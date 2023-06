L’urgence de l’hôpital Lakeshore a besoin d’être rénovée de toute urgence pour la sécurité des patients, selon un nouveau rapport

Il y a un risque de décès plus évitables dans la salle d’urgence de l’Hôpital général du Lakeshore et un besoin urgent de changements là-bas, a déclaré jeudi un enquêteur indépendant dans un nouveau rapport.

Le rapport met en lumière les problèmes des urgences et formule 135 recommandations. Le plus important d’entre eux est le besoin urgent d’une rénovation promise depuis longtemps qui donnerait aux patients plus d’espace et d’intimité et permettrait également au personnel de les voir et de prodiguer des soins plus facilement.

« Il y a urgence à s’attaquer à cette rénovation en profondeur », écrit Francine Dupuis, l’auteur du rapport, « et on ne peut pas attendre encore quelques années, car on prend un gros risque, avec de mauvais résultats ».

Le rapport a été commandé par le ministre de la Santé Christian Dubé en février après la Gazette de Montréal faire la lumière sur les décès de patients là-bas. C’est le dernier d’une série d’enquêtes et de rapports qui, depuis des années, signalent des problèmes à son urgence.

« Il n’est plus nécessaire de continuer à analyser la situation : il est temps d’agir », a écrit Dupuis.

« Nous devons mettre un terme à la rafale de recommandations et de comités qui ont été lancés pendant des années, créant l’illusion qu’ils progressaient, alors qu’en fait, cela semble créer de la confusion et de la paralysie. »

Son rapport, basé sur près de 70 entrevues, donne de la couleur à la situation difficile à l’urgence du Lakeshore. L’hôpital de Pointe-Claire est le seul de l’Ouest-de-l’Île de Montréal, une région à la population croissante et vieillissante.

Dupuis, qui est l’ancien directeur général associé de la régie de la santé du Centre-Ouest, a déclaré que le taux de mortalité à l’hôpital (décès par 1 000 visites) est le deuxième plus élevé de tous les hôpitaux communautaires de la région de Montréal. Elle n’a pas précisé quel hôpital était en tête de liste.

Le taux est élevé en partie à cause de l’aménagement de l’établissement. L’urgence est logée dans ce qui était à l’origine censé être un ajout temporaire à l’hôpital.

Il y a du monde. Les couloirs bordent les civières et les familles ont du mal à trouver de l’espace pour s’occuper de leurs proches. Lors d’une conférence de presse, Dupuis l’a décrite comme la rue Ste-Catherine à l’heure de pointe.

Le personnel est également aux prises avec des équipements défectueux ou brisés et l’établissement souffre des mêmes problèmes qui affligent les établissements de soins de santé de la province et du pays, comme des difficultés organisationnelles, des infrastructures vieillissantes et des pénuries de personnel. Mais le Lakeshore fait un moins bon travail face à ces défis que d’autres endroits, a écrit Dupuis.

Ses 135 recommandations comprennent des appels pour améliorer la dotation en personnel et la communication entre les travailleurs de première ligne et leurs superviseurs et gestionnaires, mais, elle a noté que même si ces problèmes étaient résolus, la racine du problème – la disposition et l’âge de l’espace bondé – continuera entraîner des problèmes.

Jusqu’à ce que les urgences soient rénovées, « d’autres événements malheureux risquent de se produire », indique le rapport de Dupuis.

Nouvel ajout modulaire ER à venir à l’automne

Dan Gabay, PDG de la régie de la santé de l’Ouest-de-l’Île, a déclaré que l’hôpital bénéficierait d’un soulagement à l’automne.

Une unité d’urgence de remplacement de 13 millions de dollars sera ajoutée à l’hôpital pour augmenter l’espace.

L’espace de débordement devrait aider le personnel à garder un œil sur les patients, a déclaré Dupuis. L’un des problèmes des urgences actuelles est qu’elles sont surpeuplées et que les patients en détresse sont parfois hors de vue.

Répondant à une question demandant si l’urgence était sans danger pour les patients, Dupuis a répondu que oui.

« Oui. Il y a des choses qui sont déjà en cours et il y en a qui seront en place très prochainement », a-t-elle déclaré. « Vous me demandez si j’ai une boule de cristal et je n’en ai pas. Mais je suis certain que tout le monde est très prudent pour faire ce qu’il faut. »

Mais la rénovation complète des urgences, promise à l’approche de la campagne électorale provinciale de 2018, reste encore à des années. Le projet attend l’approbation du ministère de la Santé, a déclaré Gabay, et ne sera terminé que dans quatre ou cinq ans.

Gabay a déclaré qu’il veillera à ce que les recommandations de Dupuis soient mises en œuvre.

« C’est pourquoi j’ai été nommé », a-t-il déclaré. « Je rêve pour Lakeshore. Je vois un avenir [for] Bord du lac. Beaucoup de grands morceaux sont déjà en place et en ce moment je suis très confiant qu’en employant le rapport nous allons pouvoir travailler avec les cliniciens, les médecins, les infirmières, et différents professionnels, pour aller de l’avant. »