L’Uruguay et le Brésil impressionnent aux Championnats d’Amérique du Sud U20

Alors que les Championnats sud-américains des moins de 20 ans entrent dans leur dernière semaine en Colombie, il semble clair que la compétition a subi un changement depuis la dernière version. Le tournoi de 2021 a été annulé en raison de la pandémie de coronavirus et bien que l’Équateur ait été champion continental en 2019, il est peu probable que cela se reproduise cette fois. Ce n’est pas nécessairement dû au recul de l’Équateur, mais parce qu’il est devenu victime de son propre succès.

À la suite de leurs réalisations en 2019 – ils ont terminé troisièmes de la Coupe du monde des moins de 20 ans cette année-là – leurs talents, en particulier ceux produits par le remarquable club Independiente del Valle, sont désormais sur le radar des clubs européens. D’autres ont donc déménagé à l’étranger. Les clubs européens cherchent désormais à acquérir de jeunes Sud-Américains le plus tôt possible et comme les championnats des moins de 20 ans ne tombent pas à une date officielle de la FIFA dans le calendrier, les clubs n’ont aucune obligation de libérer.

L’équipe équatorienne de cette année a souffert de ce changement de talent; le Brésil et l’Argentine aussi. Le pays hôte, la Colombie, a perdu l’attaquant vedette Jhon Duran à la veille de la compétition lorsqu’il est passé du Chicago Fire (Major League Soccer) à Aston Villa. Il reste sur la liste de l’équipe, et on espère qu’il pourrait revenir pour les derniers matchs, mais il n’y a eu aucun signe de lui jusqu’à présent. (De plus, une apparition de huit minutes lors de la défaite 4-2 de Villa contre Leicester samedi pourrait être un signe qu’il reste avec son nouveau club.)

Cela signifie donc que les équipes des quatre qualifiés pour la Coupe du monde des moins de 20 ans de cette année pourraient bien être très différentes de celles actuellement présentées. Cependant, cela signifie également que de nouveaux visages ont eu la chance de briller lors de cette compétition. La plus grosse révélation du tournoi a par exemple passé la saison dernière en deuxième division uruguayenne.

Luciano Rodriguez était avec le petit Progresso en 2021-22 et a depuis rejoint Liverpool en Uruguay, une équipe de première division, mais pas beaucoup plus grande. Pourtant, il n’y restera pas longtemps. Un attaquant qui peut jouer au milieu ou sur l’un ou l’autre des flancs – il a été à son meilleur sur la droite dans cette compétition – Rodriguez est fort, a deux bons pieds et possède la capacité d’analyser rapidement la situation et de choisir une option. Il ressemble à une énorme trouvaille.

Son nouveau coéquipier est également son capitaine international – le milieu de terrain central Fabricio Diaz, qui fait partie de l’équipe première de Liverpool depuis un certain temps. Sa maturité se voit aussi : Diaz semble avoir des pieds précis lors de la distribution du ballon, et il dirige la salle des machines avec un réel aplomb. Parmi un groupe impressionnant de joueurs, l’élégant défenseur central Sebastian Boselli a également attiré l’attention.

L’Uruguay et le Brésil ont été les équipes les plus remarquables jusqu’à présent, de loin. L’avant-centre brésilien Vitor Roque est peut-être le meilleur joueur de l’affiche, mais après avoir joué pour l’Athletico Paranaense lors de la finale de la Copa Libertadores l’an dernier, il peut difficilement être considéré comme un inconnu.

Ce qui le rend particulièrement intéressant dans son poste. Ces derniers temps, le Brésil a produit des rames d’attaquants larges, mais peu qui opèrent à travers le centre. L’apparition donc d’un attaquant central robuste, mobile et doté d’un riche répertoire technique est une bonne nouvelle.

La récente signature de Chelsea, Andre Santos, a exceptionnellement bien réussi en tant que centrale électrique du milieu de terrain qui peut jouer à l’arrière, concourir au milieu et avancer pour marquer des buts. Son ancien coéquipier de Vasco da Gama, Marlon Gomes, est un milieu de terrain doué pour les passes. pour faire une comparaison avec Chelsea, il y a quelque chose de Mason Mount en lui.

Un autre milieu de terrain central qui a attiré l’attention est le capitaine colombien Gustavo Puerta, qui peut stimuler son équipe avec un dynamisme profond et possède un tir méchant qui lui a valu deux buts magnifiques. L’ailier droit Oscar Cortes a également bien joué : sa course avec le ballon a été à la fois puissante et insaisissable, et son splendide but contre le Paraguay vendredi était peut-être le plus important que la Colombie ait marqué dans le tournoi jusqu’à présent.

En parlant du Paraguay, ils semblent avoir déniché un autre défenseur central robuste et combatif en Gilberto Flores, qui offre également une menace sur coups de pied arrêtés dans la surface de réparation adverse. L’Équateur a un avant-centre intéressant pour Justin Cuero, et une collection d’ailiers difficiles à Yaimor Medina, Alan Minda et Jose Klinger. Ce dernier n’a que 17 ans, avec le défenseur central Davis Bautista, et est un pied gauche qui ressemble à une perspective intéressante.

Le Venezuela a été quelque peu décevant jusqu’à présent, n’ayant pas réussi à marquer en jeu ouvert en six matchs consécutifs, mais il y a du talent à l’affiche. Dans un tournoi plein de gardiens prometteurs, Frankarlos Benitez peut plus que se défendre, tandis que Rafael Uzcategui est un défenseur central calme avec un avenir passionnant.

Déjà, le Brésil et l’Uruguay ont pratiquement réservé leur place pour la Coupe du monde des moins de 20 ans en Indonésie en mai de cette année. La Colombie semble également un bon pari, laissant le Paraguay, l’Équateur et le Venezuela se battre pour la place restante.

Quatre équipes ont déjà été éliminées jusqu’à présent et la grande surprise a été l’Argentine, éliminée après avoir perdu trois de ses quatre matches de groupe. Dans un groupe très décevant, le milieu de terrain central Gino Infantino, gaucher et polyvalent, était leur meilleur espoir.

Le Chili a également été consterné par les performances de ce qu’il espère toujours être sa meilleure génération depuis plus d’une décennie, mais le milieu de terrain offensif Lucas Assadi, habile avec un centre de gravité bas, est à surveiller. Le Pérou a perdu tous ses matchs alors qu’il était toujours compétitif, et le milieu de terrain offensif Kevin Cabrera a ajouté à la réputation qu’il s’est bâtie avec Melgar lors de la Copa Sudamericana de l’année dernière. Bien que leur tournoi soit terminé, la Bolivie a des raisons d’espérer dans l’arrière droit fougueux Yomer Rocha et Fernando Nava, un ailier gauche solide, basé au Brésil avec Athletico Paranaense, qui porte une menace coupant l’intérieur sur son pied droit.