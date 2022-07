Luria et Kinzinger ont mis les carrières en ligne dans l’enquête du 6 janvier

WASHINGTON (AP) – Les représentants Elaine Luria et Adam Kinzinger, qui mèneront les interrogatoires lors de l’audience de clôture de l’été du comité du 6 janvier jeudi soir, sont de partis différents mais sont catégoriquement d’accord sur une chose: l’enquête sur l’insurrection meurtrière à le Capitole des États-Unis vaut la peine de sacrifier leur carrière politique.

Luria, une démocrate élue pour la première fois en 2018, fait face à une réélection difficile dans un district swing de Virginie qui a été redessiné pour être plus républicain. Kinzinger, un républicain qui est un paria pour certains membres de son parti en raison de sa condamnation de l’ancien président Donald Trump, a décidé de ne pas briguer un autre mandat dans son district de l’Illinois.

Les deux sont également des vétérans militaires et ont invoqué leur serment de service dans le cadre de leur raison d’appuyer sur l’enquête. Luria est un diplômé de l’Académie navale qui a servi 20 ans, y compris en tant qu’officier de guerre de surface formé au nucléaire qui a commandé 400 membres d’équipage dans le golfe Persique. Kinzinger a effectué des missions de combat en Afghanistan et en Irak et reste lieutenant-colonel dans la Garde nationale aérienne.

“Vous allez voir l’accomplissement de la signification du serment sacré que nous prêtons tous qui avons servi au gouvernement, pour préserver et protéger la Constitution et les États-Unis”, a déclaré Norm Eisen, qui a été conseiller spécial du Comité judiciaire de la Chambre de 2019 à 2020, lors du premier procès de destitution de Trump.

“Mais c’est une chose qui – en particulier ceux qui servent dans l’armée, comme eux deux, et mettent leur vie en jeu – prend à cœur”, a déclaré Eisen.

Le membre du comité le plus éminent et le plus en péril est la représentante Liz Cheney, R-Wyo., La vice-présidente, qui n’a pas ménagé ses critiques à l’égard de Trump. Elle a été renvoyée par son propre parti en tant que républicaine n ° 3 et fait maintenant face à une bataille primaire potentiellement difficile pour sa réélection dans son État d’origine profondément rouge.

La fortune politique immédiate de Cheney, ainsi que celle de Kinzinger et Luria, peuvent fournir les réponses les plus directes à des questions plus larges quant à savoir si les audiences sur l’attaque de la foule du 6 janvier 2021 réduiront l’emprise continue de Trump sur le Parti républicain national. . Ils pourraient également offrir des indices sur la question de savoir si les efforts visant à rendre pleinement publique la responsabilité de l’ancien président dans le déclenchement de l’attaque de la foule peuvent être une aubaine pour les démocrates de première ligne lors des élections de mi-mandat de novembre qui pourraient autrement être brutales pour leur parti.

“M. Kinzinger et moi, qui sommes tous deux des vétérans à la tête de ce comité, je pense, en tant que vétérans de l’armée, comprenons à quoi ressemble l’action en temps de crise », a déclaré Luria à CNN le week-end dernier. Elle a ajouté à propos des actions de Trump : « Je considère cela comme un manquement au devoir. Il n’a pas agi. Il avait le devoir d’agir. »

L’audience de jeudi se concentrera sur les actions de Trump alors que les émeutiers envahissaient le Capitole. Des témoins décriront ce qui s’est passé pendant les 187 minutes qui se sont écoulées entre le moment où le président de l’époque s’est adressé aux partisans qui s’étaient rassemblés à Washington en implorant : « Nous nous battons comme un diable. Et si vous ne vous battez pas comme un diable, vous n’aurez plus de pays », et sa publication d’une vidéo dans laquelle il a salué les émeutiers comme étant « très spéciaux » tout en leur demandant de se disperser.

Luria a déclaré à plusieurs reprises que le travail du comité pour défendre la démocratie américaine est plus important que ses perspectives de réélection dans un district qui comprend la base navale de Norfolk, la plus grande base navale du monde. Lors d’une interview l’été dernier, peu de temps après sa nomination au comité, Luria a également fait valoir que le fait d’y siéger renforçait sa crédibilité en tant que modérée pragmatique dans un quartier centriste.

“Je pense qu’il est extrêmement important que le peuple américain comprenne ce qui s’est passé, pourquoi cela s’est produit et ce que nous pouvons faire pour empêcher que quelque chose comme ça ne se produise à l’avenir”, a alors déclaré Luria. Lors de sa campagne dans son district, elle a qualifié l’insurrection de course à vide, affirmant qu’une telle attaque pourrait se reproduire à moins que les causes profondes de la première ne soient pleinement exposées – et que les électeurs ont exprimé leur gratitude pour cet effort.

La sénatrice républicaine de l’État de Virginie, Jen Kiggans, qui tente de renverser Luria en novembre, a déclaré que l’élection ne serait pas décidée par le comité du 6 janvier.

«Je n’ai jamais eu un seul électeur, ou une personne (dont) j’ai frappé à la porte, ou une ligue civique que j’ai visitée ou un événement auquel j’ai assisté, je n’ai jamais eu une seule personne qui est venue me dire que c’est le principal problème sur lequel ils se concentrent », a déclaré Kiggans. “Tous les jours, j’entends encore et encore parler des prix de l’essence, des prix de l’épicerie et des pénuries d’épicerie et de tout ce qui leur coûte, de leurs projets de réparation domiciliaire aux fournitures scolaires de leurs enfants, en passant par les sorties au restaurant. ”

Kinzinger représente son district de l’Illinois depuis 2013. Il a voté pour destituer Trump et a annoncé l’automne dernier qu’il ne cherchait pas un autre mandat au Congrès après que l’Assemblée législative de l’Illinois contrôlée par les démocrates a approuvé de nouvelles cartes du Congrès qui auraient forcé Kinzinger et un autre titulaire républicain qui a a défendu Trump de manière plus fiable, le représentant Darin LaHood, dans un match principal.

Pourtant, Kinzinger n’a pas exclu de solliciter un poste électif à l’avenir.

“Lorsque vous vous battez pour votre nation et que vous vous battez pour les gens, cela vous fait croire en quelque chose de plus grand”, a déclaré Kinzinger lors d’une interview l’été dernier.

Eisen, ancien ambassadeur de l’administration Obama en République tchèque et chercheur principal en études de gouvernance à la Brookings Institution, a déclaré que les enjeux politiques sont réels pour Luria et Kinzinger, ajoutant que “perdre une élection n’est jamais agréable” mais “ils comprennent tous que cela pourrait être une conséquence.

“D’une certaine manière, leur volonté de prendre ce risque renforce en fait la puissance de l’exemple qu’ils donnent”, a déclaré Eisen. « L’histoire va être gentille avec eux. Je pense qu’aucun d’entre eux n’aura de regrets.

