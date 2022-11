L’urgence du changement climatique a motivé Elizabeth May dans la course à la direction du Parti vert

La députée locale Elizabeth May a déclaré qu’elle ne serait pas redevenue chef du Parti vert fédéral si elle ne pensait pas que la crise climatique était urgente.

“Je ne ferais pas cela si je sentais que le gouvernement ou les partis d’opposition comprenaient l’urgence de la crise climatique”, a-t-elle déclaré lundi dans une interview à Black Press Media. Elle a dit plus tard qu’être un leader lui donnait une plus grande voix pour parler du climat. « J’ai l’honneur de représenter Saanich-Gulf Islands au Parlement… mais c’est la vieille phrase, ‘si un arbre tombe dans la forêt et que personne ne l’entend, est-ce qu’il fait du bruit ?’ Si vous êtes parlementaire et que vous n’êtes pas couvert par les médias, parce que vous êtes l’ex-chef, faites-vous du bruit ? »

Elle a fait ces commentaires après avoir remporté la course à la direction de son parti au sixième et dernier scrutin avec 4 666 voix. May avait été chef de file entre 2006 et 2019. May, qui s’est présentée sur un ticket commun avec Jonathan Pedneault, est restée en tête tout au long du vote, Anna Keenan terminant une solide deuxième place.

“J’ai été immensément soulagée”, a déclaré May, interrogée sur sa réaction immédiate. « Il y a certainement eu une course compétitive », a-t-elle ajouté tout en louant l’expérience positive de la course à la direction.

Le statut de Pedneault en tant que chef adjoint potentiel reste à confirmer car il nécessite une modification de la constitution du parti. Mais May a clairement indiqué que ce changement constitutionnel est un projet à plus long terme. Pedneault travaillera plutôt sur les structures internes du parti, tandis que May concentrera ses efforts sur la question du changement climatique à la Chambre des communes, y compris les efforts pour arrêter le pipeline Trans-Mountain.

“C’est bien sûr une très forte préoccupation dans notre région, car nous avons sept fois plus de pétroliers menant avec des matériaux qui peuvent être nettoyés (à cause du pipeline)”, a-t-elle déclaré. “Ce pipeline n’est pas gagné d’avance.”

May a déclaré que ce sont parmi les choses essentielles que le parti peut et doit faire avant les prochaines élections, pour éviter de perdre toute chance de maintenir l’augmentation de la température mondiale à 1,5 degrés Celsius conformément au traité de Paris sur le changement climatique. “La pensée de dépasser 1,5 est horrible”, a déclaré May, ajoutant plus tard que la perspective de dépasser 2 degrés Celsius se profile.

Le retour de May à la direction a coïncidé avec la conclusion de la Conférence sur le changement climatique (COP 27) en Égypte, avec des résultats que May a qualifiés de décevants, son seul résultat substantiel étant la création en principe d’un fonds d’indemnisation des pays développés pour aider les pays en développement à faire face à les effets du changement climatique. “Mais il n’y a pas encore d’argent dans ce fonds et l’urgence était de voir des engagements pour éliminer progressivement les combustibles fossiles, et le Canada, parmi d’autres pays industrialisés, a dit non.”

