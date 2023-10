L’Uruguay a une chance de battre le Brésil si Bielsa réussit

Le nouvel entraîneur de l’Uruguay, Marcelo Bielsa, devra adopter une bonne tactique contre le Brésil. Gabriel Aponte/Getty Images

Ce fut un grand moment lorsque l’Uruguayen Darwin Núñez est intervenu pour tirer un penalty lors des dernières phases du match de qualification pour la Coupe du Monde de jeudi contre la Colombie. L’Uruguay perdait 2-1 – le même score qu’au tour précédent, contre l’Équateur, ce qui signifiait qu’il risquait une deuxième défaite consécutive. Et alors que le temps passait pour le troisième match de la campagne, Nunez n’était pas encore inscrit sur la feuille de match.

Si Núñez manquait le penalty, la pression s’exercerait alors sur l’entraîneur Marcelo Bielsa, qui a pris la décision de s’éloigner du duo d’attaquants vétérans Luis Suárez et Edinson Cavani. Mais Nunez a placé imperturbablement son coup de pied dans la lucarne, l’Uruguay a marqué un point et est donc ressorti enhardi pour la rencontre la plus fascinante de la campagne jusqu’à présent : celle de mardi contre le Brésil.

– Diffusez sur ESPN+ : LaLiga, Bundesliga, plus (États-Unis)

– Visitez la page d’accueil WCQ sud-américaine d’ESPN

L’Uruguay et le Brésil sont bien entendu deux des trois puissances traditionnelles du football sud-américain. Le jour le plus glorieux de la fière histoire du football uruguayen est probablement la victoire 2-1 contre le Brésil en finale de la Coupe du monde 1950, la tristement célèbre «Maracanazo» Mais lors des éliminatoires de la Coupe du monde, la balance a largement penché en faveur du Brésil. En 12 matches, le Brésil a gagné six fois, tandis que le seul triomphe de l’Uruguay a été une victoire 1-0 à Montevideo en 2001.

Choix de l’éditeur 2 Connexes

Le Brésil a également été une sorte de kryptonite pour Bielsa. Il est vrai que, lorsqu’il dirigeait son Argentine natale cette même année 2001, son équipe s’était imposée 2-1 à domicile contre le Brésil (après avoir perdu 3-1 à l’extérieur). Mais lors des qualifications pour le tournoi 2010, le Chili de Bielsa s’est incliné 3-0 à domicile contre le Brésil et 4-2 à l’extérieur. Ils se sont retrouvés en huitièmes de finale de la finale, le Brésil enregistrant une victoire éclatante 3-0.

Une tendance cohérente s’est dégagée. Bielsa envoie ses équipes avec leur approche dynamique, haute pression et avant-pied… et elles sont repoussées à la pause par l’une des équipes de contre-attaque les plus meurtrières au monde.

C’est certainement un scénario possible pour le match de mardi. Après le choc du match nul 1-1 à domicile la semaine dernière contre le Venezuela à Cuiaba, le Brésil sera certainement heureux d’avoir l’opportunité d’affronter des adversaires qui se présenteront à lui et de lui donner ainsi plus d’espace à exploiter. Naturellement, les Vénézuéliens ont passé la majeure partie du match dans une structure défensive profonde et, avec peu de temps sur le terrain d’entraînement, le Brésil a manqué de coordination pour les briser. Le nouvel entraîneur Fernando Diniz souhaite que ses joueurs soient regroupés autour du ballon, mais jeudi soir, les mouvements n’ont jamais été fluides et il semblait presque que la ligne de front brésilienne se marquait.

jouer 1:21 Nicol : L’époque de Neymar sous les projecteurs pourrait être révolue Steve Nicol réagit à la performance de Neymar pour le Brésil contre le Venezuela après qu’un fan lui ait lancé du pop-corn après le match.

Contre l’Uruguay, le Brésil aura certainement plus de marge pour opérer sa magie, notamment parce qu’au début du règne de Bielsa, l’Uruguay était également une équipe en construction. Certes, la chaleur de Barranquilla a été un facteur jeudi dernier, mais il y a eu des moments en seconde période contre la Colombie où ils étaient presque absurdement ouverts et risquaient d’être dépassés.

