L’Uruguay, au milieu d’une grave sécheresse, ajoute de l’eau salée à l’approvisionnement public en eau potable

MONTEVIDEO, Uruguay — Lorsque les maux de tête ont commencé, María Sosa a repensé au petit-déjeuner quelques jours plus tôt. Elle avait fait bouillir des œufs dans leur cuisine. Son mari, buvant de l’eau, lui a demandé si elle trouvait que ça avait mauvais goût. « A a regardé le pot et il était blanc, taché de sel », a déclaré Sosa, 62 ans. « Je savais tout de suite: cela allait être un problème. »

L’Uruguay, en proie à des températures élevées et à la sécheresse, manque d’eau douce. Montevideo, la capitale, n’a plus que quelques jours d’approvisionnement.

Cette petite nation sud-américaine riche n’est pas la seule à souffrir. Des conditions historiquement chaudes et sèches nuisent aux cultures et secouent les économies du cône sud. Dans le contexte du changement climatique mondial, la région se réchauffe plus rapidement que le reste du monde. Les précipitations au cours des quatre derniers mois de 2022 sont tombées à la moitié de la moyenne, le niveau le plus bas en 35 ans.

Des récoltes qui meurent, des factures d’énergie qui grimpent, des douches une fois par semaine. En Amérique du Sud, le futur climatique est arrivé.

Les glaciers andins ont perdu plus de 30% de leur superficie depuis les années 1980, selon l’Organisation météorologique mondiale des Nations Unies. Le centre du Chili connaît depuis 13 ans sa plus longue sécheresse depuis au moins un millénaire. Les exportations agricoles de l’Argentine devraient chuter de 28 % en 2023.

Mais en Uruguay, les conditions météorologiques extrêmes ont poussé les autorités à une réponse extrême.

Le réservoir Paso Severino, qui fournit de l’eau douce à plus de la moitié des 3,4 millions d’habitants du pays, est en baisse à 5% de sa capacité. Ainsi, l’Administration nationale des travaux sanitaires a obtenu ce mois-ci l’autorisation de dépasser les limites légales de sodium et de chlorure dans l’eau potable publique et a commencé à ajouter l’approvisionnement du Río de la Plata, l’estuaire où l’eau douce des fleuves Paraná et Uruguay rencontre l’eau salée de l’océan Atlantique.

Résultat : la quantité de sodium dans l’eau du robinet a atteint 421 milligrammes par litre, a annoncé le gouvernement la semaine dernière. C’est plus du double de la recommandation de l’Organisation mondiale de la santé, 50 % de plus que la précédente limite autorisée par l’Uruguay et 10 fois les niveaux historiques du système.

Le chlorure a atteint 686 milligrammes par litre de chlorure, également 50 % de plus que la précédente limite autorisée.

De plus, l’eau a un goût nettement salé.

« Pour la population en général, ce n’est pas un problème de santé », a déclaré à la presse la ministre de la Santé publique Karina Rando lors de l’annonce de la mesure. Mais son ministère a lancé une mise en garde : « En ce qui concerne les personnes souffrant d’hypertension, de maladies rénales et les personnes qui ont une recommandation médicale pour un régime hyposodé, il est recommandé de prendre des contrôles extrêmes de la pression artérielle, de ne pas négliger leurs contrôles médicaux et, si possible , consommer de l’eau en bouteille.

Sosa fait partie des personnes touchées. Elle souffre d’hypertension; il lui a fallu un an pour maîtriser sa tension artérielle.

Depuis que l’eau de son robinet est devenue salée, elle a fortement réduit sa consommation. « Avant, je buvais environ 30 ou 60 onces d’eau par jour, et maintenant je ne bois que deux verres », a-t-elle déclaré. «Je me retrouve à économiser l’eau qui reste du thé de mon mari, et nous n’avons qu’un compagnon ou deux par jour. Nos vies entières ont changé.

Dans le Barrio Nuevo Amanecer, le quartier de Sosa à la périphérie de Montevideo, le problème est généralisé. Dans un pays où l’eau potable est reconnue comme l’une des plus pures au monde, le coût d’achat de l’eau en bouteille fait exploser les budgets familiaux.

Les politiciens de l’opposition et certains Uruguayens blâment le président Luis Lacalle Pou pour ce qu’ils qualifient d’incompétence ou de corruption. Les manifestants ont scandé : « Ce n’est pas la sécheresse, c’est le pillage ».

« La crise elle-même aurait pu avoir un plan de communication beaucoup plus anticipé. Depuis l’année dernière, il y avait un avertissement que la sécheresse allait se poursuivre », a déclaré l’ancien ministre de l’environnement Carlos Colacce. « Du jour au lendemain, nous découvrons que l’eau doit commencer à sortir salée. »

Lacalle Pou a déclaré que la crise n’avait pas pris son gouvernement par surprise. « Je ne veux pas me concentrer sur ce qui n’a pas été fait », a-t-il déclaré aux journalistes, mais sur de nouveaux projets : une station d’épuration, un barrage et une usine de dessalement importés des États-Unis.

Ce qui a surpris Lacalle Pou, c’est le garçon qui lui a posé des questions sur l’eau alors qu’il visitait une école primaire. « Une question, » dit le garçon. « Ce qui est faux? Pourquoi l’eau est-elle si salée ?

Le gouvernement national a suspendu les taxes sur les bouteilles d’eau importées, et la ville de Montevideo subventionne les achats des résidents vulnérables.

Grâce au réseau de polycliniques de la ville, a déclaré la maire de Montevideo, Carolina Cosse, les agents de santé identifient les personnes à risque et les médecins donnent des «ordonnances» aux patients vulnérables à échanger contre des bouteilles dans les entreprises locales. Au moins 70% des personnes qui se sont rendues dans les polycliniques au cours de la semaine écoulée souffraient d’hypertension artérielle, ont indiqué des responsables.

« Je n’ai pas encore utilisé mon ordonnance pour l’eau », a déclaré Sosa. « J’ai aidé une voisine de 80 ans à chercher la sienne, car je pouvais encore acheter de l’eau. Mais maintenant je dois le faire. J’ai besoin de. »

Les partis d’opposition ont appelé les ministres de la santé et de l’environnement à témoigner sur la crise. « Une erreur de gestion de l’eau a été commise », a déclaré le sénateur leader de l’opposition Enrique Rubio. « Ils ont ignoré le problème. »

« Nous avons appelé à une interpellation non pas pour discuter des projets mais de la gestion de la crise de l’eau », a-t-il déclaré. « Nous arrivons à une situation limite s’il ne pleut pas. »

Soledad Furtado est copropriétaire du Parque Congelados, un supermarché du quartier Pardo de Montevideo.

« La seule question que les gens nous posent ces jours-ci concerne l’eau », a-t-elle déclaré. « Ils veulent savoir si nous avons entendu quelque chose. »

« On limite les achats à 12 litres [about 3.2 gallons] par jour, car nous voulons nous assurer qu’il y en a assez pour tout le monde. De nos jours, les gens utilisent de l’eau en bouteille pour presque tout.

Après des mois avec peu de pluie, toute goutte est un motif de célébration. « Heureusement, nous avons commencé la journée avec de la pluie», a tweeté vendredi l’ambassadeur allemand Eugen Wollfarth. « Très reconnaissant de se mouiller. »