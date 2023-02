L’urgence de Covid aux États-Unis se termine le 11 mai. Les responsables du HHS disent voici à quoi s’attendre

Les gens passent devant un site de test COVID-19 sans rendez-vous le 28 juillet 2022 à New York.

Le Département de la santé et des services sociaux a expliqué jeudi ce qui changera et restera le même lorsque l’urgence de santé publique de Covid, qui dure depuis trois ans, prendra fin en mai.

En bref, les États peuvent commencer à expulser les gens de Medicaid dès avril s’ils ne remplissent plus les conditions d’éligibilité au programme d’assurance maladie publique. Le HHS prévoit d’ouvrir une période d’inscription spéciale afin que ces personnes puissent demander une couverture par le biais de la loi sur les soins abordables.

Des millions de personnes risquent également de perdre leur assurance maladie via Medicaid cette année, alors que les protections fédérales qui protégeaient les gens pendant la pandémie prennent fin. Ces protections étaient autrefois liées à l’urgence de santé publique, mais le Congrès a ensuite décidé de les supprimer progressivement séparément.

La Food and Drug Administration aura toujours le pouvoir d’autoriser rapidement les vaccins, tests et traitements Covid par le biais de ses pouvoirs d’urgence distincts.

Bien que les vaccins et les traitements Covid resteront gratuits pour tous après la fin de l’urgence de santé publique, cela pourrait changer pour les adultes non assurés lorsque le stock fédéral sera épuisé.

L’administration Biden prévoit de cesser d’acheter des vaccins et des traitements pour le public dès cet automne, en partie parce que le Congrès n’a pas alloué de fonds supplémentaires. Lorsque le gouvernement fédéral se retirera, les vaccins et les traitements seront achetés et distribués sur le marché privé.

Cela signifie que Pfizer et Moderna vendront les injections directement aux prestataires de soins de santé et si vous payez dépendra de votre assurance ou non.

Les personnes assurées par le biais de la loi sur les soins abordables et de l’assurance-maladie recevront toujours les vaccins gratuitement. Les personnes sous Medicaid recevront les injections gratuitement jusqu’en septembre 2024, après quoi la couverture variera d’un État à l’autre.

Les adultes non assurés devront probablement payer pour les vaccins lorsque le stock sera épuisé, bien que la Maison Blanche ait déclaré qu’elle élaborait des plans pour les aider.