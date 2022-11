L’Uruguay et l’Argentine transportent 2 000 livres de viande au Qatar pour la Coupe du monde de football

La Coupe du Monde de la FIFA approche à grands pas et les nations qui se sont qualifiées pour le tournoi tant convoité se préparent à faire de leur mieux. Alors que les équipes élaborent leurs stratégies pour la compétition, l’Argentine et l’Uruguay s’engagent à garder leurs joueurs optimistes en apportant un total de 2 000 livres de viande avec eux au Qatar afin que leur contingent ne manque pas de manger des plats simples.

Dans une déclaration peu orthodoxe, le président de l’Association uruguayenne de football (AUF), Ignacio Alonso, a révélé leur plan plutôt inhabituel pour leur équipe. “L’équipe nationale est accompagnée de la meilleure nourriture. L’AUF est un ambassadeur historique de notre pays et emmènera avec elle un autre ambassadeur, qui est la viande uruguayenne, la meilleure viande du monde”, a déclaré Alonso.

A LIRE AUSSI | Analyse et prévisions du groupe A de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 : Pays-Bas, Sénégal Favoris ; Le Qatar, hôte, peut surprendre

L’Uruguay veut remporter le titre FIFA cette année et il n’y a pas que les joueurs qui mettent tout leur engagement. Le président de l’Institut national de la viande d’Uruguay (INAC), Conrado Ferber, et son équipe ne ménagent aucun effort pour offrir à leurs joueurs la meilleure viande possible et garder le moral. “Nous voulons transmettre la qualité du produit, naturel et durable, et la Coupe du monde est le moment optimal pour le faire pour nos joueurs”, a déclaré Ferber dans une interview.

Les nations sud-américaines sont connues pour leur viande de haute qualité. L’Argentine et l’Uruguay sont deux des plus gros consommateurs de viande au monde. L”Asado’ est considéré comme l’un des plats les plus populaires du pays. Préparé à partir de diverses coupes de viande et de saucisses, le plat grillé fait partie intégrante de la culture sud-américaine avec le football.

L’entraîneur-chef de l’Argentine, Lionel Scaloni, a souligné l’importance du plat. “Mon plat préféré est l’asado, mais c’est bien plus que cela. Cela fait partie de notre culture, une bizarrerie argentine. Nous pouvons parler, rire, nous détendre et nous connecter pendant ce temps. Il ne s’agit pas toujours de la viande, même si nous l’apprécions. C’est faire partie d’un groupe et des liens que cela crée”, a déclaré Scaloni.

Les deux nations font de leur mieux pour présenter des spectacles de football scintillants lors de la Coupe du monde du Qatar. La superstar Lionel Messi et l’Argentine commenceront leur tournoi contre l’Arabie saoudite le 22 novembre, tandis que Luis Suarez et l’Uruguay entreront sur le terrain le 24 novembre pour affronter la Corée du Sud.

Lisez toutes les dernières nouvelles sportives ici