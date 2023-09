L’urgence de santé publique COVID expire jeudi. Voici ce que cela signifie pour vous.

Jeudi, le ministère américain de la Santé et des Services sociaux (HHS) autorisera le urgence de santé publique fédérale que la pandémie de COVID-19 expire, mais tout le monde n’y voit pas une raison de se réjouir. Le secrétaire du HHS, Xavier Becerra, avait renouvelé l’état d’urgence pendant 90 jours en février, signalant à l’époque que ce serait la dernière prolongation.

Un mois après que le président Biden a signé un projet de loi soutenu par les républicains. abroger une urgence nationale distincte relative au COVID déclarée par le président Trump en mars 2020, et six jours après que l’Organisation mondiale de la santé a déclaré la fin de l’urgence sanitaire mondiale liée au COVID, les dernières nouvelles semblent être la pierre angulaire d’un consensus sur le fait que le COVID-19 n’est plus une crise.

Mais fini 1 000 Américains continuent de mourir du COVID chaque semaine, et d’innombrables autres développent un long COVID débilitant, de sorte que les défenseurs du handicap soutiennent qu’il est dangereux et irresponsable de laisser expirer les protections associées à l’urgence de santé publique.

« Nous avons appelé les pompiers alors que la maison brûlait encore, parce que les voisins veulent que ce soit fini », a déclaré Laurie Jones, directrice exécutive de #MEAction, une organisation qui défend les intérêts des personnes atteintes d’encéphalomyélite myalgique, une maladie de fatigue chronique. qu’une grande partie de les personnes souffrant de long COVID se développentlors d’un point de presse mercredi.

Voici un guide de ce que signifie l’expiration et de ce que certains disent ne devrait pas être oublié.

Ce qui avait déjà changé

L’urgence nationale qui a pris fin le mois dernier a donné au gouvernement fédéral un large éventail de pouvoirs sur l’économie. Par exemple, cela a donné au ministère du Logement et du Développement urbain (HUD) la possibilité de créer le programme d’abstention hypothécaire COVID-19. Ce programme expirera à la fin du mois de mai et le ministère des Anciens Combattants exige à nouveau des visites à domicile pour déterminer l’admissibilité à un programme qui rémunère les soignants à domicile.

Qu’est-ce qui va changer maintenant

Un test d’antigène COVID-19 à domicile indique un résultat positif. (Patrick Sison/AP) (PA)

L’urgence de santé publique qui a pris fin le 11 mai a permis au gouvernement fédéral de fournir gratuitement des tests de dépistage de la COVID-19, des traitements comme le Paxlovid et des vaccins. Les Américains bénéficiant de Medicare ou d’un régime d’assurance privé ont pu obtenir jusqu’à huit tests COVID par mois dans les pharmacies sans quote-part. (Les règles de Medicaid variaient selon les États.) Les traitements thérapeutiques tels que les anticorps monoclonaux ont été entièrement couverts par Medicare et Medicaid.

Tout cela est sur le point de changer. Les bénéficiaires de Medicare devront désormais payer une partie du coût des tests COVID à domicile et des traitements COVID. Essentiellement, la COVID sera couverte de la même manière que les autres conditions. Les personnes bénéficiant d’une couverture Medicaid bénéficieront de vaccins et de tests COVID gratuits sur ordre d’un médecin, mais elles devront payer de leur poche les tests à domicile. Les personnes bénéficiant d’une assurance privée peuvent devoir payer pour des tests, même lorsqu’ils sont ordonnés par un médecin, et pour des traitements contre la COVID.

« Les gens devront commencer à payer de l’argent pour des choses qu’ils n’ont pas eu à payer pendant l’urgence », a déclaré Jen Kates, vice-présidente principale de la Kaiser Family Foundation. a déclaré à CNN lorsque la date limite du 11 mai a été annoncée pour la première fois. « C’est la principale chose que les gens commenceront à remarquer. »

Les tests resteront gratuits jusqu’à épuisement des stocks achetés par le gouvernement.

Il y aura également un suivi moins complet de la propagation du COVID-19. Les infections ne seront plus surveillées, seulement les hospitalisations, et les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) n’offriront plus de note à code couleur de la gravité du COVID-19 dans chaque comté.

