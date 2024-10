L’Uruguay cherche à récupérer le gol en recevant l’Équateur. Bielsa vend une scène au Centenaire

MONTEVIDEO (AP) — Sumido dans une séquence de buteur et avec son technicien Marcelo Bielsa dans la mira, l’Uruguay a reçu les marteaux de l’Équateur pour les éliminatoires de la Copa Mundial.

Pour Bielsa, le compromis dans le stade Centenario sera la première apparition de Bielsa devant l’aficion uruguayenne de Luis Suárez – qui a un jour pris sa retraite de la sélection – a voulu polvorin al acusarle de trato tosco and lointain. D’autres éléments intégrés à la plante reconnaissent que l’environnement n’est pas l’idéal.

La Céleste amène trois partis consécutifs sans pouvoir gagner et sans marcar. La victoire 1-0 avant le Pérou à Lima a été remportée par les vainqueurs 0-0 contre le Paraguay et le Venezuela en septembre.

Pese a la mala racha, l’Uruguay se retrouve sur la troisième place des éliminatoires avec 15 points, derrière le leader Argentine (19) et Colombie (16).

Après le parti des viernes, Bielsa a admis que la revue des déclarations de Suárez était devenue son autorité « un peu affectée »

«Ce qui n’a pas eu d’effet dans la préparation du parti, ni dans le rendu, ni dans l’action avec laquelle il a enfreint le parti», a-t-il insisté. « Tous actuamos con máxima seriedad ».

Il n’y a pas de détails, mais les moyens uruguayens ont des réunions à l’intérieur de la sélection pour calmer la situation.

L’Uruguay a également souffert des dernières fechas de divers joueurs suspendus par des lésionnés. La bonne nouvelle est que nous pouvons connaître des personnages comme le delantero Darwin Núñez et le défenseur central José María Giménez.

« Preocupa no ganar. « Preocupa llevar tres partidos ya sin convertir goles », a déclaré l’archer Sergio Rochet. « Nous travaillons bien, mais nous avons un peu de difficulté à maintenir cette fluidité et cette génération qui nous tient à l’avance, en raison des circonstances du parti et de la faute des compagnons ».

L’Équateur, de son côté, a besoin de points de sumar. Vous vous empatez sans aller à la maison contre le Paraguay le jour où vous vous retrouverez devant le quintuplé du tableau avec 12 points, un moins que le quart du Brésil.

Les Équatoriens peuvent citer que vous avez vaincu l’Uruguay lors de cette élimination, un 2-1 en septembre 2023 à Quito.

« Nous avons besoin de beaucoup de caractère, de beaucoup de temple, de concentration et de tout ce qui est rebelle pour pouvoir jouer dans ce scénario complexe », a déclaré Sebastián Beccacece, le technicien argentin de l’Équateur. « Nous allons nous affronter à un rival qui va exiger une intensité extrême ».