L’urgence de Monkeypox pourrait durer des mois, avec la fermeture de la fenêtre pour arrêter la propagation, selon les experts

Il existe de nombreux types de poxvirus, notamment le monkeypox, la variole et la varicelle. Roger Harris / Bibliothèque de photos scientifiques via Getty Images

La fenêtre se ferme pour freiner la propagation du monkeypox, ont déclaré des scientifiques à l’OMS.

Un peu plus de 27 000 cas dans 88 pays sont prévus au 2 août.

Le directeur général de l’OMS, le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, a déclaré l’épidémie de monkeypox une urgence la semaine dernière.

Les scientifiques qui conseillent l’Organisation mondiale de la santé (OMS) sur le monkeypox affirment que la fenêtre se ferme pour arrêter sa propagation, les cas doublant actuellement toutes les deux semaines, ce qui fait craindre qu’il faudra plusieurs mois pour que l’épidémie atteigne son maximum.

L’OMS Europe a prévu un peu plus de 27 000 cas de monkeypox dans 88 pays d’ici le 2 août, contre 17 800 cas dans près de 70 pays au dernier décompte.

Faire des prédictions au-delà de cela est complexe, ont déclaré des scientifiques du monde entier à Reuters, mais il est probable qu’il y ait une transmission soutenue pendant plusieurs mois et peut-être plus longtemps, ont-ils déclaré.

“Nous devons faire face à cela”, a déclaré Anne Rimoin, professeur d’épidémiologie à l’Université de Californie à Los Angeles.

“Il est clair que la fenêtre d’opportunité pour le faire se ferme”, a ajouté Rimoin, membre du comité d’experts de l’OMS sur le monkeypox qui s’est réuni la semaine dernière pour déterminer si l’épidémie constituait une urgence sanitaire mondiale.

Une majorité des membres du comité ont voté contre cette décision et, dans une mesure sans précédent, le directeur général de l’OMS, le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, a quand même déclaré une urgence.

Les actions découlant de cette déclaration doivent être urgentes, notamment une vaccination accrue, des tests, l’isolement des personnes infectées et la recherche des contacts, ont déclaré des experts mondiaux de la santé.

“La transmission est clairement incontrôlée”, a déclaré Antoine Flahault, directeur de l’Institut de santé mondiale de l’Université de Genève, qui préside le groupe consultatif de l’OMS Europe.

Jimmy Whitworth, professeur à la London School of Hygiene and Tropical Medicine, a déclaré qu’il s’attendait à ce que les cas ne plafonnent pas pendant au moins les quatre à six prochains mois, ou jusqu’à ce que les personnes les plus à risque d’infection aient été vaccinées ou infectées. Les organisations de santé sexuelle au Royaume-Uni ont récemment estimé que cela pourrait représenter environ 125 000 personnes.

Le monkeypox est un problème de santé publique globalement négligé dans certaines parties de l’Afrique depuis des décennies, mais des cas ont commencé à être signalés en dehors des pays où il est endémique en mai.

Il provoque généralement des symptômes légers à modérés, notamment de la fièvre, de la fatigue et des lésions cutanées douloureuses caractéristiques, qui disparaissent en quelques semaines. Cinq personnes sont mortes dans l’épidémie actuelle, toutes en Afrique.

Au-delà de l’Afrique, le monkeypox se propage principalement chez les hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes, mettant les cliniques de santé sexuelle en alerte pour de nouveaux cas.

“Je me souviens clairement (…) d’avoir dit ‘je pense que je vais mourir’ parce que je ne peux pas manger, je ne peux pas boire. Je ne peux même pas avaler ma propre salive”, a déclaré Harun Tulunay, 35 ans. un défenseur de la santé sexuelle qui a été hospitalisé pour le monkeypox à Londres au début du mois mais qui s’est rétabli depuis.

“Transmission soutenue”

Bien que la variole du singe ne cause pas un grand nombre de décès dans le monde, un virus désagréable s’établissant dans de nouvelles populations est toujours une mauvaise nouvelle, ont déclaré les scientifiques.

Le groupe de Flahault a modélisé trois scénarios pour les mois à venir, qui incluent tous une “transmission soutenue”, soit entre hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes ; au-delà de ces groupes et éventuellement dans des populations plus vulnérables, comme les enfants, ou entre les humains et les animaux.

Ce dernier scénario risque l’établissement d’un réservoir de monkeypox chez les animaux dans de nouveaux pays, comme c’est le cas dans certaines parties de l’Afrique de l’Ouest et du Centre, a déclaré Flahault.

La transmission continue pourrait également conduire à des mutations qui rendent le virus plus efficace pour se propager chez l’homme, ont déclaré les scientifiques.

Mardi, des scientifiques allemands ont publié un étude avant l’examen par les pairs qui a trouvé des mutations dans l’un des 47 cas qu’ils ont séquencés qui pourraient aider à propager plus facilement la variole du singe chez les humains.

“La sonnette d’alarme sonnait (en Afrique) mais nous avons continué à appuyer sur le bouton de répétition. Il est maintenant temps de se réveiller et de faire quelque chose”, a déclaré Rimoin. “Une infection n’importe où est potentiellement une infection partout.”