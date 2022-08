L’urgence de l’Hôpital Montfort fermée les nuits ce week-end

Le service des urgences de l’Hôpital Montfort a rouvert pour la journée dimanche, mais fermera dans la nuit pour une deuxième nuit, car il fait face à une “pénurie sans précédent” d’infirmières.

Et le plus grand hôpital d’Ottawa prévient que ses services d’urgence du Campus Civic et du Campus Général ” connaîtront probablement des volumes de patients plus élevés que d’habitude, ce qui entraînera des temps d’attente beaucoup plus longs “.

L’urgence de l’Hôpital Montfort a été fermée entre 19 h 30 samedi et 7 h 30 dimanche, et sera de nouveau fermée de 19 h 30 dimanche à 7 h 30 lundi, obligeant les résidents de l’est nécessitant des soins d’urgence à parcourir huit kilomètres. au Campus général de l’Hôpital d’Ottawa.

“Vous pouvez tomber malade au milieu de la nuit. Qu’allez-vous faire si vous avez une crise cardiaque au milieu de la nuit?” a déclaré samedi une personne à l’extérieur de l’hôpital Montfort. “Tu vas devoir aller dans un autre hôpital.”

Le service des urgences de l’Hôpital Montfort restera ouvert uniquement aux ambulances transportant des patients de haute acuité, et le reste de l’hôpital continue de fonctionner « comme d’habitude ».

“Les pressions en matière de dotation, y compris à l’urgence, se font sentir dans les hôpitaux à travers le pays”, a déclaré l’Hôpital Montfort dans un communiqué. “Ces pressions se sont fortement ressenties au cours des dernières semaines et en raison de la pénurie sans précédent d’infirmières à Montfort actuellement, nous avons pris la difficile décision de fermer temporairement partiellement notre service d’urgence.”

Les résidents qui demandent des soins samedi soir et dimanche soir sont invités à se rendre dans d’autres services d’urgence de la ville, mais l’Hôpital d’Ottawa prévient que les patients pourraient voir des temps d’attente plus longs que d’habitude dans les services d’urgence du Campus Civic et du Campus Général.

« En raison des récentes fermetures de services d’urgence dans notre région, les services d’urgence de L’Hôpital d’Ottawa connaîtront probablement des volumes de patients plus élevés que d’habitude, ce qui entraînera des temps d’attente beaucoup plus longs », a déclaré l’Hôpital d’Ottawa sur Twitter.

“Nous savons à quel point cela peut être préoccupant pour les patients et que l’attente peut sembler longue, fatigante et difficile. Sachez que nos équipes continueront à travailler aussi dur que possible pour fournir des soins à tous ceux qui en ont besoin.”

L’Hôpital d’Ottawa dit que vous devriez appeler le 911 ou vous rendre au service d’urgence le plus proche en cas d’urgence.

“Pour les problèmes médicaux non urgents, veuillez envisager de vous rendre dans une clinique sans rendez-vous, un centre de soins d’urgence, de prendre rendez-vous avec votre médecin de famille ou d’appeler Télé-Santé Ontario au 811.”

L’Association des infirmières et infirmiers de l’Ontario affirme que d’autres hôpitaux d’Ottawa sont également aux prises avec des problèmes de personnel.

“Ils sont surchargés de travail, le moral est pratiquement inexistant, ils n’ont pas de temps libre – c’est épouvantable”, a déclaré Rachel Muir, présidente de négociation de la section locale 83 de l’AIIO et infirmière autorisée à l’Hôpital d’Ottawa.

Muir dit que la pénurie de personnel affecte les soins.

“Les choses vont mal. Des soins sont prodigués, mais des soins de base”, a déclaré Muir samedi. “Les infirmières n’ont ni le temps, ni le personnel, ni même l’équipement pour prodiguer les soins pour lesquels elles sont formées.”

Muir dit que les infirmières font régulièrement des heures supplémentaires pour combler le manque de personnel. Si vous allez aux urgences du Campus Civic ce week-end, Muir dit qu’il faut attendre.

“A la TOH, nous n’avons pas atteint cette masse critique, je suis heureux de le dire, mais les temps d’attente aux urgences sont plus longs”, a déclaré Muir. “Si vous devez être admis, vous attendez parce que ces pénuries ne sont pas seulement dans les salles d’urgence, elles sont dans tout l’établissement.”

L’hôpital Queensway Carleton affirme que les patients subiront des «temps d’attente plus longs que d’habitude» au service des urgences ce week-end en raison du volume de patients, tandis que la plus longue attente pour voir un médecin au service des urgences du CHEO samedi soir était de plus de trois heures et demie.

L’Hôpital Montfort n’est pas le seul hôpital à fermer temporairement son service d’urgence ce week-end en raison d’un manque de personnel. Le service des urgences du Carleton Place & District Memorial Hospital est fermé de 7 h le samedi à 7 h le dimanche.

D’autres hôpitaux ont temporairement fermé leurs services d’urgence tout au long de l’été. L’hôpital Glengarry Memorial d’Alexandria a fermé son service des urgences pendant deux semaines en juillet, et les fermetures partielles se poursuivent ce mois-ci. La salle d’urgence de l’hôpital de Perth, en Ontario. a été fermé pendant trois semaines en juillet.

« La décision de fermer l’urgence, même pour quelques heures, n’est pas facile à prendre, mais nous devons le faire pour nous assurer que notre équipe sera en mesure d’offrir des soins d’excellence, sécuritaires et compatissants lors de la réouverture de l’urgence », a déclaré l’Hôpital Montfort. a dit.

“Nous nous excusons par avance auprès de nos patients et de leurs proches pour la gêne occasionnée par cette fermeture.”