Bielsa a donc quelques décisions à prendre avant le match contre le Brésil. L’arrière central de Barcelone, Ronald Araújo, était en bonne forme jeudi et sera un homme clé dans ce match. Mais devant lui, le milieu de terrain du Paris Saint-Germain Manuel Ugarte était étrangement pauvre et, comme Bielsa l’a admis lors de la conférence de presse d’après-match, les choses se sont améliorées une fois remplacé par Matías Vecino. L’arrière gauche brésilien Joaquín Piquerez pourrait également avoir perdu sa place de titulaire après avoir été remplacé lors du match contre la Colombie par Mathías Olivera.

Quel que soit le personnel, l’idée générale restera sûrement la même. Bielsa n’a jamais changé son approche au cours de sa carrière, et il est peu probable qu’il le fasse maintenant. Cela comporte des risques, mais aussi des opportunités, car jusqu’à présent, le Brésil de Diniz n’a jamais été confronté à un défi comparable au défi que l’Uruguay peut lui lancer.

EN DIRECT SUR ESPN+ (JEUX SÉLECTIONNÉS) Le beau gibier vit ici. Diffusez les meilleures ligues, tournois et équipes.

Inscrivez-vous à ESPN+ VENDREDI OCTOBRE 20 (toutes les heures HE)

• Dortmund contre Werder Brême (14h00)

• Rotherham contre Ipswich Town (15h00)

• Osasuna contre Grenade (15h00) SAMEDI OCTOBRE 21 (toutes les heures HE)

• Wolfsbourg contre Leverkusen (9h)

• Norwich City contre Leeds United (10h00)

• Séville contre Real Madrid (12h00)

• Mayence contre Bayern Munich (12h00)

• PSV contre Fortuna Sittard (13h00)

• Feyenoord contre Vitesse (15h00)

• Celta Vigo contre Atletico Madrid (15h00)

Le calendrier du Brésil sur la route vers la Coupe du Monde 2026 n’aurait pas pu être plus simple : des matchs à domicile contre la Bolivie et le Venezuela en plus d’une visite au Pérou. La Bolivie a été éliminée avec style, même si les événements ultérieurs suggèrent que cela pourrait en dire plus sur les défauts de la Bolivie que sur les forces du Brésil. Certes, les deux dernières performances du Brésil ont été médiocres et il existe une vulnérabilité défensive qui n’était pas présente sous l’ancien entraîneur Tite, qui a emmené le Brésil aux deux dernières Coupes du monde.

Voici une statistique intéressante. Lors de tous ses matchs à domicile lors des éliminatoires de 2022 – avec la mise en garde évidente qu’un match revanche proposé avec l’Argentine n’a pas eu lieu – le Brésil n’a encaissé qu’un seul but. Déjà, après ce qui sur le papier sont les deux matches les plus faciles, ils en ont concédé deux. La transition défensive – essentiellement leur réaction après avoir perdu le ballon – ne semble pas aussi efficace, et l’Uruguay a les effectifs nécessaires pour en profiter. Ils viendront au Brésil avec deux ailiers, plus l’agressivité et la mobilité de Núñez.

L’Uruguay peut-il donner une tribune à ses attaquants en remportant la bataille du milieu de terrain ? Lors de son déplacement au Pérou le mois dernier, le Brésil semblait très peu convaincant au milieu de terrain central, les joueurs ne semblant pas sûrs de la manière dont Diniz voulait qu’ils déplacent le ballon.

Le capitaine uruguayen Federico Valverde espère en profiter, dirigeant le match depuis le milieu avec sa puissance pulmonaire et sa gamme de passes. S’il était né de l’autre côté de la frontière, Valverde passerait du côté du Brésil. Mardi, il représentera la meilleure chance qu’a une nation d’un peu plus de trois millions d’habitants de remporter un autre triomphe célèbre sur les géants de plus de 200 millions d’habitants.