Luria plaide en faveur de la démocratie et rivalise pour les électeurs noirs

SUFFOLK, Virginie (AP) – Dans les derniers jours de sa campagne, la représentante Elaine Luria se tenait sur un porche en bois dans une partie éloignée de son district nouvellement dessiné, microphone à la main et une fille noire de 7 ans à son côté, pour plaider sa cause finale pour ce qui est en jeu dans les élections de mi-mandat.

Le démocrate de Virginie, citant feu le représentant Elijah Cummings, a pointé du doigt la jeune fille et a déclaré: “Nos enfants sont une fenêtre sur l’avenir que nous ne verrons jamais.” Cet avenir, selon Luria, sera beaucoup plus sombre si son adversaire républicain remporte l’une des courses à la maison les plus disputées du pays.

Lors de ses deux premières courses au Congrès, Luria, un ancien commandant de la marine, aurait plus probablement été vue dans des décors avec un arrière-plan ou un thème militaire. Mais cette fois, elle est dans le Suffolk, une nouvelle partie de son district et qui compte une population noire de 40 % dont les votes pourraient bien déterminer si elle obtient un troisième mandat.

“Si Luria veut avoir une chance de gagner, elle doit absolument convaincre les électeurs noirs”, a déclaré Rebecca Bromley-Trujillo, directrice de recherche au Wason Center de l’Université Christopher Newport. “Même dans nos sondages, nous voyons que les électeurs noirs sont plus susceptibles de dire qu’ils sont indécis que les électeurs blancs, et cela suggère qu’il y a une certaine vulnérabilité là-bas pour Luria et un besoin de tendre la main.”

Luria a acquis une plus grande visibilité au cours de l’année écoulée en raison de son siège au comité de la Chambre chargé d’enquêter sur l’insurrection meurtrière du 6 janvier 2021 au Capitole des États-Unis. Mais il y a peu de preuves que cela l’a aidée politiquement, et cela a peut-être même réduit son soutien.

Pourtant, elle présente également cette course comme un référendum sur la démocratie elle-même. Il s’agit d’un appel pays sur parti qui sera testé dans un district qui compte parmi les plus fortes concentrations de familles ayant des liens avec l’armée.

« Il s’agit de bien plus que du 2e district du Congrès de Virginie. Il s’agit certainement de bien plus que de faire réélire Elaine Luria », a-t-elle déclaré dimanche à une foule d’électeurs à prédominance noire. « Il s’agit vraiment de l’avenir de notre pays et de la direction que nous prenons. Il s’agit de notre démocratie.

Un récent sondage du Wason Center a montré que Luria et son adversaire, Jen Kiggans, une sénatrice d’État, sont à égalité à 45% parmi les électeurs probables, avec 8% d’indécis. Kiggans a refusé d’être interviewé pour cette histoire.

“Le Suffolk est vraiment la clé pour gagner cette course et conserver ce siège”, a déclaré Luria dans son discours de clôture. “Et ce siège est la clé pour détenir la majorité à la Chambre des représentants.”

Le 2e district du Congrès se classe au 217e rang sur l’indice de vote partisan non partisan du Cook Political Report, ce qui en fait la médiane entre les sièges de la Chambre les plus républicains et les plus démocrates du pays – en fait le district swing le plus swing du pays.

Le district, qui a élu Luria pour la première fois en 2018, a été redessiné récemment pour être plus républicain. Donald Trump, un républicain, l’a porté lors de sa campagne présidentielle réussie en 2016, mais en 2020, Joe Biden est devenu le premier candidat démocrate à la présidentielle depuis 1964 à porter Virginia Beach, qui fait partie du district.

L’allure et le bilan modérés de Luria sembleraient adaptés au district, mais Kiggans a mis l’accent sur les problèmes économiques et a tenté d’attacher Luria à Biden, et les deux font appel à un large éventail d’électeurs pour la première fois.

“L’année qui suit le redécoupage est toujours intéressante, car il faut parfois se réintroduire auprès de nouveaux électeurs, dans une nouvelle circonscription”, a déclaré Susan Swecker, présidente du Virginia Democratic Party.

