de la Coupe du monde.

En repensant à Afrique du Sud 2010, l’Uruguay s’est classé quatrième, 12e et cinquième lors de trois Coupes du monde consécutives. En Russie 2018, l’Uruguay a dominé son groupe. Les deux buts d’Edinson Cavani ont battu Cristiano Ronaldo et le Portugal, 2-1, en huitièmes de finale. Pourtant, une rencontre avec Les Bleus en quarts de finale, c’était trop. Un mauvais match dans le but de Fernando Muslera a aidé la France à une victoire 2-0. Bien sûr, la France a remporté le tournoi, il n’y a donc pas de honte pour l’Uruguay à cet égard.

Malgré le succès de son histoire, l’Uruguay possède de minces chances d’ajouter un troisième trophée de la Coupe du monde à son CV. En fait, les cotes de paris pour l’Uruguay sont de +5 000 pour remporter la compétition, bon pour le 12e entrant dans le tournoi. De plus, il n’est pas le favori pour remporter son groupe, derrière le Portugal dans ce qui est une liste difficile.

L’Uruguay en phase de groupes de la Coupe du monde 2022

Ces matchs de groupe consistent en un Portugal dirigé par Cristiano Ronaldo, un ennemi familier qui revient sur 2018. De plus, l’Uruguay affronte la Corée du Sud et le Ghana. L’équipe sud-américaine a une histoire avec le Ghana, car le handball de Luis Suarez a effectivement renvoyé le Ghana chez lui de manière spectaculaire.

Le premier match “incontournable” de l’Uruguay contre la Corée du Sud pardonne les éventuels points perdus contre le Portugal. Mais le sort de l’Uruguay pourrait se résumer à la troisième journée. La Céleste se concentre sur une équipe d’élite du Ghana. Le Ghana a un barrage de joueurs de Premier League. Par exemple, le milieu de terrain d’Arsenal Thomas Partey, le défenseur de Southampton Mohammed Salisu et l’attaquant de Crystal Palace Jordan Ayew représentent le Ghana. De plus, le Ghana a la vitesse et l’agilité en tête avec Felix Ohene-Gyan, 19 ans, et l’attaquant de l’Athletic Club. Iñaki Williams a annoncé sa disponibilité pour le Ghana.

Étoiles montantes

L’Uruguay, pour sa part, n’est pas forcément à court de talent non plus. Le milieu de terrain des Spurs Rodrigo Bentancur, Diego Rossi de Fenerbahçe et le nouveau joueur de Liverpool Darwin Núñez ont respectivement 25, 24 et 23 ans. Combinez cela avec des joueurs comme Ronald Araujo, Federico Valverde et le tandem toujours fiable de Suarez et Edinson Cavani, l’Uruguay est une équipe à surveiller.

Pour ces vétérans, Qatar 2022 est leur quatrième cycle de Coupe du monde depuis cette course vers les demi-finales en Afrique du Sud.

Légendes vivantes

C’est un plaisir de voir El Matador et El Pistolero faire équipe dans le maillot bleu ciel. Cavani et Suarez entrent tous deux avec l’Uruguay à la Coupe du monde 2022 à l’âge de 35 ans, certainement après leurs primes dominantes.

Personne ne peut oublier l’illustre mandat de Cavani avec le PSG. Là, il a marqué 138 buts tout au long des années 2010. D’ailleurs, El Matador a généreusement offert son maillot n°7 pour le retour de Cristiano Ronaldo lors de sa dernière saison avec Manchester United. Au lieu de cela, Cavani arborait son n ° 21 national lors d’une saison décente avec 12 buts et 41 sélections toutes compétitions confondues.

Luis Suarez a dépassé l’exploit de Cavani avec des prouesses égales pendant son règne à Barcelone. Faisant équipe avec Lionel Messi et Neymar pendant une grande partie de son mandat, Suarez a inscrit 147 buts au cours de la dernière décennie. Un départ intempestif du Camp Nou a gagné la sympathie de Lionel Messi. Tout a fonctionné à la fin. Par exemple, Suarez a marqué le but décisif en championnat alors que “Los Colchoneros” a terminé plus haut que le Real Madrid et Barcelone lors de la campagne 2020/21.

L’Atlético convenait à Suarez. Après tout, le club exige la plus grande intensité et un examen minutieux avec le jeu physique. Cela correspond au style de jeu général de l’Uruguay en compétition internationale. Néanmoins, Suarez et Cavani terminent la saison 2021/22 en tant qu’agents libres.

Tous les signes indiquent que Qatar 2022 est leur chant du cygne de la compétition internationale.

Grande fierté

‘Les Sky Blue portent le poids de l’histoire de leur nation. Les joueurs uruguayens affichent une présence animée de roman graphique dans leur comportement. Il y a un zeste que leur équipe nationale apporte sur le terrain. Pourtant, un grain omniprésent, inondant leurs expressions, représente leur valeur.

Coulé dans l’ombre des voisins argentins et perdu dans la brume des favoris brésiliens, l’Uruguay est laissé de côté. Pourtant, bien que l’Uruguay soit battu par le pedigree de ses voisins sud-américains, la présence puissante de La Celeste gagne le cœur de nombreux fans de football en tant que prétendants sûrs pour se qualifier jusqu’aux quarts de finale de la Coupe du Monde de la FIFA 2022.

Considérant que l’Uruguay partage le statut de “double champion du monde” avec l’Argentine, son héritage reste exceptionnel. Principalement parce qu’après avoir battu le Brésil en 1950, La Celeste se comporte comme un outsider.

Néanmoins, une étincelle s’est allumée dans les années 2000 lorsque l’Uruguay a laissé sa marque dans le monde entier avec Diego Forlán – sans doute l’un des plus grands attaquants de son époque. Surnommé d’après un personnage de dessin animé argentin “Cachavacha”, l’ancien attaquant de Man United et de l’Atlético a marqué 36 buts en 112 sélections au cours de son mandat pour La Celeste.

Quelle que soit la façon dont ils terminent, l’Uruguay entre dans Qatar 2022 avec un héritage unique en tant que maison du football qui se démarque.

PHOTO : Felipe Oliveira/Getty Images