Le plus controversé est peut-être que le titre 42, un élément de l’urgence de santé publique de l’ère Trump qui permettait aux États-Unis d’expulser rapidement les migrants, va expirer. Les autorités s’attendent à une nouvelle vague de migrants à la frontière sud. En réponse, les Républicains du Congrès sont pousser une facture pour ramener certaines des politiques d’immigration de Trump, y compris la construction d’un mur frontalier.

Ce qui ne changera pas

Colleen Dempsey, 54 ans, reçoit un rappel de vaccin contre le COVID-19 en 2022. (Hannah Beier/Reuters) (Reuters)

Les vaccins resteront gratuits pour toute personne bénéficiant d’une assurance maladie, en raison des lois fédérales, notamment de la Loi sur les soins abordables et des projets de loi de secours en cas de pandémie.

Pour ceux qui n’ont pas d’assurance, tous ces avantages sont déjà devenus coûteux, car les fonds fédéraux destinés aux soins de santé gratuits liés au COVID pour les personnes non assurées se sont épuisés à la fin de l’année dernière.

Ce qui est distinct de l’urgence

Dans une loi de mars 2020 relative au soulagement du COVID, il était interdit aux États de retirer quiconque de Medicaid pendant l’urgence de santé publique, mais le Congrès a déjà annulé cette décision l’année dernière, les États pouvant révoquer la couverture Medicaid à compter du 1er avril de cette année. Des millions de personnes, dont environ 6,7 millions d’enfants, peut perdre sa couverture en conséquence.

Les prestations de bons d’alimentation ont également été augmentées dans le cadre d’une mesure d’allègement de 2020, mais celle-ci a expiré en mars.

L’accès élargi à la télésanté, créé pendant l’urgence de santé publique, sera maintenu séparément jusqu’à la fin de 2024.

Ce dont les populations à haut risque pourraient encore avoir besoin

De nombreuses personnes handicapées courent un plus grand risque de contracter le COVID-19 ou de présenter des symptômes graves en raison de conditions antérieures telles qu’un système immunitaire affaibli. Les défenseurs des personnes handicapées craignent que sans accès gratuit aux tests et aux traitements, certaines personnes ne soient pas en mesure de se protéger. Ils notent que le libre accès pourrait être étendu par le biais d’une législation distincte plutôt que par une prolongation de l’état d’urgence.

Pour protéger les personnes les plus vulnérables à l’infection, les militants des droits des personnes handicapées soutiennent que les masques obligatoires devraient toujours être en place dans les établissements de santé – bien que cela soit géré au niveau de l’État – et que le CDC devrait toujours suivre les taux de COVID afin que les gens puissent faire des décisions éclairées sur le nombre de sorties en public.

Une femme et un homme handicapés descendent d’un Metrobus du comté de Miami-Dade. (Jeffrey Greenberg/UCG/Universel via Getty Images) (Jeffrey Greenberg/UCG/Universel)

« La pression pour mettre fin aux problèmes de santé publique [emergency] C’était énorme, mais il n’était pas nécessaire que ce soit une situation de choix », a déclaré Jones mercredi. « Il pourrait y avoir les deux/et. Nous aurions pu aider les gens à réintégrer le monde tout en continuant à se masquer en milieu hospitalier, à suivre les taux de COVID et à avertir les gens des pics dans leur région. Nous pourrions toujours proposer des tests et des traitements gratuits.

Certains experts en santé publique sont d’accord, avertissant que de nouvelles variantes du coronavirus pourraient s’avérer plus transmissibles ou plus mortelles. « La nécessité d’une gestion active du virus demeure. Beaucoup pensaient que la pandémie était terminée au printemps 2021 », a déclaré Julia Raifman, professeur de santé publique à l’Université de Boston, à Yahoo News en avril. « Malheureusement, nous n’étions pas préparés à faire face à de nouveaux variants et nous avons perdu des centaines de milliers de vies au cours des mois suivants. En suivant activement le COVID, en poursuivant le travail visant à aider les gens à se faire vacciner et à se faire vacciner, et en mettant en place des politiques et des fournitures pour lutter contre les nouveaux variants, nous pouvons contribuer à garantir que nous ne verrons plus un bilan évitable aussi élevé.