Et c’est ce que Luria fait depuis un an avec les 40% d’électeurs qui sont nouveaux dans le district tentaculaire, y compris les électeurs du Suffolk qui sont confrontés à des problèmes différents de ceux des autres régions. Le 2e district, dans le sud-est de la Virginie, continue d’inclure Virginia Beach et se courbe de la côte est vers le Suffolk, l’île de Wight et d’autres localités.

La campagne de Luria a affiné son discours pour se concentrer sur l’accès à l’avortement, les questions militaires et des anciens combattants et ce qu’elle appelle la menace permanente pour la démocratie américaine. Elle a cité son service au sein du comité du 6 janvier comme “la chose la plus importante” qu’elle ait jamais faite professionnellement – plus de deux décennies qu’elle a servi dans la Marine, y compris en tant qu’officier de guerre de surface formé au nucléaire qui a commandé 400 membres d’équipage dans le Persian Golfe.

“Les gens m’ont dit : ‘Elaine, tu es la seule démocrate d’un district républicain dans ce comité, qu’est-ce que ça veut dire ? Lorsque vous rentrerez chez vous, ce ne sera peut-être pas populaire », a déclaré Luria aux volontaires lors d’un événement le 29 octobre. « Et j’ai dit que cela n’avait pas d’importance. C’est la bonne chose à faire.

« Et si cela signifie que je ne suis pas réélue », a-t-elle ajouté, « ce n’est pas grave. Parce que je suis du bon côté de l’histoire.

Luria a invoqué son serment de service comme l’une des principales raisons pour lesquelles elle a choisi de faire partie du comité, ce qui est un message qui a touché certains dans un district où la population comprend en très grande majorité des militaires en service actif, des vétérans et des résidents qui travaillent dans les chantiers navals locaux.

Mais, selon le sondage du Wason Center, les électeurs ont déclaré que les préoccupations économiques étaient à l’origine de leurs choix lors des élections, près de 40% le considérant comme le problème le plus important, suivi de l’avortement à 17% et des menaces à la démocratie à 14%.

L’adversaire de Luria, Kiggans, également un vétéran de la marine, a déclaré que l’élection ne serait pas décidée par le comité du 6 janvier.

«Je n’ai jamais eu un seul électeur, ou une personne (dont) j’ai frappé à la porte, ou une ligue civique que j’ai visitée ou un événement auquel j’ai assisté, je n’ai jamais eu une seule personne qui est venue me dire que c’est le principal problème sur lequel ils se concentrent », a déclaré Kiggans à l’Associated Press en juillet. “Chaque jour, j’entends encore et encore parler des prix de l’essence, des prix de l’épicerie, des pénuries d’épicerie et de tout ce qui leur coûte.”

Mais pour un certain nombre d’électeurs noirs du district, la question de l’économie n’est pas la chose la plus importante sur le bulletin de vote.

«Nous comprenons que l’économie va fluctuer. Mais lorsque nous commençons à renverser les droits des femmes, cela nous ramène à la question de nos droits civils », a déclaré Ebony Wright, un vétéran de la marine et résident noir du Suffolk. «Et donc, quand nous commençons à réduire, c’est effrayant. Et puis cela nous fait nous demander quelle est la prochaine étape. Elle a dit qu’elle voterait pour Luria.

Sa voisine Selena Thornton, qui est également une vétéran noire, a déclaré que la réalité et l’histoire de la région du Suffolk, à des kilomètres de l’endroit où la rébellion des esclaves de Nat Turner a eu lieu en 1831 et à proximité des zones de coucher du soleil, lui rappellent constamment qu’elle n’est pas aussi éloignée. de ses ancêtres comme certains pourraient le croire. Et elle a dit que c’est pourquoi Luria est aussi son choix.

“Si vous voulez connaître le vote des Noirs, c’est juste là : il y aura toujours une peur que nous reculions au lieu d’avancer”, a déclaré Wright.

Sarah Rankin, rédactrice d’Associated Press à Richmond, en Virginie, a contribué à ce rapport.

Farnoush Amiri, Associated Press