L’Uruguay donne au Canada une leçon sur la réalité de la Coupe du monde

Parce que le football est un score faible, c’est un jeu dans lequel les différences subtiles sont importantes, et les meilleures équipes l’emportent souvent en raison d’avantages petits mais constants en termes de vitesse, de mouvement et de technique.

Les meilleurs gagnent pouce par pouce, touche par touche.

Les hommes du Canada ont connu une course incroyable pour se qualifier pour leur première Coupe du monde en 36 ans, mais ce succès les verra affronter les équipes les plus coriaces de la planète en novembre.

Le match amical de mardi à Bratislava contre l’Uruguay, classé 13e par la FIFA, a été cette rare récompense qui prend la forme d’un réveil, d’un accueil doublé d’un rejet.

« C’est ce que le Canada doit apprendre », a déclaré l’entraîneur-chef John Herdman après la défaite de 2-0. “Vous n’allez pas recevoir de cadeau. Vous devez le mériter.”

REGARDER | Chris Jones de CBC Sports réagit à la paire de matches amicaux du Canada:

Points à retenir des matchs amicaux du Canada contre le Qatar et l’Uruguay Anastasia Bucsis de CBC Sports est accompagnée du collaborateur principal Chris Jones pour obtenir ses réactions aux matchs amicaux du CanMNT contre le Qatar et l’Uruguay.

L’Uruguay a marqué à la sixième minute sur un coup franc en coin supérieur de Nicolás de la Cruz, et le résultat n’a plus jamais vraiment dépendu des Canadiens. Classés 43e, ils ont fait preuve de détermination et ont eu une part de balle admirable. C’est juste que les Uruguayens savaient tellement mieux quoi en faire.

“Je pense que nous avons contrôlé le match”, a déclaré le milieu de terrain Stephen Eustáquio. « Seule la qualité se démarque.

Le talent et la grâce de l’Uruguay

Cela fait plus d’une décennie que le Canada n’a pas affronté une équipe avec le talent et la grâce de l’Uruguay. Pour les fans de soccer canadiens de longue date, le match était surréaliste à regarder; ça devait être d’un autre monde à jouer. Alistair Johnston, qui débutait en League1 Ontario il y a seulement trois ans, s’est retrouvé à marquer l’Uruguayen Darwin Nunez, qui a coûté 100 millions d’euros à Liverpool en juin.

Johnston a été excellent lors des qualifications, mais lorsque Nunez l’a dominé pour marquer le deuxième but de l’Uruguay à la 33e minute, les différences de niveau – et de hauteur – étaient douloureusement claires. Les rêves sont des rêves. La réalité reste la réalité.

REGARDER | Les hommes canadiens ne parviennent pas à convertir les chances lors de la mise au point pour la Coupe du monde :

L’Uruguay a blanchi le Canada dans l’avant-dernier match amical avant la Coupe du monde Luis Suarez a préparé la tête de Darwin Nunez pour le but d’assurance, alors que l’Uruguay a blanchi le Canada 2-0 lors de l’avant-dernier match amical des Canadiens avant le coup d’envoi de la Coupe du monde de la FIFA en novembre.

Les Canadiens ont ouvert leur fenêtre internationale la semaine dernière en battant le Qatar, hôte de la Coupe du monde, de manière convaincante, 2-0. (C’était, à certains égards, un peu comme le match contre l’Uruguay, mais avec le rôle du Canada inversé.) Malgré la victoire — le genre de victoire que le « nouveau Canada » devrait considérer comme une routine — le match a révélé des défauts que Herdman ne peut que tenter de corriger. cacher.

Milan Borjan, par exemple, a fait sensation dans le but canadien, mais sa distribution ne correspond pas à son arrêt de tir. En le regardant, on dirait qu’un hurleur arrive. Les adversaires exerceront une pression massive sur lui lorsqu’il aura le ballon à ses pieds, et ses coéquipiers devront travailler pour s’assurer qu’il a des débouchés faciles.

La finition est également une préoccupation majeure. Le football est un jeu aux opportunités limitées, et les équipes qui réussissent en tirent le meilleur parti. Les Canadiens sont encore loin d’être cliniques avec leurs coups de pied arrêtés et à l’intérieur de la surface.

“Il n’y aura pas de récompense spéciale pour les matchs perdus où vous avez une chance de les gagner”, a déclaré Herdman.

Dans les dernières minutes du match contre le Qatar, Kamal Miller a eu le don d’un rebond qu’il a repoussé de la barre transversale et au-dessus du filet à quatre mètres. Dans un match plus serré ou plus crucial, c’est le genre de gaffe qui pourrait vous hanter pour toujours.

Occasions manquées

Face à l’Uruguay, les occasions manquées, notamment sur des dizaines de centres non satisfaits, ont été légion.

Maintenant, après un dernier match amical contre le Japon le 17 novembre, la Belgique, la Croatie et le Maroc attendent. Les nerfs de la Coupe du monde ne faciliteront pas les choses pour les hommes canadiens. Herdman a soigneusement, bien qu’un peu évidemment, essayé d’atténuer la pression qu’ils doivent ressentir, parlant de la façon dont son équipe sera l’outsider à chaque match qu’elle jouera.

Il a mis l’accent sur l’expérience plutôt que sur les résultats, la croissance plutôt que sur la réussite.

“Je pense qu’il y aura beaucoup à apprendre”, a déclaré Herdman avant le match contre l’Uruguay. “Il s’agissait de construire.”

REGARDER | Le Canada exclut le Qatar lors d’un match amical de la Coupe du monde :

Cyle Larin marque le vainqueur de la victoire amicale du Canada contre le Qatar, hôte de la Coupe du Monde de la FIFA Cyle Larin a marqué son 25e but international, prolongeant son record masculin canadien, lors de la victoire 2-0 du Canada contre le Qatar à Vienne.

Après, il a été plus ambitieux, peut-être un peu emporté par sa proximité retrouvée avec la grandeur.

“Nous sommes proches”, a-t-il déclaré.

Plus près, peut-être. Le gouffre entre le Canada et les meilleures équipes du monde est indéniable. Il existe, clairement et clairement, et il n’y a aucun moyen de le traverser dans les semaines qu’il reste à Herdman et à ses protégés avant les plus grands matchs de leur vie.

Si le Canada, en tant que pays, décide que la compétition au plus haut niveau de soccer est quelque chose que nous voulons pour nous et nos enfants, il y a 20 ans de travail devant nous. L’effort commence avec des matchs comme la défaite de mardi.

C’était une comptabilité – pouce par pouce, touche par touche – et c’était une question qui donne à réfléchir. Mais vous devez savoir qui vous êtes avant de pouvoir réaliser qui vous pourriez être.