L’urgence de Kangana Ranaut : Milind Soman à Mahima Chaudhry ; Découvrez le look de toutes les stars du film

Les looks d’urgence de Kangana Ranaut : L’actrice de Bollywood, Kangana Ranaut, est prête pour son prochain film “Emergency”. Kangana Ranaut a dévoilé jeudi le look de Milind Soman, avant que celui de Milind Sonam ne soit dévoilé par Mahima Chaudhry. Dans ce film, Kangana Ranaut joue le rôle d’Indra Gandhi et Mahima Chaudhry dans le rôle de Pupul Jayakar. Kangana Ranaut choisit toujours un sujet très différent et socialement pertinent. Les fans sont enthousiasmés par le film car l’apparence de chaque star est importante. Anupam joue le rôle de Jayaprakash Narayan. Regardons la vidéo pour en savoir plus sur le film et ses personnages, ainsi que sur leur apparence.