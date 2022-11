L’Uruguay nomme une équipe expérimentée pour la Coupe du monde

L’expérience est vraiment le nom du jeu dans l’équipe de la Coupe du monde d’Uruguay. L’entraîneur Diego Alonso a nommé six joueurs âgés de 35 ans ou plus pour la Coupe du Monde de la FIFA 2022. L’équipe comprend à la fois le joueur le plus capé et le meilleur buteur d’Uruguay. Le premier est Diego Godín avec 159 sélections. Le meilleur buteur du pays est Luís Suarez avec 68 buts.

Ensemble, Suárez et Edinson Cavani ont 267 sélections et 126 buts. Chacun a marqué au moins une fois depuis trois Coupes du monde jusqu’en 2010. Le duo rejoint Godín, Martin Caceres et Fernando Muslera en tant que joueurs de l’équipe de 2022 pour jouer également en 2010. Cette équipe a atteint les demi-finales de la compétition il y a 12 ans. De plus, ces cinq joueurs figuraient tous dans l’équipe de la Copa America 2011 qui a remporté ce Titre.

De toute évidence, ces gars-là savent comment gagner des matchs de football.

Fraîchement sorti d’une défaite embarrassante 1-0 face à l’Iran lors d’un match amical en septembre dernier, l’entraîneur-chef Diego Alonso ne se fera aucune illusion quant à l’ampleur de la tâche qui l’attend. Ce n’est que la troisième fois depuis 1974 que l’Uruguay n’a pas d’entraîneur nommé Oscar Tabárez qui participe à une Coupe du monde.

Diego Alonso – le petit nouveau

Un début de qualification pour la Coupe du monde désastreux a culminé avec le limogeage de Tabárez. A sa place est venu Diego Alonso. Alonso est arrivé après un passage en Major League Soccer avec l’Inter Miami. Il a rapidement stabilisé le navire et a conduit La Céleste à quatre victoires consécutives. Notamment, il en est venu à s’appuyer sur une nouvelle génération de stars.

La colonne vertébrale de l’Uruguay est sans doute l’une des plus solides. Les défenseurs centraux José Giménez et Ronald Araújo, les milieux de terrain Federico Valverde, Rodrigo Bentacour et Lucas Torreira et les attaquants Darwin Nunez et Maxi Gomez ont tous entre 23 et 27 ans et sont au sommet de leur art.

Cette équipe a de l’expérience de son côté. Pourtant, ce n’est pas une maison de retraite. Cet Uruguay de Diego Alonso avec un peu de saveur d’Oscar Tabarez. En tant que joueur, Alonso lui-même n’a jamais fait partie d’une équipe de Coupe du monde – c’est sa chance de se racheter.

L’équipe d’Uruguay pour la Coupe du monde

L’équipe de 26 joueurs de l’Uruguay pour la Coupe du Monde de la FIFA 2022 :

Gardiens : Fernando Muslera (Galatasaray), Sergio Rochet (Nacional), Sebastian Sosa (Independiente).

Défenseurs : Jose Luis Rodriguez (Nacional), Mathias Olivera (Napoli), Matias Vina (Roma), Jose Maria Gimenez (Atletico Madrid), Sebastian Coates (Sporting CP), Diego Godin (Velez Sarsfield), Guillermo Varela (Flamengo), Martin Caceres ( LA Galaxy), Ronald Araujo (Barcelone).

Milieux de terrain : Matias Vecino (Lazio), Federico Valverde (Real Madrid), Nicolas De La Cruz (River Plate), Facundo Pellistri (Manchester United), Lucas Torreira (Galatasaray), Manuel Ugarte (Sporting CP), Rodrigo Bentancur (Tottenham Hotspur).

Attaquants : Luis Suarez (Nacional), Edinson Cavani (Valence), Darwin Nunez (Liverpool), Agustin Canobbio (Athletico Paranaense), , Maxi Gomez (Trabzonspor), Facundo Torres (Orlando City), Giorgian De Arrascaeta (Flamengo).

PHOTO : Images IMAGO / GEPA