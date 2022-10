Luria et Kiggans se rencontreront pour le 1er débat dans la course du 2e district

RICHMOND, Virginie (AP) – La représentante démocrate américaine Elaine Luria et son challenger du GOP, la sénatrice de l’État de Virginie Jen Kiggans, devraient s’affronter mercredi lors du premier débat de leur course étroitement surveillée pour représenter le 2e district côtier du Congrès.

La course dans le quartier oscillant entre les deux vétérans de la marine est parmi les plus compétitives des mi-mandats de cette année et aidera à déterminer si les démocrates maintiennent le contrôle de la Chambre des États-Unis.

Luria et Kiggans débattront d’une série de questions importantes pour la région, notamment les infrastructures et les affaires militaires, selon la Hampton Roads Chamber, qui a organisé l’événement.

Le débat se déroule de 11 heures à 13 heures et la chaîne de télévision WTKR le diffusera en direct, selon la chambre. Chris Saxman, ancien membre républicain de la Chambre des délégués, modérera.

Le 2e district couvre une grande partie de la côte de Virginie, y compris la côte est et la ville la plus peuplée de l’État, Virginia Beach. Bien qu’il n’inclue plus Norfolk, qui abrite la plus grande station navale du monde, il abrite de nombreux vétérans militaires. Luria a retourné le bleu du district sous ses lignes précédentes; sous ses nouvelles limites, le gouverneur du GOP, Glenn Youngkin, l’aurait remporté de plus de 11 points l’année dernière, selon une analyse du Virginia Public Access Project non partisan.

Le rapport politique non partisan de Cook considère la course comme un pile ou face.

Des millions de dollars ont déjà été collectés et dépensés pour la course, dont plus de 11,6 millions de dollars en publicités politiques, selon les informations compilées par Kantar Media et publiées par VPAP.

Luria, un commandant naval à la retraite qui a servi comme officier de guerre de surface formé au nucléaire, a cultivé une identité du Congrès en tant que centriste depuis qu’elle a renversé le bleu du district sous ses lignes précédentes en 2018. Elle est vice-présidente du House Armed Services Committee, et est membre du comité du 6 janvier chargé d’enquêter sur l’attaque de 2021 contre le Capitole.

Kiggans, qui représente des parties de Virginia Beach et de Norfolk au Sénat de l’État depuis 2020, a facilement battu trois adversaires lors de la primaire de juin. Ancien pilote d’hélicoptère de la Marine et infirmière praticienne en gériatrie, Kiggans a eu du mal à surmonter l’importante avance de collecte de fonds de Luria. Luria n’a pas fait face à un challenger principal.

Les deux candidats ont convenu d’un forum des candidats le 17 octobre à Smithfield et d’un débat télévisé le 25 octobre, selon le directeur des communications de Luria, Jayce Genco.

Tous les 11 sièges de la Chambre des États-Unis de Virginie, qui ont été redessinés l’année dernière lors du processus de redécoupage une fois par décennie, sont contestés en novembre. Avec le 2e district, les 7e et 10e districts du nord de la Virginie sont considérés comme les plus compétitifs.

Le vote anticipé a commencé fin septembre et se poursuivra jusqu’au 5 novembre. Le jour du scrutin est le 8 novembre.

Sarah Rankin, l’Associated Press