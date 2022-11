L’Uruguay ne parvient pas à s’inspirer face à la Corée du Sud

Ce n’était pas un grand match.

L’Uruguay et la Corée du Sud se sont rencontrés pour le premier match du Groupe H, et ce fut une affaire ennuyeuse. Bravo si vous avez réussi à vous asseoir à travers tout cela.

L’Uruguay s’est aligné avec un solide milieu de terrain composé de Matias Vecino, Rodrigo Bentancur et Federico Valverde mais manquait de rythme et de largeur. Le départ de Martin Caceres à l’arrière droit dans une formation 4-3-3 crie à peine “aventureux”. Luis Suarez et son remplaçant Edison Cavani en seconde période étaient anonymes. Darwin Núñez a réussi un maigre taux de réussite de 55 %, sa touche finale atteignant parfois des niveaux comiques.

Clairement, l’Uruguay manque de qualité sur les ailes. L’arrière gauche Matias Olivera a semblé menaçant à quelques reprises en première mi-temps, mais était édenté en seconde période, remplacé par Matias Vina à la 79e minute.

Performance décevante de la « vieille garde » uruguayenne

Les seules vraies occasions de l’Uruguay étaient venues à la fin des deux mi-temps. Diego Godin a dirigé le ballon contre le poteau d’un coup de pied arrêté en première mi-temps tandis que Federico Valverde a frappé les boiseries à 25 mètres après une brillance individuelle.

L’Uruguay ne pouvait tout simplement pas enchaîner suffisamment de passes. Bentancur avait l’air plus menaçant dans le rôle plus avancé qu’il a joué en seconde période. Mettre la classe de Valverde et Bentancur au plus près des attaquants est probablement la voie à suivre.

Darwin Núñez a eu un jeu certes médiocre, mais son partenariat avec Suarex ou Cavani n’a tout simplement pas l’air bien. À ce stade de leur carrière, Suarez et Cavani sont plus utiles en tant que remplaçants d’impact. Diego Alonse doit être courageux et laisser la jeune génération de Valverde, Darwin et Maxi Gomez se déplacer plus librement pour créer et convertir des chances.

L’effectif actuel de l’Uruguay manque de largeur. Leur défense à quatre est rigide mais s’est avérée extrêmement efficace pendant la majeure partie du match contre les Coréens. Avoir une attaque plus fluide avec de jeunes joueurs qui changent de position peut compenser ces lacunes.

Diego Alonso a un appel à passer. Expérience, vieilles têtes et rigidité ? Ou fluidité, fraîcheur et incertitude ?

